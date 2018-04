Sandhills Italy: Anlässlich des bevorstehenden Misano Petronas Urania Truck Grand Prix werden 40.000 Besucher aus ganz Europa erwartet.

Misano Adriatico, Italien (ots/PRNewswire) - Am Samstag, 26. Mai, und Sonntag, 27. Mai, präsentiert der Misano World Circuit die Ausgabe 2018 des 26. jährlichen Misano Petronas Urania Truck Grand Prix in Misano, Italien. Die Veranstaltung gilt allgemein als die größte in der Welt der Lastwagen und hat letztes Jahr über 40.000 Besucher angezogen Wie letztes Jahr werden Petronas Urania und MWC die Hauptsponsoren sein.

"Es wird eine besondere Ausstellung, die durch die steigende Anzahl an ausgestellten Fahrzeugen geprägt sein wird", sagt Andrea Albani, Geschäftsführer von MWC. "Der Misano Petronas Urania Truck Grand Prix ist die einzige Veranstaltung in Italien, die sich 2018 vollständig der Welt der Lastwagen widmet. In Kombination mit dem umweltfreundlichen Schwerpunkt werden dies zwei spektakuläre Tage."

Der Eckpfeiler des Wochenendes ist die Vertriebsarena, in der hauptsächlich die großen Lastwagenhersteller neue Modelle, Technologien, Optionen und Elemente ausstellen werden. Mit der neusten Erweiterung umfasst das Fahrerlager eine Fläche von 70.000 m2, auf der Fahrzeuge und Aussteller präsent sein werden.

Durch die Vereinbarung mit Sandhills Italy (welches die Marken CercoCamion.com, TrasportoCommerciale und CamionSuperMarket vertreibt) werden an der Veranstaltung ebenfalls gebrauchte Fahrzeuge ausgestellt. Dieser Teil umfasst Rundstrecken für Probefahrten mit Lastwagen im Fahrerlager, während kommerzielle Fahrzeuge in Misanino, der Handlingstrecke, getestet werden können. Es besteht ebenfalls die Gelegenheit, neue Lastwagen auf internationalen Strecken sowie auf der Straße zu testen. Experten haben ebenfalls die Möglichkeit, umfassende, Ausbilder-unterstützte Tests zwecks Analyse der Stärken und Merkmale von Fahrzeugen sowie Produkttests zum Vergleich von konkurrierenden Fahrzeugen durchzuführen. Das große MWC-Fahrerlager umfasst über 180 dekorierte Lastwagen aus ganz Europa, die im Rahmen der Show präsentiert werden. Den Baumaschinen wird ebenfalls eine Fläche gewidmet.

Zudem findet im Rahmen dieser beiden Tage ebenfalls die exklusive FIA European Truck Racing Championship statt. MWC ist das erste Rennen der Meisterschaft und am Freitag wird der Veranstaltung ein internationaler Pressetag gewidmet. Die Fahrer kämpfen um den Titel, den bis anhin Adam Lacko (Buggyra International Racing System - Freightliner) für sich beansprucht hat. Er gewann die European Championship im Jahr 2017 vor Jochen Hahn (Team Hahn Racing - Iveco) und Norbert Kiss (Tankpool24 Racing - Mercedes-Benz).

Die Ausstellung 2018 legt den Schwerpunkt ebenfalls auf die internationale Überprüfung der besten Umweltpraktiken mit dem Ziel, diese an ein ökologisch nachhaltigeres Modell anzupassen. Im Rahmen der Lancierung des Greening Misano Truck Grand Prix 2018 wird ebenfalls über ökologische Maßnahmen an zukünftigen Veranstaltungen informiert.

Informationen zu Sandhills Italy

Sandhills Italy produziert und vertreibt Print-Magazine und Webseiten, welche Käufer und Verkäufer von neuen und gebrauchten Lastwagen in ganz Italien und darüber hinaus verbinden. Zu den Marken gehören CercoCamion.com, Trasporto Commerciale, CamionSuperMarket und Truck Paper Europe. Sandhills Italy ist ein Tochterunternehmen von Sandhills East, das Ressourcen, Unternehmenstechnologielösungen und gehostete Dienstleistung für die Bau-, Landwirtschafts- und Transportbranche bereitstellt. Zu den Lastwagenmarken gehören: Truck Buy & Sell International in Deutschland, Todo V.I. in Spanien, trucksBusiness.fr in Frankreich und Truck Locator in Großbritannien.

