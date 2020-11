FIAT

Neuer Fiat Tipo und neuer Fiat Tipo Cross

Frankfurt (ots)

Der neue Fiat Tipo Cross erweitert als vierte Karrosserievariante neben 5-Türer, Limousine und Kombi die Baureihe. Neuer Crossover ist unverwechselbar und dynamisch, ideal für junge Menschen und Familien. Der neue Fiat Tipo mit frischem Design und noch mehr Technologie. Hohe Sicherheit und neues Infotainment. Angebot um noch nachhaltigere Motoren erweitert.

Der Fiat Tipo wird aufgefrischt: Das Restyling umfasst ein neues Design, jünger und dynamischer, zusätzliche Technologie sowie ein optimiertes Motorenangebot. Die Baureihe wird außerdem erweitert durch eine vierte Karosserievariante, den neuen Fiat Tipo Cross. Die drei Karosserievarianten 5-Türer, Limousine und Kombi sind in den Ausstattungslinien Tipo, City Life und Life erhältlich, beim Fiat Tipo Cross stehen die Versionen City Cross und Cross zu Wahl.

Der vielseitige und dynamische Fiat Panda Cross war der Schlüssel zum Verkaufserfolg dieser Baureihe in ganz Europa. Der Crossover-Look hat den Fiat Panda Cross einem neuen, jüngeren Kundenkreis nähergebracht. Käufern, die ein Auto suchen, das nicht nur funktional und ideal für die Verkehrssituation in der Stadt ist, sondern auch besonders cool und mit modernem Design. Dieselbe Idee steht hinter der Erweiterung der Baureihe Fiat Tipo um die Karosserievariante Cross. Die Designer und Ingenieure haben die neue Crossover-Variante des Fiat Tipo entwickelt, um neue Zielgruppen anzusprechen und die Marktchancen im UV-Segment zu nutzen. Der Fiat Tipo ist damit in Bezug auf Alter, Geschmack und Mobilitätsanforderungen der Kunden breiter aufgestellt als jemals zuvor.

Das neue Design des Fiat Tipo

Das Design des Fiat Tipo präsentiert sich im neuen Modelljahrgang komplett aufgefrischt. Es wirkt jetzt noch moderner, dynamischer und eleganter. Optisches Erkennungszeichen an der Fahrzeugfront ist der neu gestaltete Kühlergrill mit neuem FIAT Logo und Schriftzug. Der Fiat Tipo ist nach dem neuen Fiat 500 das zweite Modell der Marke, das diese neuen Designelemente übernimmt.

Auch die Scheinwerfer und Rückleuchten des Fiat Tipo wurden neu gestaltet. Mit Voll-LED-Leuchten werten sie nicht nur die Optik insgesamt auf, sondern sorgen auch für ein moderneres Aussehen und erhöhen die aktive und passive Sicherheit dank verbesserter Sichtbarkeit. Im Einklang mit dem Streben nach mehr Nachhaltigkeit verbrauchen die neuen Scheinwerfer und Rückleuchten außerdem weniger Strom. Dies entlastet die Lichtmaschine und reduziert Verbrauch und CO2-Emissionen. Der Stoßfänger ist im unteren Bereich durch Elemente in der Optik von gebürstetem Chrom aufgewertet. Für die Leichtmetallräder im 16- und 17-Zoll-Format stehen neue Designs, darunter Diamantfinish, zur Verfügung.

Auch der Innenraum des Fiat Tipo weist zahlreiche Neuerungen in Stil und Technik auf. Eine frei konfigurierbare Instrumentenanzeige als 7"-TFT-Farbdisplay (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale ersetzt die analoge Instrumententafel. Das technisch ausgereifte und fortschrittliche System ermöglicht die Kontrolle wichtiger Fahrzeugfunktionen und Daten zur Fahrt sowie Anzeigen zu Multimediafunktionen. Dazu kommt das komplett neue 10,25" Touchscreen Display mit Navigationssystem (26 Zentimeter) Bildschirmdiagonale dient der Steuerung des Infotainmentsystems UconnectTM 5. Auch diese Anlage erhält der Fiat Tipo als zweite Baureihe neben dem neuen Fiat 500.

Das Lenkrad präsentiert sich jetzt noch eleganter und sportlicher, gleichzeitig kompakter und ergonomischer. Die Sicht auf den dahinter positionierten 7,0-Zoll-Monitor wurde verbessert. Hohe Aufmerksamkeit widmeten die Techniker auch dem zentralen Bedienfeld. Die Bedienung der Klimaanlage wurde überarbeitet und weist zusätzliche Einsätze in Chrom und Schwarz auf.

Zusätzlich steht für den neuen Fiat Tipo die neue Metallic-Lackierung Flame Orange (exklusiv verfügbar für City Cross und Cross) zur Verfügung, sowie die ebenfalls neue Lackierung Ozean Blau.

