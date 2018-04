Katipult steigt in den VAE-Markt ein und gewinnt führende Investmentgesellschaften als Kunden

Vancouver (ots/PRNewswire) - Katipult Technology Corp. (TSXV: FUND und FRA: K10 ), ein branchenführendes und preisgekröntes Fintech-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Abdeckung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) begonnen hat, nachdem es zwei führende Investmentgesellschaften des Landes als Kunden gewinnen konnte.

Katipult hat zwei VAE-regulierte Unternehmen in seine Kundenliste aufgenommen, darunter die Tochtergesellschaft eines an der Abu Dhabi Securities Exchange börsennotierten Unternehmens. Es handelt sich zum einen um eine konzessionierte Investmentgesellschaft, die unter der Aufsicht der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate (Central Bank of the UAE) steht, und zum anderen um einen von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) regulierten Finanzdienstleister für Private Vermögensberatung und Unternehmensfinanzierung.

Dubai und Abu Dhabi sind robuste Finanzplätze mit einem hohen Anteil an Interessenten und einem zunehmend freundlichen Klima für Fintech (Finanztechnologie)-Initiativen.

"Wir erforschen weiterhin die globalen Möglichkeiten an den wichtigen Finanzzentren und freuen uns sehr über die Aufnahme dieser Firmen als Katipult-Kunden", sagt Brock Murray, CEO von Katipult Technology Corp. "Unsere Fähigkeit, hervorragende Unternehmen in internationalen Märkten zu gewinnen, unterstreicht Katipults Position als Marktführer".

Murray fügt hinzu, "Es wird sich zeigen, dass Investmentfirmen die Technologie im Zuge des Branchenwandels viel schneller nutzen wollen, und das ist sehr gut für Katipult. Wir planen, uns auf die wichtigsten Wachstumsmärkte zu konzentrieren, während wir unser Vertriebs- und Marketingteam im Jahr 2018 weiter ausbauen und einen robusten Kundenstamm in Finanzplätzen wie Toronto, New York, London, Singapur und den VAE erarbeiten".

Informationen zu Katipult

Katipult ist ein Fintech-Unternehmen, das eine proprietäre, cloudbasierte Software-Infrastruktur anbietet, die es Firmen ermöglicht, eine Investitionsplattform über mehrere Vertriebskanäle hinweg zu entwerfen, einzurichten und zu betreiben - einschließlich Web, Mobile und Social Media. Katipult wird in mehr als 20 spezifischen regulatorischen Umfeldern eingesetzt, um Investorennetzwerke auszubauen, Anleger effizient zu verwalten und die Deal-Flow-Verwaltung zu rationalisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung, einschließlich Aussagen zur Integration eines proprietären Form Builder-Protokolls, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den gegenwärtigen Annahmen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die genannte Technologie erfolgreich einzusetzen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sich diese als unrichtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählt unter anderem, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, die genannte Technologie erfolgreich zu integrieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen sollten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Katipult Technology Corp., Brock Murray, CEO, bmurray@katipult.com, 587-393- 3981; Virtus Advisory Group Inc., Investor Relations, Katipult@virtusadvisory.com , +1-416-644-5081

