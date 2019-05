Automobili Pininfarina

Pininfarina und AMAC Aerospace stellen ein innovatives Kabinenkonzept für den Airbus A350-900 vor

Turin, Italien (ots/PRNewswire)

- AMAC Aerospace und Pininfarina stellen auf der EBACE ein innovatives Kabinenkonzept für den Airbus A350-900 vor, das darauf abzielt, ein ganz neues Borderlebnis zu vermitteln. Die Inspiration dazu stammte von der vielseitigen Designkompetenz von Pininfarina, die vom nautischen bis zum architektonischen Innendesign reicht, mit dem Ziel, einen komfortablen und angenehmen Raum zu schaffen, der einen vergessen lässt, dass man in einem Jet sitzt. Ein multifunktionaler Raum, der nach den Wünschen des Reisenden konzipiert ist und alle seine Bedürfnisse erfüllen kann: entspannen, arbeiten, essen, unterhaltsame Gespräche und Meetings führen.

Dieses Konzept kommt in der Kabinenlounge durch einen einzigartigen offenen Raum zum Ausdruck, der von einem fließenden Band geprägt ist, das verschiedenen Umgebungen Leben einhaucht. Der Empfangsbereich ist mit einer Bar mit Wasseranschluss für den Empfang der Gäste ausgestattet. Wenn er dem Band folgt, findet der Reisende den als Kokon konzipierten Entspannungsbereich, der sich durch eine behagliche Atmosphäre auszeichnet: einladende Sofas mit Blick auf einen transparenten Großbildschirm, der es ermöglicht, entweder etwas darauf zu projizieren oder die Aussicht zu genießen. Abgerundet wird die Lounge durch einen Essbereich, der sowohl zum Essen als auch für Meetings konzipiert ist, und einen Chaiselongue-Grünbereich, der für persönliche Entspannungsmomente gedacht ist.

"Dank unserer Expertise in verschiedenen Bereichen - von der Architektur über die Nautik bis hin zur Luftfahrt - ermöglichte unsere 360°-Vision zu Wohnräumen es uns, ein innovatives Konzept zu entwickeln, das es dem Reisenden ermöglicht, die Zeit an Bord so zu genießen, als wäre er in seinem Wohnzimmer oder in seinem Büro. Die Partnerschaft mit AMAC Aerospace, einem der erfahrensten Ausstattungszentren, garantiert die Umsetzung dieses innovativen Konzeptes in die Tat", so der Vorsitzende Paolo Pininfarina.

"Was wir heute von Pininfarina sehen, ist eine ganz neue Art von Kabine, die mit durchdachtem menschlichem Input ausgestattet ist, der sich in Bereichen manifestiert, die sich jeder leisten und in denen man arbeiten, entspannen und genießen kann. Die Arbeit, die in dieses Konzept eingeflossen ist, setzt den Maßstab für die Zukunft, unter Einbeziehung von harmonischen und geselligen Räumen, neuen Technologien und exotischen Materialien. Airbus hat eine wunderbare neue Großraumplattform geschaffen und wir freuen uns sehr darauf zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit sie auf dem privaten Luftfahrtmarkt erregen kann", erklärte Waleed K Muhiddin, Director Business Development & Marketing bei AMAC Aerospace.

Seit den 1980er Jahren hat sich Pininfarina als ein weltweit führender Designer im Luftfahrtsektor etabliert, der Innenräume für Privatjets und Verkehrsflugzeuge entwirft und im Laufe der Jahre wichtige Partnerschaften mit Kunden wie Agusta Westland, Alenia Aerospace Airbus, Bell Helicopters, Boeing, Leonardo Iacobucci und Piaggio Aero Industries aufgebaut hat. Durch seine exklusive Bespoke Division bietet Pininfarina die individuell maßgeschneiderte Gestaltung von Wohnarchitektur und Innenräumen, automobilen Einzelstücken, Jachten und Flugzeugen.