Der neue Fiat Tipo Cross

Die Familie Fiat Tipo bekommt Zuwachs. Der Fiat Tipo Cross ergänzt die bewährten Karosserievarianten 5-Türer, viertürige Limousine und Kombi. Als echter Crossover wendet sich der neue Fiat Tipo Cross an eine völlig neue Zielgruppe. Viele Familien, bis dato die Stammkunden des Fiat Tipo, haben ihre Vorlieben geändert. Herkömmliche fünftürige Autos und Kombis sind nicht mehr das Optimum. Stattdessen haben sie sich der Welt der Crossover angenähert. Sie erwarten heute ein emotionaleres, markanteres, dynamischeres und jüngeres Auto zu einem erschwinglichen Preis, ohne auf Platz und Komfort verzichten zu müssen.

Dementsprechend ist das Design des neuen Fiat Tipo Cross entschieden kraftvoller und mutiger. Das Fahrzeug wirkt deutlich breiter, vor allem durch den neu gestalteten Kühlergrill, der bis unter die Scheinwerfer reicht und deutlich höher ausgeführt ist. Dies ist ein typisches Crossover-Element.

Die Karosserie des neuen Fiat Tipo Cross ist um knapp vier Zentimeter höhergelegt und wirkt robuster. Ursache dafür ist eine geänderte Geometrie der Radaufhängungen sowie größere Räder. Diese Lösung ist bereits an einem anderen Crossover der Marke zu sehen, dem Fiat 500X. Durch diese Maßnahmen erhöht sich die Sitzposition, was gleichzeitig Ein- und Aussteigen vereinfacht. Auch andere Aktionen, die für Familien wichtig sind, gehen noch einfacher von der Hand, zum Beispiel Kinder auf die Rücksitze zu setzen oder Dinge zu finden, die unter den Sitzen gerutscht sein könnten.

Der neue Fiat Tipo Cross ist beinahe sieben Zentimeter größer als der Fiat Tipo. Verantwortlich dafür sind die neuen Cross-Details. Zu ihnen zählen Kotflügelverbreiterungen und Seitenschweller, ein Unterfahrschutz, spezifische Stoßfänger vorne und hinten sowie ein markanter Rammschutz vorne, der dem neuen Fiat Tipo Cross ein betont solides und muskulöses Aussehen verleiht.

Sicherheit und Technologie

Zusammen mit dem aufgefrischten Design erhielt der neue Fiat Tipo eine umfangreiche Erweiterung der technologischen Ausstattung. So ist der neue Tipo mit einer breiten Palette innovativer Fahrerassistenzsysteme (Advance Driver Assistance Systems ADAS) ausgestattet. Dazu zählen:

- Verkehrszeichenerkennung: Informiert den Fahrer über etwaige Geschwindigkeitsbegrenzungen. - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent: Empfiehlt dem Fahrer, die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. - Spurhalteassistent: Warnt den Fahrer beim Verlassen einer durch Linien auf der Straße klar markierten Spur. - Aufmerksamkeitsassistent: Empfiehlt dem Fahrer, eine Pause einzulegen, wenn das System auf Müdigkeit deutendes Verhalten erkennt. - Adaptives Fernlicht: Aktiviert und deaktiviert das Fernlicht abhängig von entgegenkommenden Fahrzeugen. - Totwinkel-Assistent: Überwacht mit Ultraschallsensoren den in Außenspiegeln nicht sichtbaren Bereich ("toter Winkel") und warnt mit einer dreieckigen Leuchte im Außenspiegel vor Gefahren.

Darüber hinaus stehen für den neuen Fiat Tipo Einparksensoren vorne, das schlüssellose Zugangs- und Motorstart-System (Keyless Entry/Go) sowie ein neues kabelloses Smartphone-Ladepad zur Verfügung.

Der neue Fiat Tipo ist neben dem neuen Fiat 500 das erste Fahrzeug der Marke, das mit dem Infotainmentsystem UConnect 5 der fünften Generation ausgestattet ist. Das für die vernetzten Servicedienstleistungen der Zukunft konzipierte System wird über einen 10,25-Zoll-Bildschirm bedient. Um ein unkompliziertes und bequemes Benutzererlebnis zu bieten, baut UConnect 5 auf dem Betriebssystem Android Auto* auf. Uconnect 5 mit Apple CarPlay* und Android Auto* erlaubt die drahtlose Nutzung der Funktionen von CarPlay* auf dem Touchscreen des Radios mit anpassbaren Profilen. Bis zu fünf Konfigurationen können gespeichert werden.

