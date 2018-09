Yardi erneut in die renommierte Forbes Cloud 100-Liste aufgenommen

Santa Barbara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Yardi wurde bereits im dritten Jahr in Folge als eines der führenden privaten Unternehmen in der Cloud-Technologie-Revolution geehrt

Der globale Immobilienmanagement-Technologieanbieter Yardi wurde zum dritten Mal in die Forbes Cloud 100 aufgenommen, die definitive Liste der 100 besten privaten Cloud-Unternehmen der Welt. Yardi war schon in der ersten Cloud 100 im Jahr 2016 vertreten, erreichte 2017 Rang 26 und liegt dieses Jahr auf Platz 22.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/744482/Yardi_Forbes_2018.jpg ) Die Liste wird von Forbes in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners und Salesforce Ventures herausgegeben. Sie erscheint in der Septemberausgabe 2018 der Zeitschrift Forbes und ist außerdem unter forbes.com/cloud100 zu finden.

"Wir fühlen uns durch die wiederholte Anerkennung von Forbes für unsere Anstrengungen, branchenführende Cloud-Lösungen anzubieten, sehr geehrt", sagt Jay Shobe, Vice President of Cloud Services bei Yardi. "Ein kontinuierlich hoher Rang auf dieser Liste ist ein Zeugnis der Bemühungen unserer Mitarbeiter sowie der Unterstützung unserer Kunden, deren Feedback wir sehr zu schätzen wissen."

Bei der Bewertung kommen vier Faktoren zum Tragen: Marktführung (35 %), geschätzter Wert (30 %), betriebliche Kennzahlen (20 %), Mitarbeiter und Kultur (15 %). Die Forbes Cloud 100-Preisrichter berücksichtigten diese Faktoren zur Auswahl, Benotung und Platzierung der Gewinner. Anhand dieser Daten mussten die Preisrichter (darunter die Konzernchefs großer öffentlicher Cloud-Unternehmen) die Top 100 Unternehmen weltweit auswählen und in eine Rangliste einordnen.

"In den letzten drei Jahren hat die Cloud 100-Liste die wichtigsten Cloud-Unternehmen ermittelt, die ihre jeweiligen Branchen transformieren", sagt Alex Konrad, Redakteur für die Forbes Cloud 100. "Ich bin immer wieder beeindruckt vom Kaliber der Unternehmen, die auf der Cloud 100-Liste geehrt werden. Es ist eine spannende Zeit für Cloud-Unternehmen und ihre Gründer."

"Alle 25 Cloud-IPOs und größeren Cloud-Akquisitionen in den letzten drei Jahren waren vorher bereits auf der Cloud 100-Liste, und wir sind absolut überzeugt, dass die wichtigsten künftigen Cloud-Aktiengesellschaften ebenfalls von dieser Liste kommen werden", sagt Byron Deeter, einer der Top-Cloud-Investoren und Partner bei Bessemer Venture Partners. "Die Cloud 100-Liste für 2018 repräsentiert weit über 135 Milliarden USD in privaten Aktienwerten - eine erstaunliche Zahl, die uns wieder einmal an die Macht der Cloud erinnert. Dank dieser Unternehmen wird sich die Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen, von Grund auf ändern, und es ist mir eine Ehre, die bemerkenswerten Leistungen der Gründer und Teams jedes einzelnen Unternehmens auf der Cloud 100-Liste für 2018 zu feiern."

"Die Geschäftschancen für Cloud-Unternehmen sind heutzutage fantastisch, da Kapitalanlagen, Kundennachfrage und die Einführungsrate stetig steigen", sagt Matt Garratt, geschäftsführender Gesellschafter bei Salesforce Ventures. "Wir freuen uns sehr, das Potenzial dieser Unternehmen zu erkennen, und können es nicht erwarten, die innovativen Technologien zu sehen, die sie weltweit auf den Markt bringen werden."

Yardi war eines der Unternehmen, die am 12. September in San Francisco auf der Cloud 100 Celebration gefeiert wurden. Diese exklusive Veranstaltung wurde von Bessemer Venture Partners, Forbes und Salesforce Ventures ausgerichtet. An der Feier nehmen die Konzernchefs der öffentlichen Cloud-Unternehmen sowie die auf der Cloud 100 und der 20 Rising Stars-Liste genannten Firmenchefs teil.

Informationen zu Yardi

Yardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Vermögens- und Immobilienmanagement-Software für Immobiliengesellschaften jeglicher Arten und Größenordnungen. Das 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit. "Yardi is Energized for Tomorrow" - mehr dazu erfahren Sie unter yardi.com.

