TEKLYNX International Bringt Die Barcode-etikettiersoftwarelösungen Version 2019 Auf Den Markt, Die Hersteller Dabei Unterstützen Sollen, Etikettierleistung, -genauigkeit Und -automatisierung Zu Steigern

Integrierte Supply Chain-Lösungen unterstützen die Kennzeichnung vom Design bis zum Druck, vereinfachen die Einhaltung der Kennzeichnungsvorschriften und steigern die Automatisierung des Etikettendrucks für Unternehmen

TEKLYNX International, der weltweit führende Anbieter von Barcode- und RFID-Kennzeichnungssoftwarelösungen, gab heute seine 2019 Markteinführung von LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL und LABEL ARCHIVE bekannt. Die TEKLYNX 2019 Barcode-Kennzeichnungssoftwarelösungen bieten ein breites Spektrum an Verbesserungen für den Anwender und verbessern die Kennzeichnungsleistung, Genauigkeit und Automatisierung für Hersteller jeder Größe.

TEKLYNX ist bekannt für seine kundenorientierte Kultur in der Barcode- und RFID-Softwarebranche. Kundeneinblicke treiben die Produktentwicklung weiter voran, da TEKLYNX Herstellern in allen Branchen weltweit beim effizienteren Barcodekodieren hilft. Eine kürzlich durchgeführte TEKLYNX-Umfrage ergab, dass ein überwältigender Prozentsatz der Anwender von Barcode-Software die Etikettiervorgänge verbessern möchte.

- 97 % möchten Etiketten schneller drucken - 93 % möchten die Etikettierfehler reduzieren - 90 % möchten die Etikettiervorgänge bei den Mitarbeitern standardisieren

"Barcodes sind in der gesamten Supply Chain-Kette von entscheidender Bedeutung, da Hersteller danach streben, die Anforderungen an Produktsicherheit, Kundennähe und Agilität zu erfüllen", erklärt Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX International. "Die TEKLYNX-Lösungen des Jahres 2019 wurden zur Entwicklung der zentralen Aktivitäten, die dem Barcode zugrunde liegen, entwickelt, um produzierende Unternehmen zu unterstützen, Etiketten schneller zu drucken, wiederholende manuelle Schritte zu beseitigen und Etikettierfehler zu vermeiden."

Die TEKLYNX 2019er-Barcode-Etikettiersoftwarelösungen sollen Herstellern helfen, Etikettierziele mithilfe neuer Funktionen wie etwa der folgenden zu erreichen: aktualisierter GS1-Assistent, verbessertes Formulardesign für automatisiertes Drucken und reduzierte Fehler, neue Etikettendesignfunktionalität, Verschlüsselung mit TLS 1.2 für höhere Sicherheit, Kompatibilität mit Windows Server 2019 und mehr. Laden Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion von LABEL MATRIX, LABELVIEW oder CODESOFT herunter oder fordern Sie eine Demoversion von SENTINEL oder LABEL ARCHIVE an, und zwar unter teklynx.com.

Über TEKLYNX International

TEKLYNX International hilft Supply Chain effizienter zu gestalten. Über 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern vertrauen TEKLYNX integrierten Barcode- und RFID Etikettendesignprodukten und den Menschen hinter den Etikettierlösungen, um Barcode-Etikettiervorgänge effizient, akkurat, sicher und branchenkonform zu gestalten. Mit über 30 Jahren Erfahrung ist TEKLYNX der weltweite Marktführer aufgrund seiner zuverlässigen Software und seinem hervorragenden Kundenservice. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen in allen Branchen weltweit erfolgreich unterstützt, besuchen Sie teklynx.de oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better(TM) mit TEKLYNX.

