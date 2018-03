Luye Pharma: eine gesunde jährliche Wachstumsrate von dreißig Prozent und wettbewerbsfähige Produktpipelines in verschiedenen Therapiegebieten

Hongkong (ots/PRNewswire) - Eines von Chinas führenden Pharmaunternehmen, Luye Pharma (02186. HK), veröffentlichte am 26. März 2018 sein Jahresergebnis. Der Finanzbericht zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr sowohl im nationalen als auch im internationalen Geschäft stark gewachsen ist und dass die Entwicklung und Markteinführung der neuen Produkte im In- und Ausland reibungslos verläuft.

Im Jahr 2017 erwirtschaftete Luye Pharma einen Gesamtumsatz von RMB 3,82 Milliarden, eine Steigerung um 30,7 % im Jahresvergleich, das normalisierte EBITDA erreichte RMB 1,49 Milliarden, eine Steigerung um 30,6 % im Jahresvergleich, und der den Aktionären zuzurechnende normalisierte Reingewinn betrug RMB 1,06 Milliarden, eine Steigerung um 19 % im Jahresvergleich. Darüber hinaus verbesserte das Unternehmen seine betriebliche Effizienz durch die erfolgreiche Kontrolle seiner Forderungen. Der Debitorenumschlag ging von 98 Tagen im Jahr 2016 auf 80 Tage im Jahr 2017 zurück und die Lagerreichweite (DSI) fiel von 251 Tagen auf 150 Tage.

"2017 war ein spannendes Jahr. Dank der gemeinsamen Anstrengungen unserer Mitarbeitenden in der ganzen Welt gelang Luye Pharma eine herausragende Leistung und konnte die Markterwartungen übertreffen. Nicht nur die bestehenden Produkte weisen eine hohe Vitalität auf, sondern auch in den künftigen Pipelines werden politische Chancen genutzt und sie werden hinsichtlich Registrierungen sowie F&E beschleunigt ausgebaut. Wir glauben, dass diese schnelle Wachstumsdynamik in allen Geschäftssegmenten anhalten wird und Hand in Hand, insbesondere mit verschiedenen Durchbrüchen und Fortschritten geht, die wir von der Entwicklung unserer Pipelines im Ausland erwarten", erklärte das Management von Luye Pharma.

Höhepunkte des Ergebnisses 2017:

1. Schlüsselprodukte

Inlandsmarkt - Das Unternehmen findet sich unter den Top 20 Pharmaunternehmen Chinas und hat beim Wachstum den Branchendurchschnitt nennenswert übertroffen.

Gemäß Daten von IQVIA (zuvor IMS) erreichte die Wachstumsrate von Luye Pharma im Jahr 2017 10,4 % und lag damit erheblich über dem Branchendurchschnitt von 3,3 %. Gemessen am Umsatz findet sich Luye Pharma nunmehr unter den 20 führenden Pharmaunternehmen Chinas. Der Umsatz wird voraussichtlich aufgrund der Katalogversionen 2017 der National Basic Medical Insurance, Work-Related Injury Insurance und Maternity Insurance (der "Versicherungskatalog") von China besonders bei Produkten wie Beixi, Xuezhikang und Oukai weiter steigen.

Im Jahr 2018 wird das Unternehmen seine Strategie der "Kanalvertiefung" fortsetzen, um die Abdeckung der Krankenhäuser mit Lipusu weiter zu erhöhen, die Vertriebsnetze für Beixi und Xuezhikang auf der Ebene der Primärversorgung ausbauen und die Gelegenheit der "Versicherungskatalog-Aktualisierungen" zur Steigerung des Jahresumsatzes seiner Schlüsselprodukte auf jeweils über RMB 100 Millionen nutzen.

Die international führende Marktposition bleibt erhalten

Rivastigmin Pflaster halten unvermindert ihre führende Marktposition in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union.

Das Unternehmen wird die Expansion im europäischen Markt für transdermale Pflaster vorantreiben und in neue Märkte über die Stärkung der Zusammenarbeit mit Partnern eindringen.