An das Infotainmentsystem des neuen Fiat Tipo können zwei Telefone gleichzeitig über Bluetooth® gekoppelt werden, um beispielsweise ein Firmen- und ein Privathandy parallel zu verwenden. Eingehende und abgehende Anrufe lassen sich gleichzeitig bearbeiten, ohne von einer Verbindung zur anderen wechseln zu müssen, um einen Anruf auf dem gerade nicht verbundenen Telefon entgegenzunehmen. Mitfahrern auf den hinteren Sitzen bietet der neue Fiat Tipo einen eigenen USB-Anschluss. Dieses Feature ist für Familien auf langen Fahrten besonders nützlich, da zum Beispiel Kinder ihre Tablets mit Strom versorgen können.

Effiziente und nachhaltige Motoren

Die Motorenpalette des neuen Fiat Tipo wurde weiter optimiert. Zur Markteinführung stehen ein Benziner und ein Turbodiesel in zwei Leistungsstufen zur Wahl.

Der Benziner GSE 1.0 T3 ist ein 74 kW (100 PS) leistender Dreizylinder aus der FireFly-Motorenfamilie, der geringere Verbrauchs- und Emissionswerte miteinander kombiniert. Das Triebwerk produziert ein maximales Drehmoment von 190 Newtonmetern bei nur 1.500 Touren. Zum Vergleich: Der bisherige 1,4-Liter-Benziner liefert dieses Drehmoment bei 4.500 Umdrehungen pro Minute. Der neue Dreizylinder sorgt für hohen Fahrspaß und bietet durch den vorteilhaften Drehmomentverlauf schon bei niedrigen Drehzahlen ein optimales Beschleunigungsvermögen. Die Abstufung des Getriebes gewährleistet ein optimales Ansprechverhalten im Stadtverkehr und hohen Komfort auf der Autobahn. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 130 km/h beträgt die Drehzahl lediglich 3.200 U/min.

Alternative ist der Turbodiesel Multijet, der die Emissionsnorm Euro 6D erfüllt und in zwei Leistungsvarianten angeboten wird: 1.3 70 kW (95 PS) und 1.6 96 kW (130 PS). Im Vergleich zum bisherigen Turbodiesel mit 88 kW (120 PS) bedeutet dies eine Leistungssteigerung. . Der 1.6 Multijet mit 96 kW (130 PS) bietet sich auch als idealer Motor für Fahrzeugflotten an, was den Fiat Tipo zu einem strategisch günstig positionierten Fahrzeug im C-Segment macht.

Hygiene-Ausstattungspaket ProClean von Mopar®

Auf Wunsch ist für die Baureihe Fiat Tipo das von Mopar® entwickelte Ausstattungspaket ProClean verfügbar, das wirkungsvoll Keime und Schadstoffe im Innenraum bekämpft. Das ProClean Paket besteht aus drei Komponenten. Ein besonders leistungsfähiger Filter in der Frischluftzufuhr verhindert, dass Verunreinigungen von außen in das Auto gelangen. Er blockiert Partikel und praktisch 100 Prozent der Allergene, außerdem reduziert er die Bildung von Schimmel und Bakterien um 98 Prozent. Ein zusätzlicher, elektrisch betriebener Luftreiniger im Fahrgastraum fängt Mikropartikel wie Pollen oder Bakterien auf. Und schließlich bekämpft eine kleine Leuchte mit Hilfe von UV-Licht Mikroorganismen auf Oberflächen (zum Beispiel Lenkrad, Schaltknüppel, Sitze), während das Fahrzeug geparkt ist.

Der Fiat Tipo - eine Erfolgsgeschichte

Der Fiat Tipo feierte 2016 Weltpremiere. Nach der schrittweisen Erweiterung besteht das Angebot jetzt aus vier Karosserievarianten: viertürige Limousine, 5-Türer, Kombi und Cross. Von Anfang an gehörte der Fiat Tipo zu den bestverkauften Modellen im Segment in Italien und in ganz Europa. Mit einem Anteil von 70 Prozent auf Märkten außerhalb Italiens trägt der Fiat Tipo stark zur Leistungsfähigkeit der Marke insgesamt bei. Seit 2016 wurden insgesamt rund 670.000 Fiat Tipo verkauft, den höchsten Auslandsanteil erreichte die Baureihe im Jahr 2019.

* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte im Internet unter

https://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html.

Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.

Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

Verbrauchswerte

Fiat Tipo 1.0 GSE T3 74 kW (100 PS) 5,8 l/100 km** 133 g/m**

Fiat Tipo 1.3 Multijet 70 kW (95 PS) 4,5 l/100 km** 119 g/m**

Fiat Tipo 1.6 Multijet 96 kW (130 PS) 4,7 l/100 km** 125 g/m**

**Voraussichtlicher Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) und voraussichtliche CO2-Emission kombiniert (g/km). Die hier angegebenen Werte wurden ermittelt anhand von Vorserienmodellen. Der offizielle Kraftstoffverbrauch und die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen nach dem gesetzl. Messverfahren werden verfügbar sein, wenn die Fahrzeuge homologiert wurden. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.

