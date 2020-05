Bonial International GmbH

"Klimaneutrales Unternehmen": Bonial erhält Zertifikat für CO2-Neutralität

Berlin (ots)

Zur Kompensierung seiner CO2-Emissionen unterstützt Deutschlands größte Plattform für digitale Angebotskommunikation die Aufforstung des Regenwalds in Costa Rica

Bonial (kaufDA & MeinProspekt) hat sich schon immer als Pionier im "Green Digital Advertising" positioniert. Jetzt ist es amtlich: Seit dem 27. April 2020 ist der führende Drive-to-Store Partner offiziell ein klimaneutrales Unternehmen.

Die Zertifizierung kommt von Climate Partner. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmensdienstleister, der für seine Kunden Klimaschutzprojekte entwickelt, und der Axel Springer SE hat Bonial in den vergangenen Monaten einen umfangreichen Datenpool angelegt, um seinen CO2-Fußabdruck aus dem Jahr 2019 zu bestimmen. Zur Kompensierung seiner CO2-Emissionen finanziert Bonial die Aufforstung des Regenwalds in Costa Rica.

Bonial hat sich auf die Fahnen geschrieben, nicht nur eine digitale, klimafreundliche Alternative gedruckter Werbemittel für den stationären Einzelhandel zu sein, sondern auch ein Vorbild für seine Mitarbeiter und andere Unternehmen. Mit der Zertifizierung als klimaneutrales Unternehmen ist ein erster wichtiger Schritt in eine noch stärkere, umweltbewusste Zukunft gemacht worden. Es sind bereits weitere Maßnahmen und Initiativen in Planung, um den CO2-Fußabdruck von Bonial für die kommenden Jahre zu reduzieren und das Bewusstsein rund um das Thema Nachhaltigkeit zu stärken - nicht nur betriebsintern, sondern auch bei Bonials Nutzern und Handelskunden.

Maximilian Biller, CEO Bonial: "Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit waren von Anfang an Teil unserer DNA. Was wir intern leben, hat auch extern einen großen Effekt. Wir bieten unseren Kunden eine nachhaltige Lösung für ihre Werbung an - und das macht uns zu einem starken Partner für modernes, zukunftsorientiertes Marketing."

Über Bonial

Bonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das Unternehmen ist der führende Drive-to-Store Marketing Partner in Deutschland, bietet seit dem Start von kaufDA im Jahr 2008 professionelle Lösungen für den stationären Einzelhandel im Bereich Location-based Services und definiert als Innovationstreiber die Zukunft der digitalen Handelskommunikation. Mit über 10 Millionen aktiven Nutzern pro Monat in Deutschland zeigt Bonial wie wichtig es modernen Konsumenten ist, sich mit dem Smartphone über Angebote des stationären Einzelhandels zu informieren und sich inspirieren zu lassen, bevor sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort besuchen. Bonial ist mit seinen Marken kaufDA und MeinProspekt das digitale Schaufenster des Handels, in der dieser seine komplette Angebotswelt zeigen kann. Mehr als 1500 der größten Einzelhändler und Marken in allen Handelssegmenten setzen auf die datengesteuerten, mobilen Marketinglösungen von Bonial, um ihre Angebote und Produkte zu bewerben.

