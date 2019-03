Automobili Pininfarina

Deutschland-Debüt des Pininfarina Battista im Mai elektrisiert Berlin beim GREENTECH FESTIVAL

- Deutsche Markteinführung des Supersportwagens Battista auf dem durch Nico Rosberg mitgegründeten GREENTECH FESTIVAL in Berlin

- René Wollmann ergänzt als Sportwagendirektor das Vorstandsteam um den Vorsitzenden Michael Perschke, Entwicklungsfahrer Nick Heidfeld, Technikvorstand Christian Jung und den leitenden technischen Berater Peter Tutzer

- Deutschlanddebüt des rein elektrischen Supersportwagens Battista folgt Weltpremiere auf dem Internationalen Genfer Automobil-Salon. Die Höhepunkte einschließlich Enthüllungsfilm finden Sie hier (https://bit.ly/2TC2LLS)

- Die vollständige Pressemappe und eine Bildergalerie des Pininfarina Battista finden Sie hier (https://bit.ly/2HdIczu)

Nach der epochalen Premiere auf dem Internationalen Automobil-Salon in Genf 2019 bestätigt Automobili Pininfarina die für Mai geplante Vorstellung des revolutionären, rein elektrisch angetriebenen Supersportwagens Battista in Deutschland.

Michael Perschke, Vorstandsvorsitzender des in München ansässigen Unternehmens Automobili Pininfarina, sagte: "Der Battista ist wie ein schöner Traum für jeden von uns. In nur 12 Monaten haben wir eine neue Luxusfahrzeugmarke aufgebaut, die eine schlagkräftige Expertengruppe aus dem deutschen Motorsport und der Sportwagenbranche unter sich vereinen konnte. Wir setzen alles daran, dass unser Hypercar zu dem Fahrzeug wird, das die Weltöffentlichkeit nicht nur von Elektroantrieben überzeugt, sondern der Beginn einer echten Liebesbeziehung wird. Wir freuen uns darauf, den Battista in Berlin zu präsentieren."

Automobili Pininfarinas Entwicklungsfahrer Nick Heidfeld, Technikvorstand Christian Jung und der leitende technische Berater Peter Tutzer erhielten in Genf Unterstützung durch das neueste hochkarätige Mitglied des Battista-Konstruktionsteams: René Wollmann, Sportwagendirektor.

Der Battista beleuchtet die Themen automobile Leistung und Nachhaltigkeit neu, und daher wurde seine Markteinführung von Nico Rosberg als Mitbegründer des Berliner GREENTECH FESTIVALS sowie von einem deutschen Kernteam aus Motorsport- und Sportwagenexperten bei Automobili Pininfarina begleitet.

Wenn der Battista Ende 2020 die Straßen erobert, wird er neue Maßstäbe in puncto Leistungsfähigkeit bei straßenzugelassenen Fahrzeugen setzen. Er ist der Kern der nachhaltigen Automobilstrategie von Automobili Pininfarina, einer Strategie, die von der deutschen Premiere des Battista auf Rosbergs GREENTECH FESTIVAL in Berlin im Mai weiter untermauert wird.

Automobili Pininfarina folgte gern der Einladung, das Battista-Debüt auf dem deutschen Markt während des GREENTECH FESTIVALS 2019 zu feiern und dabei die Ziele beider Organisationen zu unterstützen, die rasche Entwicklung grüner Technologien voranzubringen, positive Veränderungen im Fahrzeugbestand zu beschleunigen und die Menschen zu echten Fans batteriebetriebener Fahrzeuge werden zu lassen. Automobili Pininfarinas Deutschlandpremiere wird von den spezialisierten Handelspartnern in Düsseldorf (Gottfried Schultz Premium GmbH) und Stuttgart (Doerr Group GmbH) und Vertretern der 50 Mitarbeiter in Automobili Pininfarinas Münchner Stammsitz begleitet.

Automobili Pininfarina und Partner definieren elektrische Fahrzeugmarke neu

Der Battista steht für eine Vision von Schönheit und Nachhaltigkeit, bietet er doch eine emissionsfreie Leistung von über 1.900 PS im klassischen Pininfarina-Stil, der Form und Funktion elegant vereint.

Der Antrieb der Zukunft verbirgt sich unter einer wunderschönen Karbonfaserkarosserie und wird von einem Karbonfahrwerk mit Doppelquerlenker-Federbeinaufhängung ergänzt. Der Battista wird tradierte, von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gesetzte Leistungsmaßstäbe sprengen - aber mit Hauptaugenmerk auf Luxus und auf ein Fahrverhalten, das eine Reichweite von 450 Kilometern und ein Maß an Komfort und Vernetzung bietet, das die Eigner mehr auf die Straßen als auf die Rennstrecken locken wird.

Durch die Neudefinition der Dynamik von Elektrofahrzeugen in einem Automobil mit Pininfarina-Emblem hat der Battista das ausgeprägte Potenzial, vom ersten Tag an zu einem Sammlerstück zu werden - insbesondere, da die Fertigung auf höchstens 150 Exemplare limitiert ist, die über ein weltweites Netzwerk der angesehensten Luxusfahrzeug- und Sportwagenhändler an ihre Eigner übergeben werden.

Redaktionshinweise

Automobili Pininfarinas operativer Geschäftssitz mit einem im Luxus- und Premium-Automobilbereich sehr erfahrenen Team befindet sich in München. Die in Deutschland und Italien entworfenen, entwickelten und gefertigten Modelle werden in allen größeren Absatzregionen weltweit unter dem Markennamen Pininfarina vertrieben. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.

Das Kapital des Unternehmens stammt zu 100 Prozent aus einer Investition von Mahindra & Mahindra und trägt seit der Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung zwischen Pininfarina SpA und Mahindra & Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. Basierend auf der fast 90-jährigen Erfahrung in der Fertigung vieler echter Fahrzeugikonen übernimmt Pininfarina SpA eine tragende Rolle bei der Unterstützung der Design- und Produktionskapazitäten.

Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, Paolo Pininfarina, Präsident von Pininfarina SpA und Dr. Pawan Goenka, Präsident von Mahindra Racing, gaben gemeinsam mit Michael Perschke, dem Vorstandsvorsitzenden von Automobili Pininfarina, beim Formel E-Rennen in Rom am 13. April 2018 den offiziellen Startschuss für die neue Automobilmarke. Aus der Teilnahme an jedem Formel E-Rennen seit der Gründung der weltweit innovativsten Motorsport-Rennserie im Jahr 2013 konnte Mahindra rasch eine umfassende Kompetenz in modernsten nachhaltigen Hochleistungstechnologien aufbauen, die nun von der Rennstrecke auf die Straße übertragen werden.

Automobili Pininfarina kombiniert diese "In-House"-Expertise mit engen Beziehungen zu einigen weltweit führenden Lieferanten in den Bereichen Automobildesign und -konstruktion, die die ambitionierten Ziele in puncto Leistung und Marktpremiere Ende 2020 unterstützen.

