AirFusion stellt die nächste Generation der AI-gestützten Software-Plattform zur Erkennung von Schäden und zur Vorhersage von Risiken für die kommerzielle Windindustrie vor

Boston (ots/PRNewswire) - AirFusion Wind reduziert den Zeitaufwand für die menschliche Analyse um 95 %

AirFusion, ein Entwickler führender AI-gestützter Softwarelösungen für Schadenserkennung und Risikovorhersage, kündigte heute AirFusion Wind an, eine Cloud-basierte Workflow- und AI-basierte Analyseplattform für die Identifizierung und Klassifizierung von Schäden an Windenergieanlagen. Die Plattform liefert schnellere und genauere Analysen der Inspektionsdaten von Windenergieanlagen und ermöglicht eine proaktive, vorausschauende Wartung, die das Risiko von katastrophalen Ausfällen, übermäßigen Stillstandzeiten und leistungsabhängigen Umsatzverlusten deutlich reduziert. AirFusion Wind wandelt pixelbasierte Inspektionsbilder von Drohnen, bodengestützten Sensoren und anderen Bildaufzeichnungswerkzeugen kurzfristig in Daten um, die unternehmensweit zur Senkung von Kosten und Steigerung von Erträgen genutzt werden können.

Die zum Patent angemeldete Sensorfusionstechnologie von AirFusion in Kombination mit einem fortschrittlichen, faltenden neuronalen Netzwerk (cnn)-AI-Technologiekern, nutzt spezialisierte Bilder auf Terabyte-Niveau in einem einzigartigen Trainingsset, das auf vertikalspezifischen Heuristiken und Deep Learning-Techniken von Windenergiespezialisten aus der ganzen Welt basiert. Das "selbstlernende" AI-System nimmt ständig neue Sensorbilder und zugehörige Daten auf, um die Genauigkeit insgesamt zu optimieren. AirFusion Wind bietet Windanlagenbetreibern konsistente Erkennung und Analyse, die auf das gesamte Unternehmen skalierbar sind. Kunden haben weltweit Zugriff auf Inspektionsdaten und Analysewerkzeuge, die sehr schnell und problemlos kundenspezifische, dynamische Berichte erstellen und speichern, und die sich leicht in ERP-, IoT-, CMMS- oder andere Datensysteme von Unternehmen integrieren lassen.

Das kommerzielle Wind-Ökosystem steht bei seinem Wachstum aber auch vor zahlreichen Herausforderungen: einer alternden Infrastruktur, die trotz Problemen mit ihrem Erhaltungszustand mehr als 95 % Betriebszeit und maximale Erzeugungseffizienz erfordert, dem Preisdruck auf den Energiemärkten, der Forderung nach Inspektionen, um bessere und sofort umsetzbare Daten zu erhalten, und dem Übergang auf Inspektionen mit Drohnen mit mehr und besseren Daten, der die für menschenzentrische Inspektionsberichte und -analysen erforderliche Zeit und Kosten erhöht. Wenn man dann noch den Preisdruck von Energieversorgern auf das Instandhaltungs- und Betriebsbudget insgesamt (um dem Druck auf Strompreise widerstehen zu können) berücksichtigt, steht man vor einem ernsthaften Problem: Eine zu 100 % menschenzentrische Analyse ist ohne Unterstützung wirtschaftlich nicht tragbar.

"Nur AI-basierte Lösungen sind ausreichend leistungsfähig, um die Anforderungen, den Umfang und die Komplexität autonomer Inspektionen Windkraftanlagen zu bewältigen",sagte Dennis Chateauneuf, President und CEOvon AirFusion. "Die einzigartige Technologiekombination von AirFusion Wind, bestehend aus Bilderkennung, zum Patent angemeldeter Sensorfusionstechnologie und AI, bietet die Beständigkeit für hochpräzise Inspektionen und die von unseren Kunden geforderte Skalierbarkeit. Mit AirFusion Wind wird die Analyse der Inspektionsdaten von Stunden auf Minuten reduziert, wodurch Prognosen und vorgeschriebene Wartung möglich und die Betriebskosten drastisch reduziert werden."

AirFusion Wind überwacht den Zustand von Turbinen, identifiziert Schäden und Verschlechterungen der Anlagen, und optimiert Prüfabläufe und Berichte für eine intelligentere und zuverlässigere Überwachung der Infrastruktur. Technisch fortschrittliche, kundenfreundliche Analysewerkzeuge helfen Kunden, bessere und genauere Antworten aus den gesammelten Daten zu erhalten und gleichzeitig die Kosten pro Bericht zu senken. Mithilfe von AI-basiertem maschinellem Lernen wird die Genauigkeit drastisch erhöht und die Zeit für die Datenanalyse durch Menschen um bis zu 95 % reduziert.

Informationen zu AirFusion

AirFusion entwickelt AI-basierte Softwarelösungen für die Infrastrukturinspektion, automatisierte Schadensfeststellung und prädiktive Risikoüberwachung, die Ausfallzeiten und Umsatzeinbußen deutlich reduzieren. Unsere Kunden sind Energieanlagenbetreiber (Wind/Strom), Telekom-, Öl- und Gasunternehmen sowie Serviceorganisationen, die Inspektionen/Überwachungen mit kommerziellen Drohnen und anderen Sensoren durchführen. Die Plattform von AirFusion nutzt die zum Patent angemeldete Sensorfusionstechnologie, um die bei Inspektionen mit Dohnen oder am Boden aufgenommenen Bilder in Minuten in brauchbare Daten umzuwandeln, statt in Tagen oder Wochen, die bei manueller Inspektion benötigt werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston und Niederlassungen in der EU wird von einem Team visionärer Experten für Infrastruktur, AI, Cloud-Plattformen und Vision-Erkennungstechnologie geleitet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.airfusion.com/, Twitter @AirFusionNews oder LinkedIn.

Pressekontakt:

Neal Stein

Red Javelin Communications

(321) 604-0069

neal@redjavelin.com

Original-Content von: AirFusion, übermittelt durch news aktuell