2. F&E Innovation - Nennenswerte Erhöhung der Investitionen in F&E und Reduzierung der Markteinführungszeit

Im vergangenen Jahr hat Luye aktiv auf die Regierungspolitik reagiert, welche die Arzneimittelinnovation fördert. Es wurde eine große Anzahl an F&E-Projekten begonnen und die F&E-Aufwendungen wurden netto um ca. RMB 100 Millionen erhöht. Gleichzeitig war das Unternehmen bestrebt, die Zulassungsprüfungen für seine neuen Medikamentenkandidaten zu beschleunigen, während im Bereich der neuen chemischen Wirkstoffe (NCE), des neuen Verabreichungssystems für Medikamente (NDDS) und der biologischen Antikörper bedeutende Fortschritte erzielt wurden.

Bei den neuen chemischen Wirkstoffen haben die klinischen Phase-II-Studien für die neuen antidepressiven Ansofaxin Hydrochlorid-Tabletten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung ("LY03005") in China positive Ergebnisse gezeigt. Inzwischen wurde der Antrag auf klinische Prüfung von IDO/TDO-Dual-Target-Inhibitoren, der bisher zweite Antrag dieser Art in China (LY01013), offiziell von der CFDA angenommen. Im Hinblick auf innovative Medikamente und Formulierungen wurden Risperidon Mikrosphären mit verzögerter Freisetzung für Injektion (LY03004) von den klinischen Studien für Kinder in den USA ausgenommen und wichtige klinische Studien für mehrtages-transdermale Rivastigmin Pflaster haben in Europa begonnen. Im Bereich der biologischen Antikörper haben die klinischen Phase-III-Studien für die rekombinante anti-VEGF humanisierte monoklonale Antikörperinjektion (LY01008) und die klinischen Phase-I-Studien für die rekombinante anti-RANKL humane monoklonale Antikörperinjektion (LY06006) angefangen. Des Weiteren hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern eine Reihe von F&E-Projekten für biologische Antikörper initiiert.

3. Synergieeffekt mit ausländischer M&A erzielt

Ende 2016 schloss das Unternehmen die Akquisition des transdermalen Pflaster- und Implantatgeschäfts von Acino ab und gründete ein Unternehmen in Europa. Nach mehr als einem Jahr der Integration werden die Synergieeffekte des Geschäfts erkennbar.

Im Jahr 2017 wurden mehrere Pflasterprodukte wie das Buprenorphin Pflaster und Rivastigmin Pflaster in China eingeführt und das Unternehmen begann mit den Anträgen für die lokale Produktion und Importregistrierung. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen weitere Fusions- und Übernahmemöglichkeiten im In- und Ausland in der Erwartung, dass dem Unternehmen im Jahr 2018 neue Vermögenswerte und neue Impulse für sein Geschäft zukommen werden.

Auf die Frage nach den Geschäftsaussichten für 2018 antwortete das Management der Gruppe voller Zuversicht: "Wir werden die globale Strategie von Luye Pharma neu gestalten und die strategische Planung für unsere zukünftigen Pipelines umsetzen. Wir werden unsere bereits sehr wettbewerbsfähige Technologieplattform für neue Formulierungen weiter umfassend ausbauen und gleichzeitig die Einführung bestehender Produkte und Prüfpräparate in den globalen Märkten beschleunigen. Wir werden auch an technologischen Veränderungen und Aktualisierungen arbeiten, insbesondere am Aufbau der Produktpipeline in einer Reihe von Innovationsbereichen wie zielgerichteten Antikörpern, Proteinmedikamenten, Tumorimmuntherapien, Zelltherapien und intelligenten und präzisen Verabreichungssystemen für Medikamente. Wir werden unseren Wettbewerbsvorteil auf dem internationalen Markt durch M&As und Partnerschaften stärken und eine insgesamt sprunghafte Entwicklung erreichen."

