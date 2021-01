FIAT

Modellfamilie Fiat 500 wird noch moderner und bietet mehr innovative Technologie

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Baureihen Fiat 500, Fiat 500X und Fiat 500L starten ins Jahr 2021 mit aufgefrischter Modellpalette und folgen damit den neuen Versionen von Fiat Tipo und Fiat Panda sowie dem vollelektrisch angetriebenen Fiat 500. Ausstattungsangebot neu strukturiert in die Varianten CULT, DOLCEVITA, CROSS und SPORT. Außerdem neue Karosseriefarben und noch moderneres Interieur. Effiziente und umweltfreundliche Motoren erfüllen Emissionsnorm Euro 6D-Final.

Nach dem neuen, vollelektrisch angetriebenen Fiat 500 und den überarbeiteten Baureihen Fiat Tipo und Fiat Panda eröffnet die Präsentation der neuen Modellfamilie Fiat 500 das Jahr 2021. Fiat 500, Fiat 500X und Fiat 500L weisen nun neu strukturierte Ausstattungslinien auf und bieten zusätzliche Karosseriefarben sowie ein aufgefrischtes Innenraumdesign. Die Fiat 500 Familie Fiat macht damit die Wahl des eigenen Fahrzeugs noch einfacher, mit sehr unterschiedlichen Modellen in Bezug auf Vielseitigkeit und Design. Sie alle teilen sich die Basis: den ikonischen Fiat 500.

Über drei Millionen verkaufte Einheiten seit 2007 kennzeichnen den Erfolg des Fiat 500. Im Laufe der Jahre präsentierte Fiat regelmäßig Sondermodelle, die als Inspirationsquelle für den Modelljahrgang 2021 dienten. So wurde die Version MIRROR im Jahr 2018 für die Kunden entwickelt, denen Konnektivität und die neuesten Trends im Bereich Infotainment wichtig waren. Die 120TH Edition im Jahr 2019, präsentiert zum 120. Geburtstag von Fiat, waren die bis dahin elegantesten und am besten vernetzten Modellvarianten aller Zeiten.

Drei neue Ausstattungslinien

Die Modellfamilie Fiat 500 startet in das Jahr 2021 mit drei Ausstattungsvarianten. Spezifische optische Merkmale und die umfassende Serienausstattung steigern den Wert jedes einzelnen Modells noch weiter. Die Ausstattungslinie CULT ist eine Hommage an die jugendliche Popkultur, gemacht für alle, die Stil suchen und dabei keine Kompromisse beim Preis eingehen wollen.

Die Ausstattungslinie DOLCEVITA wird ausschließlich für den Fiat 500 angeboten. Sie richtet sich an Fans eines glamourösen Lebensstils und ist inspiriert von den 1950er Jahren, als der 1957 präsentierte historische Fiat 500 seinen Weg als Stilikone begann.

Die Ausstattungsversion CROSS ermöglicht es, dem Großstadtdschungel und der Routine des Alltags zu entfliehen und zusammen mit der Familie Abenteuer außerhalb der Stadt zu erleben. Und schließlich richtet sich die Ausstattungsvariante SPORT gezielt an ein dynamisches und sportlich-elegantes Publikum.

CULT - die coole Einstiegsvariante verkörpert Pop-Kultur

Die Ausstattungslinie CULT fungiert als Einstieg in die Welt des Fiat 500 und dessen ikonischen Stils. Sie verleiht Fiat 500 und Fiat 500X einen spezifischen, einzigartigen Charakter. Der coole Stil, der für Pop-Kultur und Pop-Design steht, wird durch die erweiterte Farbpalette unterstrichen, zu der beispielsweise das kräftige Sicilia Orange zählt. Sie ist kombiniert mit blauen Stoffsitzbezügen, die geprägte FIAT Monogramme aufweisen. Die Verkleidung des Armaturenbrettes ist in Techno Blau verfügbar.

DOLCEVITA - der Fiat 500 in Reinkultur als urbanes Statussymbol

Der Fiat 500 DOLCEVITA erinnert an das "süße Leben" im Italien der späten 1950er und frühen 1960er, als der historische Fiat 500 zum Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs wurde. Der glamouröse Stil und die feinen ästhetischen Details des Fiat 500 DOLCEVITA sprechen Designfans an, die ein ikonisches Fahrzeug mit moderner Technologie suchen. Die Innenausstattung umfasst in Wagenfarbe gehaltene Armaturenbretteinlagen sowie verchromte Details und ein Glasdach. 15-Zoll-Leichtmetallräder gehören ebenfalls zur Serienausstattung. Auf Wunsch steht die Bicolore-Lackierung in Gelato Weiß/Lunar Grau zur Verfügung, akzentuiert mit Dolcevita-Schriftzug an der A-Säule.

CROSS - die Ausstattungslinie für die kleinen Fluchten aus dem Alltag

In der Ausstattungsvariante CROSS verbinden Fiat 500X und Fiat 500L weiterhin Dynamik und sehr reichhaltige Grundausstattung mit dem Charakter eines Crossover-Modells, das entwickelt wurde, um dem Stadtverkehr zu entfliehen und Abenteuer außerhalb der Stadt zu erleben. Zur Serienausstattung zählt das Infotainmentsystem UconnectTM mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) großem Monitor. Die Anlage empfängt auch digitale Sender (DAB+Radio) und ermöglicht durch Apple CarPlay und Android Auto(TM)* die nahtlose Integration von Smartphones - eine einfache und effiziente Art, Online-Dienste auch im Auto zu nutzen. Im neuen Modelljahr bietet der Fiat 500X CROSS Sitzbezüge mit Camouflage-Muster in Rücken- und Sitzfläche sowie Vinyl-Einsätzen. 19-Zoll-Leichtmetallräder, Dachreling und Klimaautomatik ergänzen die Serienausstattung.

Mit hoher Zuladung, intelligentem Raumkonzept und wendigem Fahrverhalten erfüllt der neue Fiat 500L CROSS alle Anforderungen an die Mobilität im Alltag, ohne auf seinen unverwechselbaren Stil zu verzichten. Zur Serienausstattung zählen 16-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer, Parksensoren hinten, Licht- und Regensensor sowie Klimaautomatik. Auf Wunsch sind für den Fiat 500L CROSS auch schwarze Ledersitze erhältlich.

SPORT - mit dem unverwechselbaren Look

Die jeweiligen Topmodelle der Baureihen tragen die Bezeichnung SPORT. Mit exklusivem Design heben sie sich von der Masse ab. So stehen für den Fiat 500 SPORT die auffallenden Karosseriefarben Matt Grau und Portofino Grün zur Wahl. Serienmäßig sind außerdem 16-Zoll-Leichtmetallräder, die als TFT-Monitor mit sieben Zoll Diagonale ausgeführte zentrale Instrumententafel, Klimaautomatik, eine Armaturenbretteinlagein Titan Grau mit rotem "500" Schriftzug sowie Nebelscheinwerfer an Bord.

Der neue Fiat 500L SPORT überzeugt mit 17-Zoll-Leichtmetallrädern und dem Sicherheitsfeature "Autonomer City-Notbremsassistent". Serie sind darüber hinaus der automatisch abblendende Innenspiegel sowie schwarze Stoffsitze mit Einsätzen aus Vinyl und roten Ziernähten, getönte Scheiben hinten und LED-Einstiegsbeleuchtung.

Ausstattungshighlights des neuen Fiat 500X SPORT sind neben dem sportlichen Exterieur, 18-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz, Voll LED-Scheinwerfer & LED-Nebelscheinwerfer und getönte Fensterscheiben hinten. Abgerundet wird die Optik des 500X SPORT durch Exterieurhighlights in Titan Grau und ein Sportlenkrad mit Multifunktionstasten. Ebenso serienmäßig sind das Uconnect(TM) Navigationssystem mit Europakarte und 7"-Touchscreen-Radio mit DAB+ und Instrumentenanzeige als 3,5"-TFT-Farbdisplay. Auf Wunsch sind außerdem 19-Zoll-Leichtmetallräder sowie die Karosseriefarbe Moda Mattgrau erhältlich.

Ausstattungspakete für noch mehr Technologie, Sicherheit, Komfort und Stil

Der ausgeprägte Charakter der einzelnen Ausstattungslinien von Fiat 500, Fiat 500X und Fiat 500L kann noch weiter betont werden. Mit Optionspaketen, die einen deutlichen Preisvorteil bieten, lässt sich das eigene Fahrzeug individueller gestalten.

