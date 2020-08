Hessen Trade & Invest GmbH

Waldschmidt: "Messen werden wichtige Impulse für die Erholung der Wirtschaft setzen"

Das Messeprogramm des Landes Hessen für das Jahr 2021 "Rückenwind für den Mittelstand" erscheint

Finanzdienstleistungen in Singapur, Elektrotechnik in Russland, Luft- und Raumfahrttechnik in Japan - internationale Spitzenmessen stehen auf der Agenda des Landes Hessen, aber: "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Erwartungen an die Messen im Jahr 2021 komplett verändert", sagt Dr. Rainer Waldschmidt, Geschäftsführer der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI). Die HTAI setzt große Hoffnungen in die Beteiligungen an den geplanten internationalen und nationalen Messen. Waldschmidt: "Messen müssen und werden gerade jetzt wichtige Impulse für die schnelle Erholung der Wirtschaft setzen." Denn sie sind die Plattformen, die insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen auf die internationale Bühne zurückbringen. "Wir brauchen den direkten Austausch. Trotz aller digitaler Möglichkeiten bleibt der persönliche fachliche Austausch enorm wichtig. Hier treffen Angebot und Nachfrage aufeinander."

Die hessischen Gemeinschaftsstände werden finanziell durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gefördert und durch die HTAI in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Industrie- und Handelskammertag sowie der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern organisiert. In das neue Programm sind Ziele in Indien, Russland, Japan, Dubai, Südafrika sowie in verschiedenen europäischen Ländern und auch in Deutschland aufgenommen worden. Die Messegesellschaften passen weltweit ihre Veranstaltungen den neuen Rahmenbedingungen an. Mit umfassenden Hygienekonzepten und hybriden Messeformaten werden die Spielräume für wirtschaftliches Handeln wieder erweitert.

"Der Gesundheitsschutz der Aussteller ist selbstverständlich bei allen Messen - ob in Berlin oder in Bangalore - wichtig. Wir arbeiten mit unserem Team Außenwirtschaft intensiv an den Standkonzepten. Wir stehen den hessischen Unternehmen als zentraler Ansprechpartner mit umfassender Unterstützung zur Seite", betont Dr. David Eckensberger, Abteilungsleiter Internationale Angelegenheiten der HTAI. Das Messeprogramm trägt den Titel "Rückenwind für den Mittelstand" und kann hier heruntergeladen werden:

https://www.htai.de/mm/mm002/Messeprogramm2021_FINAL_WEB.pdf

