Hamburg (ots) - Einen neuen Modellausbildungsgang für Psychotherapeut(inn)en startet die Verhaltenstherapie Falkenried MVZ GmbH ab Juni 2018 in Hamburg. Er ist direkt an das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Anbieters angegliedert und bietet dadurch einen hohen Praxisbezug. Durch ein begleitendes Finanzierungskonzept fallen für die Teilnehmer(inn)en zunächst keine Ausbildungskosten an, außerdem erhalten sie nach der Approbation eine garantierte Festanstellung.

Die staatlich anerkannte Integrierte Psychotherapieausbildung der Verhaltenstherapie Falkenried (VTF-IP) ist auf drei Jahre ausgelegt, Bewerbungen sind ab sofort möglich. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Universitätsstudium der Psychologie. Ausführliche Informationen unter www.vtfip.de.

Das Ausbildungskonzept

Die Integrierte Psychotherapieausbildung der Verhaltenstherapie Falkenried (VTF-IP) will angehende Psychotherapeut(inn)en optimal auf die Herausforderungen in der Behandlung psychisch kranker Menschen vorbereiten. Ein Ausbildungsschwerpunkt liegt im Bereich kultursensible Therapie und in der therapeutischen Versorgung von Flüchtlingen und Migranten. Bewerbungen von Psycholog(inn)en mit Migrationshintergrund sind daher ausdrücklich erwünscht.

"Die Teilnehmer sind vom ersten Tag an in unsere therapeutischen Teams eingebunden, denn Lehre und Patientenversorgung finden unter einem Dach statt", beschreibt Kiki A. Peter, Institutsleiterin der VTF-IP, das Besondere der Ausbildung. "Sie sind also von Beginn an therapeutisch tätig und erleben ihre Dozenten und Supervisoren auch als Kollegen in der praktischen Arbeit."

Das Finanzierungskonzept

Ebenso sei eine gute Work-Life-Balance wichtig, betont Kiki Peter: "Die Teilnehmer sollen sich auf ihre Ausbildung konzentrieren können und ihren Lebensunterhalt nicht durch belastende Nebenjobs finanzieren müssen. Deshalb haben wir ein innovatives Finanzierungskonzept entwickelt." Die angehenden Therapeut(inn)en sind während ihrer gesamten Ausbildungszeit fest angestellt, die Ausbildungskosten werden bis zum Abschluss der Ausbildung gestundet. In der 18-monatigen Praktikumsphase stockt die Verhaltens-therapie Falkenried das Gehalt zudem durch ein monatlich ausgezahltes Darlehen auf.

Nach erfolgter Approbation haben die Teilnehmer die Wahl: Entweder sie zahlen die gestundeten Kosten in Raten zurück. Oder sie entscheiden sich für eine Anstellung bei der Verhaltenstherapie Falkenried MVZ GmbH, die dann auf die monatliche Rückzahlung verzichtet. Nach dreieinhalb Jahren Tätigkeit als Psychotherapeut(in) sind die Kosten für Ausbildung und Darlehen auf diese Weise vollständig erlassen.

Die Verhaltenstherapie Falkenried

Die Verhaltenstherapie Falkenried MVZ GmbH ist ein privates Versorgungszentrum für Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatische Medizin mit vier Ambulanzen und einer Tagesklinik in Hamburg.

Einmalig in Deutschland ist das ambulante Therapiekonzept, das Einzeltherapien mit umfangreichen gruppentherapeutischen Angeboten verbindet. Im Gegensatz zu einem stationären Aufenthalt in einer Klinik ermöglicht es den Patienten, in ihrem gewohnten Lebensumfeld zu bleiben und Therapie-Inhalte sofort im Alltag anzuwenden.