So ist zum Beispiel für den Fiat 500 das Sicht Paket mit Bi-Xenon-Scheinwerfern und automatisch abblendendem Innenspiegel verfügbar, während das Sky Paket speziell für die Limousinen Variante des Fiat 500 das elektrische Glasschiebedach "Sky-Dome" sowie verchromte Einstiegsleisten bietet.

Das Winter Paket, erhältlich für den Fiat 500L, bringt neben dem Drive Mode Selector, M+S Reifen und eine beheizbare Frontscheibe mit. Außerdem lässt das Komfort Paket mit Fußmatten vorne, höhenverstellbarer Laderaumabdeckung und Haltegriffen keine Bedürfnisse offen.

Beim Fiat 500X sorgt beispielsweise das Paket "Magic Eye & Safety Plus" für absolute Sicherheit. Es enthält Parksensoren vorne, Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien, sowie die elektronischen Fahrerassistenzsysteme Totwinkel-Assistent, Fernlichtassistent und den autonomen City-Notbremsassistenten.

Umweltfreundliche und effiziente Euro-6D-Final-Motoren

Angetrieben wird der Fiat 500 von einem umweltfreundlichen und effizienten Hybrid-Motor, der die Emissionsnorm Euro 6D-Final erfüllt. Die Kombination aus Dreizylinder-Benziner und elektrischer Unterstützung durch einen Riemen-Starter-Generator produziert 51 kW (70 PS).

Die Motorenpalette des Fiat 500X besteht aus zwei Turbobenzinern und zwei Turbodieseln. Der Dreizylinder aus der Firefly-Baureihe leistet 88 kW (120 PS), die Vierzylindervariante mit 1,3 Liter Hubraum 110 kW (150 PS). Mit 1,3 Litern Hubraum stellt der Multijet-Turbodiesel 70 kW (95 PS) zur Verfügung, beim 1,6-Liter-Motor sind es 96 kW (130 PS).

Der 1,4-Liter-Benziner des Fiat 500L leistet 70 kW (95 PS) und erfüllt die Emissionsnorm Euro 6D-Final. Alternative ist der Turbodiesel 1.3 Multijet mit ebenfalls 70 kW (95 PS).

Die Erfolgsgeschichte der Modellfamilie Fiat 500

Der Fiat 500 ist ein Symbol für "Made in Italy", der durch seinen ganz und gar italienischen Stil, innovative Technologie und hohe Qualität auf der ganzen Welt bekannt geworden ist. Das Kult-Automobil, das zu 80 Prozent außerhalb Italiens verkauft wird, steht gemeinsam mit dem Fiat Panda an der Spitze des Segments in Europa. Die Einführung von Fiat 500 Hybrid und Fiat Panda Hybrid hat den Verkäufen beider Baureihen einen zusätzlichen Schub verliehen. Das Resultat ist das bislang Marktergebnis in Europa: Fiat 500 und Fiat Panda legten im Gesamtjahr 2020 europaweit um jeweils drei Prozentpunkte zu und erreichten einen Marktanteil von jeweils 17,8 Prozent.

Auch der Fiat 500X verzeichnet wirtschaftliche Erfolge. Seit der Markteinführung im Jahr 2014 steht er in Italien an der Spitze im Segment und wird regelmäßig in den europäischen Top-10 geführt. Der Fiat 500L ist seit 2012 das coole Auto für moderne Familien, das den ikonischen Stil des Fiat 500 mit hoher Vielseitigkeit kombiniert.

* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte im Internet unter

https://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.

Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

Verbrauchswerte

Fiat 500 Hybrid GSE 1.0 51 kW (70 PS) 4,1 l/100 km** 93 g/m**

Fiat 500X 1.0 GSE 88 kW (120 PS) 5,9 l/100 km** 135 g/m**

Fiat 500X 1.3 GSE 110 kW (150 PS) 6,2 l/100 km** 140 g/m**

Fiat 500X 1.3 Multijet 70 kW (95 PS) 4,6 l/100 km** 121 g/m**

Fiat 500X 1.6 Multijet 96 kW (130 PS) 5,0 l/100 km** 130 g/m**

Fiat 500L 1.4 70 kW (95 PS) 6,6 l/100 km** 150 g/m**

Fiat 500L 1.3 Multijet 70 kW (95 PS) 5,0 l/100 km** 131g/m**

** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) und CO2-Emission kombiniert (g/km) nach dem gesetzlichen Messverfahren. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.

Original-Content von: FIAT, übermittelt durch news aktuell