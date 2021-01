Abarth

Die neue Abarth 595 Range - Leistung und Stil im Namen des Skorpions

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Die Abarth 595 Range wird mit den neuen Versionen von 595, Turismo, Competizione und Esseesse aktualisiert. Neues Innenraum-Design, neue Farben und neue Details zeigen die beiden Seelen der Marke mit dem Skorpion im Logo: Leistung und Stil.

Ein neues Jahr und eine neue Range des Abarth 595: 2020 war ein Jahr sportlicher und kommerzieller Erfolge, in dem unter anderem zwei neue Sonderserien vorgestellt wurden - 595 Monster Energy Yamaha und 595 Scorpioneoro. Die Marke mit dem Skorpion "sticht" im neuen Jahr weiter. Denn nun wird die neue 595 Range vorgestellt. Auf unterschiedliche Weise verkörpern die Fahrzeuge perfekt die ikonischen Werte der Marke - Leistung und Stil.

Die vier Varianten der aktualisierten Produktreihe - 595, Turismo, Competizione und Esseesse - unterstreichen mit frischen Farben, feinen Materialien, neuen Stildetails, fortschrittlicher Technologie und extravaganten Individualisierungsmöglichkeiten die Nuancen des Abarth Charakters.

"Der Abarth 595 schreibt eine Erfolgsgeschichte. Mit seinem Spirit hat dieses besondere Fahrzeug die Herzen Tausender Auto-Enthusiasten überall auf der Welt erobert. Rund um die Marke mit dem Skorpion hat die Reihe eine in der Automobillandschaft einzigartige Community zusammengebracht - und darauf sind wir sehr stolz. Im gerade zu Ende gegangenen Jahr setzte sich bei Abarth der positive Trend fort und der Marktanteil stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent. Dieser Erfolg hängt eng mit der Persönlichkeit dieses kleinen Supersportwagens und mit der Leidenschaft seiner vielen Fans zusammen", erklärte Luca Napolitano, Markenchef von Fiat und Abarth im EMEA-Wirtschaftsraum. "Unser 595 ist ein kleiner Supersportwagen, der sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke eine Fülle von Gefühlen hervorruft. Seine "Geheimnisse" sind die enorme Leistung, der Klang des Auspuffs, sein markanter und verspielter Charakter, der für maximalen Fahrspaß sorgt - und die stilvolle Persönlichkeit. Heute präsentieren wir die neue 595 Range. Die Modellreihe wurde komplett aktualisiert. Wir machen den 595 noch aktueller und unverwechselbarer. Sowohl die Kunden, die mehr auf Stil achten, als auch diejenigen, die nicht auf Leistung verzichten können, werden die neuen Möglichkeiten mit Sicherheit schätzen - und sich darüber freuen, dass ihr Abarth 595 ein echtes, nagelneues Sammlerstück ist. Beginnen wir das Jahr 2021 mit den vier neuen Varianten des kleinen Supersportlers."

Abarth 595, Turismo, Competizione und Esseesse

Alle Modelle der Abarth 595 Range sind als Limousine- und Cabrio-Version erhältlich. Sie zeichnen sich durch spezifische Merkmale aus, die ihr sportliches Wesen unterstreichen, weil sie zur Leistungsoptimierung beitragen. Die vier Ausstattungsvarianten sind mit Leistungsstufen von 107 bis 132 kW (145 bis 180 PS) lieferbar und entsprechen der aktuellen Abgasnorm Euro 6d final.

Den unverwechselbaren Einstieg in die Welt von Abarth markiert der 595. Er bietet standardmäßig alles, was ein Fahrzeug der Marke mit dem Skorpion auszeichnet. Fahrspaß ist somit garantiert, vor allem wenn man den "Sport Mode" aktiviert, erkennbar durch den leuchtenden Skorpion. Das Drücken dieser Taste auf dem Armaturenbrett wirkt sich auf die maximale Drehmomentübertragung, die Kalibrierung der Servolenkung und das Ansprechverhalten des Motors auf das Gaspedal aus - und macht das Auto schärfer. In puncto Infotainment-Technologie enthält die 595 Version standardmäßig das UconnectTM 7-Zoll-Touchscreen-Radio. Zur Freude der Abarth-Enthusiasten gibt es den neuen Start- und Abschaltbildschirm MY21. Das Setup für Apple CarPlay und Android Auto(TM)* ist zusätzlich immer serienmäßig an Bord, gleiches gilt für die Klimaautomatik.

