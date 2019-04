Pfizer Deutschland GmbH

Ein Zeckenstich mit schwerwiegenden Folgen

Video-Infos

Download

Berlin (ots)

Petra Berninger ist gerne in der Natur unterwegs. Bei einer Nordic-Walking-Tour vor einigen Jahren überquerte sie eine ungemähte Wiese. Das blieb nicht ohne Konsequenzen, denn die 50-Jährige wurde dabei von zwei Zecken gestochen, die das Virus der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen haben. Die Folge: Petra Berninger erkrankte schwer.

Heute möchte sie andere über die möglichen Gefahren eines Zeckenstiches informieren und rät zu Vorsorgemaßnahmen. Hierzu gehören das Tragen von langer Kleidung, das Einsprühen mit insektenabweisenden Sprays, sogenannten Repellents, und das Absuchen des Körpers nach jedem Aufenthalt in der Natur. Vor FSME kann man sich auch durch Impfen schützen.

Vermittlung von Interviews (FSME-Betroffene und/oder Zecken-Experten): presse@zecken.de

Informationen und Bildmaterial rund um Zecken und die optimale Vorsorge: www.zecken.de

Besuchen Sie uns auf facebook: www.facebook.com/zecken.de

Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere Welt

Wenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sie verändern - ein oft schwieriger Weg beginnt. Mehr als 10.000 Forscher und über 90.000 Mitarbeiter arbeiten bei Pfizer daran, Menschen auf diesem Weg zu unterstützen. Sie entwickeln, produzieren und vertreiben innovative Medikamente und Impfstoffe sowie einige der weltweit bekanntesten rezeptfreien Produkte.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtumsatz von 53,6 Milliarden US-Dollar. In Deutschland beschäftigt Pfizer derzeit rund 2.500 Mitarbeiter an drei Standorten: Berlin, Freiburg und Karlsruhe.

Pressekontakt:

Pfizer Deutschland GmbH

Unternehmenskommunikation

Miriam Münch

Linkstraße 10, D-10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 55 00 55 - 51088

E-Mail: presse@pfizer.com

Internet: www.pfizer.de

Twitter: www.twitter.com/pfizer_de

YouTube: www.pfizer.de/youtube



Agenturkontakt:

BCW | Burson Cohn & Wolfe

Julia Salgueiro

Im Zeisehof

Friedensallee 11

D-22765 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 / 80 80 16 -165

E-Mail: presse.pfizer@bcw-global.com

Original-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell