Ra Entertainment Inc. führt RACoin ein - die Kryptowährung für die Real-World-Glücksspielindustrie

Kiev, Ukraine (ots/PRNewswire) - Ra Entertainment Inc. ist ein modernes und innovatives Unternehmen, das ein neues Las Vegas auf Basis von Blockchain-Technologie aufbaut. In nur 2 Tagen war der Vorverkauf bereits vor dem geplanten Ende abgeschlossen - und brachte fast 10.000.000 USD ein! Das Unternehmen zog die einflussreichsten Kapitalmittel und Investoren aus Asien und Europa an und bewies so seine bewährte Glaubwürdigkeit auf dem ICO-Markt. Mit diesem Durchbruch könnte die Aktion von Ra Entertainment Inc. zu einem der erfolgreichsten Tokenverkäufe 2018 werden.

Der öffentliche Tokenverkauf beginnt am 16. April 2018 und dauert bis 16.Mai 2018. Fachleute gehen davon aus, dass das Projekt Erfolg hat und auch weiterhin Risikokapital und Investments anzieht.

RA Entertainment Inc. ist ein Hightech-Unternehmen, das verbesserte Nutzererlebnisse im Bereich Glücksspiel entwickelt. Das Team widmet sich der Entwicklung und dem Vertrieb effektiver und kostengünstiger Lösungen für Online- und Offline-Interaktionsebenen. Als Startprojekt baut das Unternehmen derzeit den Palau World Complex auf, in dem Blockchain-Ideen im traditionellen Glücksspiel-Business umgesetzt werden. Palau World wird unabhängig von den Ergebnissen des Tokenverkaufs gebaut und entwickelt.

Das Unternehmen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Kryptowährung RACoin in der globalen Glücksspielindustrie, in Hotels und Spielezentren in ganzen Welt einzuführen. Derzeit werden Verhandlungen mit Hotelkomplexen und Glücksspielplattformen in Asien und Europa geführt, die RACoin ebenso in ihre Infrastruktur integrieren werden. RACoin ist die erste einheitliche funktionale Kryptowährung, die durch ihre fortschrittliche Architektur erfolgreich im Internet und nicht-digitalen Bereichen verwendet werden kann. Dieses einzigartige Merkmal von RACoin macht die Währung attraktiv für Geschäftsleute, Krypto-Enthusiasten und normale Anwender.

Ein weiteres großes Privileg und eine Chance für RACoin ist die Jackpot-Teilnahme. Jedes Mal, wenn auf dem speziellen Standalone-Konto die Summe von 100.000 RAC erreicht wird, findet eine Ausspielung statt. Zusätzlich zu diesem iterativen "Betriebs"-Jackpot wird es außerdem einen einmaligen "Publikumsverkaufspreis" aus dem "Tokenverkaufs"-Jackpot geben. Dieser wurde speziell für Tokenkäufer entwickelt, und wird am Ende des öffentlichen Tokenverkaufs gestartet.

Die Ära des digitalen Gelds hat bereits angefangen- jeder kann die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzen, die mit RACoin Realität geworden sind.

Nehmen Sie jetzt am Tokenverkauf teil und erleben Sie morgen ein neues Zeitalter des Glücksspiels. Das Blockchain-Zeitalter beginnt jetzt!

