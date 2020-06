Teklynx

TEKLYNX International und Printronix Auto ID bringen die branchenweit erste Etikettierlösung mit umfangreichen Fähigkeiten zur Etikettenprüfung und durchgehender Barcode-Verifizierung auf den Markt

Auch, Frankreich (ots/PRNewswire)

Neue Integration von Software zur Rückverfolgbarkeit von Etiketten und ODV-2D-Drucker verfolgt die Etikettierung vom Design bis zum Druck, um Unternehmen zu einer besseren Etikettierung zu verhelfen

TEKLYNX International, der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für Barcode- und RFID-Etikettierung, gab heute die Partnerschaft mit Printronix Auto ID bekannt, einem Unternehmen im Besitz von TSC und weltweit führender Anbieter zuverlässiger Druckerzeugnisse. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die branchenweit erste serienmäßige durchgehende Etikettierlösung zur Verifizierung von Barcodes mit umfangreichen Fähigkeiten zur Etikettenprüfung vom Design bis hin zu validierten Druckergebnissen entwickelt.

Diese neue Lösung ist eine Integration der Barcode-Etikettensoftware CODESOFT von TEKLYNX mit der Etikettensicherheits- und Rückverfolgbarkeitssoftware LABEL ARCHIVE von TEKLYNX und dem ODV-2D-Drucker von Printronix Auto ID, der die Etikettierung vom Design bis zum Druck verfolgt. Bei jedem einzelnen gedruckten Barcode-Etikett werden die Barcodes gescannt, überprüft, klassifiziert und in der Datenbank LABEL ARCHIVE erfasst.

"Wir haben eine einzigartige End-to-End-Barcode-Verifizierungslösung entwickelt, die es Herstellern auf der ganzen Welt einfach macht, auf ein System zuzugreifen, um festzustellen, was entworfen, genehmigt und gedruckt wurde. Diese erstmals auf den Markt gebrachte Integration fördert die Effizienz der prozessbegleitenden Validierung und Datenspeicherung für Prüfanforderungen und Druckprozessanalysen", erklärt TEKLYNX-Produktmanager Travis Wayne.

Die erweiterte Lösung wurde entwickelt, um Unternehmen aller Größenordnungen zu einer besseren Etikettierung zu verhelfen, und bietet Herstellern einen empirischen Nachweis des Etikettierprozesses von Anfang bis Ende - was die Lösung besonders für Hersteller medizinischer Geräte, Hersteller, die Produkte an Drittverpacker oder -händler versenden, regulierte Branchen und alle Branchen, die Barcodes klassifizieren müssen, interessant macht.

"Wir freuen uns, mit TEKLYNX zusammenzuarbeiten, um diese überzeugende Lösung für den Druck von Barcode-Etiketten im geschlossenen Kreislauf zu liefern", erklärt Andy Edwards, Director of Product Management bei Printronix Auto ID. "Die Fähigkeit unseres ODV2D-Systems, Etiketten zu klassifizieren und diejenigen mit schlechten Barcodes zu überschreiben, kombiniert mit der vollständigen Rückverfolgbarkeit des Etikettendesigns von LABEL ARCHIVE liefert eine wirklich einzigartige Lösung, die in der Etikettendrucklandschaft völlig neu ist und die Effizienz des Etikettierungsprozesses auf eine neue Ebene hebt.

Mehr über das neue Angebot von TEKLYNX und Printronix erfahren Sie unter www.teklynx.com/printronix.

Informationen zu TEKLYNX International

TEKLYNX International trägt dazu bei, Lieferketten effizienter zu gestalten. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern auf die integrierten Designlösungen für Barcode- und RFID-Etiketten von TEKLYNX, um die Barcode-Etikettiervorgänge effizient, genau, sicher und branchenkonform zu gestalten. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen in allen Branchen weltweit erfolgreich unterstützt, besuchen Sie teklynx.com. Barcode Better(TM) with TEKLYNX.

Pressekontakt:

Andy Edwards

Printronix Auto ID

+1 657-258-0816

aedwards@printronixautoid.com



Jenna Wagner

TEKLYNX

+1 414-837-4763

Jenna_Wagner@Teklynx.com

Original-Content von: Teklynx, übermittelt durch news aktuell