Schnelles Beschleunigen und effizientes Bremsen gehören zum sportlichen Fahren. Der neue 595 ist daher mit einem für Abarth entwickelten Hochleistungsbremssystem ausgestattet. Dank der innenbelüfteten vorderen Bremsscheiben (284 Millimeter Durchmesser) und der hinteren Bremsscheiben mit 240 Millimeter Durchmesser bietet der 595 auch im Grenzbereich maximale Sicherheit. Der 595 Turismo und der Competizione wurden technisch und stilistisch ebenfalls aktualisiert und bieten den Kunden zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die Welt von Abarth im Alltag hautnah zu erleben.

Der 595 Turismo ist ein typischer italienischer Granturismo. Werte wie Stil und Komfort zeichnen ihn aus. Er ist daher vor allem für Personen gedacht, die einen urbanen Lifestyle pflegen und ihre Individualität selbstbewusst ausleben.

Der 595 Turismo verfügt über ein erfrischend anderes Interieur. Beginnend bei den exklusiven Ledersitzen mit ihren neuen Oberflächen und der Möglichkeit, auch im Interieur aus verschiedenen Farbkombinationen zu wählen - einschließlich des neuen Farbtons Rennhelmbraun.

Auf der anderen Seite richtet sich der 595 Competizione an Fans von Leistung und grenzenloser Sportlichkeit - also an alle, die auf der Straße genauso Spaß haben möchten wie auf der Rennstrecke. Der Competizione ist ein Auto für Sportfahrer, die aus jedem Trip ein außergewöhnliches Erlebnis machen wollen.

Das wichtigste neue Merkmal des 595 Competizione ist die neue Farbvariante Rally Blau, ein matter Ton, der vom legendären Fiat 131 Abarth Rallye der 1970er Jahre inspiriert wurde. Die neuen 17-Zoll-Leichtmetallräder "Montecarlo" sind wiederum eine Anspielung auf die Felgen des sechsfachen Rallye-Weltmeister-Autos Lancia Delta HF Integrale der 1990er Jahre. Um das Fahrzeug noch sportiver zu gestalten, ist das für diese Version spezifische Abarth Body Kit in Kombination mit der neuen Farbe Rally Blau oder Scorpione Schwarz erhältlich. Im Inneren stehen neben dem neu designten Sport-Modus Button weitere frische Charaktermerkmale, darunter ein Alcantara bezogenes Armaturenbrett, neue Ledersitze und einen Schalthebel aus Carbon zur Verfügung.

Für die Spitzenversion, den 595 Esseesse, hat das aus Ingenieuren und Designern bestehende Abarth-Team neue Titan-Auspuffendrohre für die Akrapovic-Auspuffanlage entwickelt - und die sorgt sowohl auf der Straße als auch auf der Strecke für pure Emotionen bei maximalem Fahrspaß. Zudem erhält der 595 Esseesse ein neues Armaturenbrett in nicht-reflektierendem Schwarz.

Alle Modelle sind serienmäßig mit polyelliptischen Scheinwerfern und LED-Tagfahrlicht ausgestattet. Alternativ sind auf Anfrage Bi-Xenon-Scheinwerfer erhältlich. Das Lenkrad hat einen flachen Boden und einen Schwerpunkt, der effektiv beim sportlichen Fahren unterstützt. Die Instrumententafel sorgt ihrerseits für hervorragende Lesbarkeit. Darüber hinaus leuchtet das Manometer weiß, um das Ablesen zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Motoren, Getriebe, Technik

Die neue Baureihe des Abarth 595 ist mit dem 1,4-T-Jet-Motor ausgestattet, der auch die deutschen und italienischen Rennwagen der Formel 4 antreibt.

Der Motor ist in drei Leistungsstufen erhältlich: Im Abarth 595 leistet das Aggregat 107 kW (145 PS), während es in der Turismo Version 121 kW (165 PS) auf die Straße bringt. Die stärkste Motorisierung bleibt den Varianten 595 Competizione und dem 595 Esseesse vorbehalten. Mit 132 kW (180 PS) richten sich diese Fahrzeuge speziell an diejenigen, die den Spirit des Motorsports suchen und daher besonders auf Leistung setzen.

Competizione und Esseesse sind überdies serienmäßig mit dem Garrett GT1446-Turbolader bestückt. Ein mechanisches, selbstsperrendes Differential verbessert die Traktion auch bei schwierigen Grip-Verhältnissen, etwa bei unebenen Fahrbahnbedingungen. Koni FSD-Stoßdämpfer an beiden Achsen und Brembo-Bremsen mit festen Aluminium-Bremssätteln sind ebenfalls Teil der Motorsport-Technik für die Straße.

Alle Varianten des 1.4 T-Jet-Triebwerks sind mit einem mechanischen Getriebe gekoppelt. Als Option steht außerdem ab der Variante Turismo das halbautomatische Fünfgang-Schaltgetriebe "Abarth Competizione" zur Verfügung. Es ermöglicht Gangwechsel auch mittels Schaltwippen am Lenkrad und verkürzt so die Schaltzeiten noch einmal.

Infotainment

Die neue 595 Serie wird standardmäßig mit dem Uconnect(TM) -System mit 7-Zoll-Touchscreen ausgeliefert - einer schnellen Plattform mit hochauflösendem Bildschirm und DAB+-Digitalradio. Apple CarPlay-Setup bzw. Android Auto(TM)* sind serienmäßig, optional ist das Navigationssystem verfügbar. Neu sind im MY21 auch die Start- und Abschaltbildschirme für das Infotainmentsystem.

Wer perfekten Musikgenuss schätzt, kann für alle Modelle das ausgeklügelte und leistungsstarke Soundsystem BeatsAudioTM ordern: Mit sieben Lautsprechern, digitalem Achtkanalverstärker und einer Musikleistung von 480 Watt wird die Anlage höchsten Ansprüchen gerecht. Im Detail verfügt das BeatsAudioTM Soundsystem über zwei Hochtöner, die in den A-Säulen installiert sind, zwei Mitteltöner (165 Millimeter Durchmesser) in den vorderen Türen, zwei Full-Range-Lautsprecher (165 mm) in den hinteren Seitenverkleidungen sowie einen Subwoofer mit 200 Millimetern Durchmesser im Kofferraum.

Die neue Kommunikationskampagne

"Tuned to your style" lautet der Slogan der Kommunikationskampagne, die die Einführung der neuen Abarth 595-Range begleitet. Der von der Kreativagentur Independent Ideas produzierte Spot gibt Überblick über die beiden Seelen der Abarth-Modelle. Er rückt zum einen die Verbindung Leistung und unverwechselbarem Stil, wie ihn der 595 Turismo verkörpert, in den Fokus. Andererseits werden anhand des 595 Competizione Power und Dynamik eines extrem sportlichen Automobils gezeigt.

Das Video beginnt mit einer detaillierten Darstellung des exklusiven Designs des 595 Turismo der Marke mit dem Skorpion. Dem Betrachter wird der Eindruck vom Charakter eines Autos vermittelt, das Teil des Lifestyles ist. Man begleitet das extravagante Fahrzeug auf seinem Weg und sieht dann, wie der Staffelstab an den 595 Competizione weitergegeben wird. Auch der Stil und die Umgebung des Fahrers ändern sich plötzlich. Jedes Element wird nun so transformiert, dass es mit den Merkmalen purer Sportlichkeit übereinstimmt. Schließlich bedeutet das Wort "Tuned" wörtlich "auf bestimmte Bedingungen abgestimmt". Kombiniert man es mit dem Begriff "Stil" wird deutlich, wie Abarth seinen Kunden die Möglichkeit bietet, ihre eigene Persönlichkeit auszudrücken: Sie können aus einer frischen, sportlichen und exklusiven Range das Modell auswählen, das zum persönlichen Stil am besten passt.

*Android Auto, Google Play und Google Maps sind eingetragene Warenzeichen von Google LLC.

Apple CarPlay ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

Verbrauchswerte Abarth 595/595C

1.4 T-Jet 107 kW (145 PS) 6,7 (MT) l/100 km** 154 (MT) g/km**

1.4 T-Jet 121 kW (165 PS) 6,8 (MT) / 6,6 (MTA) l/100 km** 155 (MT)/151 (MTA) g/km**

1.4 T-Jet 132 kW (180 PS) 6,8 (MT) / 6,7 (MTA) l/100 km** 155 (MT)/153 (MTA) g//km**

* Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.

Pressekontakt:

Anne Wollek

Tel: +49 69 66988-450

E-Mail: anne.wollek@fcagroup.com

Original-Content von: Abarth, übermittelt durch news aktuell