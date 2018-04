Huangling definiert die Oriental Flower Town mit aufgewerteter Erlebnistour neu

Huangling, China (ots/PRNewswire) - Huangling, eines der schönsten ländlichen Dörfer Chinas, feiert das einjährige Jubiläum seines Flower-Town-Programms. In diesem Rahmen werden die Schaufenster deutliche aufgewertet sowie neue Blumen-Führungen, Talentwettbewerbe und traditionelle chinesische Opernaufführungen angeboten.

Das im April 2017 lancierte Flower-Town-Reisekonzept war das erste seiner Art in China und hat eine steigende Zahl an Besuchern sowohl aus dem inländischen als auch internationalen Markt nach Huangling gelockt. Im Jahr 2017 kamen in den Monaten April und Mai 200.000 Reisende aus der ganzen Welt in das Dorf. Dies entspricht einem Anstieg um 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zusätzlich zur erstaunlichen Naturlandschaft nimmt das Dorf in diesem Jahr eine traditionelle chinesische Oper in das Flower-Town-Programm auf und will damit seine Verbindung zur reichhaltigen Geschichte und den Traditionen Chinas beispielhaft aufzeigen. Die Besucher können die Opern Huizhou, Huangmei und Shaoxing auf einer Bühne bei der altehrwürdigen Tianjie Street genießen. Durch Projekte wie Stickereien im Hui-Stil, Fertigung von Schirmen aus Papier, Shaiqiu zum Selbermachen und traditionelle Snack-Fertigung können alle praktische Erfahrungen sammeln und gleichzeitig mehr über das kulturelle Erbe des Dorfes erfahren.

"Das Flower-Town-Thema war nicht nur ein riesiger Erfolg in Bezug auf die steigenden Besucherzahlen, sondern es hat auch für unsere Bewohner brandneue farbenfrohe Perspektiven und kulturelle Veranstaltungen mit sich gebracht", sagte Wu Xiangyang, CEO von Wuyuan Rural Culture Development Co., Ltd. "Die traditionellen Häuser und Gebäude des Dorfes werden dabei in ein wundervolles Blumenmeer gekleidet, um eine atemberaubende Kombination der 580-jährigen ländlichen Geschichte mit der natürlichen Ökologie zu schaffen und so eine fortwährende Harmonie zwischen Mensch und Natur aufzuzeigen."

Das Flower-Town-Thema wurde von den Besuchern als absolutes Muss gerühmt. Beim Spazieren in den alten Gassen bei herrlichem Frühlingswetter können die Reisenden unvergleichliche Raps- und Pfirsichblüten vor dem eleganten Hintergrund der Gebäude im Hui-Stil genießen.

Die Huangling Flower Town kann große Erfolge feiern, da das orientalische Blumendorf ein kulturelles Erlebnis bietet, das sich von denjenigen in Europa unterscheidet.

Informationen zu Huangling

Huangling mit Sitz in Wuyuan County, Jiangxi Province, China, zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Das malerische und elegante Dorf konnte seine alte Architektur im Hui-Stil bewahren und bietet ein authentisches Reiseerlebnis des ländlichen Chinas.

