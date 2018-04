Mandarin Oriental lanciert "Fans of M.O." - ein neues verlockendes Kundenbindungsprogramm

Mandarin Oriental Hotel Group Logo. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/130176 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Mandarin Oriental Hotel Group" Bild-Infos Download

Hong Kong/München (ots) - Mandarin Oriental Hotel Group, bekannt für seinen personalisierten und intuitiven Gästeservices, bietet seinen Gästen ab sofort die Möglichkeit dem neuen Fans of M.O.-Programm beizutreten, um ihren Aufenthalt noch besser an ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Dies sichert ihnen gleichzeitig zahlreiche Privilegien, die einzig dafür konzipiert wurden, die Gäste noch mehr zu verwöhnen und zu überraschen, wann immer sie weltweit in einem Mandarin Oriental Hotel einchecken.

Es ist ganz einfach, dem Fans of M.O.-Programm beizutreten: Entweder online oder direkt beim Check-In. User-Freundlichkeit wird großgeschrieben. Mitglieder erhalten kostenloses WLAN, eine Willkommens-Aufmerksamkeit und können weitere exklusive Angebote in den Mandarin Oriental Hotels weltweit genießen. Die Gäste haben die Möglichkeit ihre Vorlieben anzugeben, um ihren Aufenthalt noch weiter personalisieren zu können und das Maximum an Komfort sicherzustellen.

Gäste, die Mitglied des Fans of M.O.-Programms werden und ihren Aufenthalt direkt über die Hotel-Webseite unter mandarinoriental.com buchen, bekommen nicht nur die besten und flexibelsten Raten zugesichert, sie können auch zwischen zwei zusätzlichen Annehmlichkeiten für ihren Aufenthalt wählen: Zum Beispiel einem frühen Check-In, einem späten Check-Out, Dinner- oder Spa-Guthaben, täglichem Frühstück, einem Zimmer-Upgrade, Streaming-Angeboten, Bügelservice oder einer Überraschung für eine Feierlichkeit.

"Wir freuen uns sehr, das einzigartige Mitgliederprogramm Fans of M.O. einzuführen. Wir glauben, dass es unseren Gästen zahlreiche ansprechende Pluspunkte bietet, die so konzipiert wurden, dass jeder Aufenthalt unvergesslich wird", sagte Michael Hobson, Chief Marketing Officer Mandarin Oriental Hotel Group. "Es war schon immer unser Ziel, unsere Gäste zu begeistern und dieses Programm erlaubt es uns, jeden Aufenthalt in jedem Mandarin Oriental Hotel personalisieren und an die Bedürfnisse der Gäste anzupassen.", fügte er hinzu.

Informationen zum Mitglieder-Programm Fans of M.O. unter: http://mandarinoriental.com/fans-of-mo.

Wissenswertes über die Mandarin Oriental Hotel Group

Die mehrfach ausgezeichnete Mandarin Oriental Hotel Group ist Eigentümer und Betreiber von einigen der weltweit prestigeträchtigsten Hotels, Luxusresorts und Residenzen. Mandarin Oriental entwickelte sich von einer herausragenden asiatischen Hotelgruppe zu einer globalen Marke und betreibt derzeit 31 Hotels und acht Residences at Mandarin Oriental in 21 Ländern. Dabei reflektiert jedes der Objekte die asiatische Herkunft der Hotelkette gepaart mit einem einzigartigen "sense of place", der das Lokalkolorit widerspiegelt. Eine Vielzahl an neuen Hotelprojekten und Residences befindet sich in der Entwicklungsphase. Mandarin Oriental ist Teil der Jardine Matheson Group.

Weitere Unternehmensmitteilungen sowie kostenlose Pressefotos (Print & Online) zum Download stehen in der Bildergalerie des Medienbereichs unter www.mandarinoriental.com zur Verfügung. Weitere Informationen auch auf den Social Media Kanälen der Hotelgruppe.

Pressekontakt:

Für weitere Informationen:



Annette Zierer/Franziska Lang

ziererCOMMUNICATIONS

Effnerstraße 44-46

81925 München

Tel.: +49-89-356 124-83/ 88

Fax :+49-89-356 124-85

E-Mail: annette.zierer@zierercom.com



Internationale Unternehmenskommunikation:

Jill Kluge / Sally de Souza

Group Communications Department

Tel: (852) 2895 9288

E-Mail: jillk@mohg.com

Website: www.mandarinoriental.com

Original-Content von: Mandarin Oriental Hotel Group, übermittelt durch news aktuell