Dr. Rainer Waldschmidt: 1.600 Anmeldungen für Hessischen Innovationskongress

Wiesbaden (ots)

Mittlerweile schon ein Muss für zukunftsorientierte Technologie-Unternehmen und alle, die neugierig auf wegweisende Ideen sind: Der 3. Hessische Innovationskongress (#HIK2019) findet am 30. Oktober 2019 im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden statt. Unter dem Motto "Zukunft denkt anders" treffen sich dort nicht nur Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen, sondern auch Querdenker und kreative Visionäre, Coaches und Wirtschaftsförderer sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft.

Für Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist Innovationskraft von größter Bedeutung, damit der Wirtschaftsstandort Hessen erfolgreich bleibt. Er sieht den HIK2019 als "Forum für alle, die die Welt von morgen schon jetzt mitgestalten und wissen wollen, welche Trends die Zukunft bestimmen". Der Kongress mit 43 Beratern und über 90 Ausstellern bietet wieder zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, sich zu vernetzen und mehr über Förderung zu erfahren. Ein Highlight: Der Vortrag des Philosophen Richard David Precht, in dem er seine Utopie für die digitale Gesellschaft erläutert.

Anders denken - das trifft auch auf die Konzeption des Kongresses zu, die immer wieder neu entwickelt wird. So sind beim HIK2019 erstmals internationale Aussteller vertreten. Zudem präsentieren mutige Unternehmer ihre Ideen im Rahmen eines Poetry Slam, moderiert von Slam-Meister Lars Ruppel. Gestaltet und umgesetzt wird der Innovationskongress von der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. "Wir haben den Kongress ins Leben gerufen, um eine mutige, nachhaltige Innovationskultur in Hessen zu entwickeln", sagt HTAI-Geschäftsführer Dr. Rainer Waldschmidt und betont: "Die Rekordzahl von 1.600 Anmeldungen in diesem Jahr zeigt, dass dieses Ziel offensichtlich erreicht wurde."

Programm und Anmeldung: www.technologieland-hessen.de

