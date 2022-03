Yardi

Forstone entscheidet sich für die Yardi Investment Accounting Platform

Luxemburg, 3. März 2022 (ots/PRNewswire)

Luxemburger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verbessert mit Yardi seine Immobilienstrategie

Forstone, ein Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, hat sich für die Yardi® Technologie entschieden, um seine Abläufe zu verbessern und sein Angebot an Immobiliendienstleistungen europaweit zu erweitern.

Das Unternehmen hat sich für Yardi® Investment Accounting, Teil der Yardi® Investment Suite, entschieden, um die Investitionsrechnung zu digitalisieren und die Berichterstattung für komplexe Immobilieninvestitionsstrukturen weiter zu rationalisieren.

„Wir wollten eine Plattform, die es uns ermöglicht, effektiver zu arbeiten und uns von Anfang an auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, während wir unser Geschäft ausbauen", so Arnaud Brive, Partner bei Forstone. „Unsere Mandanten nutzen bereits die Yardi-Plattform. Daher wussten wir, dass sie für uns die beste Wahl war, um die Komplexität der grenzüberschreitenden Investitionsbuchhaltung, des Berichtswesens und der lokalen rechtlichen Anforderungen zu bewältigen, während wir unser neues Büro in Luxemburg eröffnen. Angesichts der umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen unserer Teams mit der Plattform war es auch eine natürliche Ergänzung."

„Die Investment Suite von Yardi wird die Dienstleistungen von Forstone unterstützen und weiteres Wachstum auf dem Immobilienmarkt ermöglichen", kommentierte Neal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi. „Wir freuen uns darauf, mit Forstone zusammenzuarbeiten und das Unternehmen dabei zu unterstützen, seinen Mandanten einen verbesserten und effizienteren Service zu bieten."

Erfahren Sie, wie die Yardi Investment Suite Ihnen dabei helfen kann, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen – mit automatisierter Investitionsbuchhaltung, Leistungsmessung und Finanzberichten.

Informationen zu Forstone

Ursprünglich in Paris gegründet, expandiert Forstone mit seinem Luxemburger Büro international. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 begleitet Forstone erfolgreich weltweit führende Immobilienunternehmen durch eine breite Palette von Finanzdienstleistungen, die auf einem einzigartigen praktischen Ansatz beruhen, der maßgeschneiderte und vertrauenswürdige Partnerschaften ermöglicht.

Informationen zu Yardi

Yardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investment- und Immobilienverwaltungs-Software für Immobilienunternehmen aller Arten und Größen. Das 1984 gegründete Unternehmen Yardi hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika aus. Für weitere Informationen besuchen Sie Yardi.EU.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1757292/Forstone.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

Original-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuell