Teklynx

Top Clean Injection erreicht vollständige Compliance und Validierung mit LABEL ARCHIVE und IQ/OQ/PQ-Dokumentation

Auch, Frankreich (ots/PRNewswire)

TEKLYNX Software für Etikettensicherheit und Rückverfolgbarkeit sowie das Validation Accelarator Pack vereinfacht die Genehmigung von Etiketten und Audit-Bereitschaft für Hersteller von Medizinprodukten.

TEKLYNX International, Anbieter von Lösungen für das Design und die Verwaltung von Unternehmensetiketten, hat heute eine Fallstudie veröffentlicht, in der gezeigt wird, wie die Etikettensicherheits- und Rückverfolgbarkeitssoftware LABEL ARCHIVE und das TEKLYNX Validation Accelerator Pack (VAP) Top Clean Injection dabei geholfen haben, ihren Etikettierungsprozess in einem Bruchteil der erwarteten Zeit zu validieren.

Top Clean Injection, die Tochtergesellschaft von Top Clean Packaging, ist ein Zulieferer für Medizinprodukte mit etwa 250 Produkten, der die Anforderungen der FDA und der EU in Bezug auf Qualitätsmanagementsysteme, Softwarevalidierung und Etikettierungskontrolle erfüllen muss. Durch die Ergänzung von TEKLYNX LABEL ARCHIVE mit der bereits implementierten Etikettendesignsoftware CODESOFT und der TEKLYNX VAP- oder IQ/OQ/PQ-Dokumentation hat Top Clean Injection eine neue Lösung gefunden:

Einfache Etikettenfreigabe-Workflows

Vollständige Rückverfolgbarkeit der Etikettenerstellung und des Drucks mit Prüfprotokoll

Zuverlässige Validierungsdokumentation, die im Vorfeld eines Audits Vertrauen schafft

LABEL ARCHIVE unterstützt die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Etiketten und die Patientensicherheit. TEKLYNX hat die Validierung von LABEL ARCHIVE mit Top Clean Injection durchgeführt. Was zwei Wochen und mehrere Personen erfordert hätte, brauchten zwei Mitarbeiter von Top Clean Injection nur 1,5 Tage.

„Ohne TEKLYNX hätten wir dieses Niveau des Etikettenmanagements und der Software-Validierung nicht erreichen können", sagt Elisabeth Tavard, Validation Manager bei Top Clean Packaging. „Es ist gut zu wissen, dass die Etikettierungssoftware-Experten von TEKLYNX mit unseren Validierungs- und IT-Teams bei der Erstellung der Dokumentation zusammengearbeitet haben. Jetzt haben wir volles Vertrauen in unseren Etikettengenehmigungsprozess und in das, was wir Kunden und Prüfern präsentieren werden, um zu zeigen, wie unser Etikettensystem und der Druck validiert sind."

Laden Sie die Fallstudie herunter um die vollständige Erfolgsgeschichte des Kunden zu lesen.

TEKLYNX entwickelte den TEKLYNX VAP als direkte Folge der Top Clean Injection und anderer Verbraucherwünsche. Erfahren Sie mehr unter teklynx.com/validierung-beschleuniger-pack.

Informationen zu TEKLYNX International

TEKLYNX International hilft, dass Lieferketten besser funktionieren. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern den integrierten Barcode- und RFID-Etikettendesignprodukten von TEKLYNX und den Menschen, die hinter den Lösungen stehen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, genau, sicher und industriekonform zu gestalten. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen aller Branchen weltweit unterstützt, besuchen Sie teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better™ mit TEKLYNX.

