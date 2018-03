TEKLYNX Launcht Version 2018: Barcode-labeling-software zur Erhöhung der Etikettierungseffizienz und Prozessautomatisierung

Hilden, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Softwarelösung der nächsten Generation bietet intelligente Interaktionen und Verbesserungen nach Meinungsumfrage unter Endusern

TEKLYNX International, der weltweit führende Softwarentwickler und Lösungsanbieter für Barcode- und RFID-Etiketten, hat heute den Start von CODESOFT, LABELVIEW, LABEL MATRIX, LABEL ARCHIVE und SENTINEL 2018 bekannt gegeben.

Die TEKLYNX 2018 Barcode- und Etikettier-Softwarelösungen sind mit noch intelligenteren Funktionen ausgestattet, um die Etikettierungseffizienz sowie den Automatisierungsgrad für alle Branchen und Unternehmensgrößen zu erhöhen.

In einer aktuellen TEKLYNX-Umfrage hat ein deutlich großer Anteil der Anwender von Barcode- und Etikettierungssoftware Verbesserungspotenziale in der Etikettierungseffizienz, -genauigkeit und -automatisierung genannt.

- 45% der Enduser verfügen nicht über eine standardisierte Beschriftungsumgebung - 60% der Enduser geben an, dass sie im Prozess der Etikettenerstellung manuelle Schritte ausführen, die durch Automatisierung des Etikettendruckes vermieden werden könnten - 70% der Enduser verbringen mehr als 30 Sekunden mit der Generierung eines einzelnen Druckauftrages

"Die heutige Fertigungsumgebung erfordert zuverlässige Systeme und Komfort in der Handhabung, um als Unternehmen jeder Branche, Art und Größe auf einem wettbewerbsintensiven, globalen Markt erfolgreich zu sein," erklärt Feliks Kovre, Managing Direktor von TEKLYNX Germany GmbH.

"Das ist die treibende Kraft hinter dem Launch von TEKLYNX 2018, in der wir unsere bisher leistungsstärkste, funktionsreichste Produktlinie vorstellen, um die wachsenden Anforderungen unserer Kunden optimal zu erfüllen."

Die TEKLYNX 2018 Barcode- und Etikettier-Softwarelösungen bieten Kompatibilität mit Windows 10 und Windows Server 2016 sowie zusätzliche Highlights:

CODESOFT und LABELVIEW 2018:

- GS1-Compliance und GS1-Solution Partner - Verbesserter GS1-Barcode-Erstellungsassistent mit zusätzlicher Suchfunktion, der eine kontinuierliche GS1-Konformität ermöglicht - Umfassende Aktualisierung der Plattform für einen intelligenteren und schnelleren Etikettierungs- und Druckprozess - Brandneue Benutzeroberfläche, die noch intuitiver zu verstehen und anzuwenden ist - Verbessertes Tool zur Formelerstellung macht Formelanwendungen benutzerfreundlicher als je zuvor - Zusätzliche und weiterentwickelte, native Druckertreiber für eine einfache Installation und den nahtlosen Druck gemäß "What You See is What You Get" (WYSIWYG, auch in LABEL MATRIX 2018 verfügbar) - Smarte Interaktionen erleichtern das Anzeigen und Verwenden erweiterter Variablen - Möglichkeit der Definition von Druckfarben im CMYK-Format für einen präziseren Farbdruck

SENTINEL 2018:

- Erhöhte Flexibilität auf der Benutzeroberfläche - Benutzer können jetzt Prioritätsstufen für Druckanforderungen festlegen - Anlegen von Etikettenverzeichnissen für einzelne Überwachungsordner zur vereinfachten Bedienung eines dezentralen Systems von einem zentralen Standort - Schnittstellen und Dokumentationen jetzt in Spanisch verfügbar

Zusätzlich zu den funktionsreichen, vom Enduser vorgeschlagenen Verbesserungen, ist die Produkteinführung von TEKLYNX 2018 historisch, da ein Großteil der Produktplattformen vollständig aktualisiert wurde, was den Weg für zukünftige Innovationen in der Barcode-Etikettierung ebnet.

"Unser Ansatz für Produktentwicklung und Innovation ist sowohl durchdacht als auch pragmatisch", kommentiert Alex Guderzo, Vizepräsident bei TEKLYNX. "Wir haben stark in die Produktentwicklung investiert, was zu Barcode- und Etikettierlösungen geführt hat, die den Anwendern nicht nur heute, sondern auch in Zukunft zugutekommen."

Klicken Sie hier, um eine kostenlose 30-Tage-Demo von TEKLYNX 2018 CODESOFT, LABELVIEW, LABEL MATRIX, SENTINEL oder LABEL ARCHIVE herunterzuladen.

Weitere Informationen über die Produkteinführung von TEKLYNX 2018 erhalten Sie im neuen TEKLYNX' Produkt-Infoblatt für 2018, welches für Sie zum Download bereitsteht.

TEKLYNX bietet modulare Lösungen für Anforderungen von Unternehmen aller Größen und Branchen. Es ist so konzipiert, dass es mit den Unternehmen im Laufe der Zeit wachsen kann. Heute bietet TEKLYNX als einziger Anbieter von Barcode- und Etikettenlösungen eine Mietoption an. Damit erhalten Unternehmen zu niedrigen Einstiegskosten professionelle Lösungen. Erfahren Sie mehr auf teklynx.de.

Hinweis: Support für TEKLYNX 2012-Produkte ist nach dem 31. Dezember 2018 nicht mehr verfügbar.

Über TEKLYNX International

TEKLYNX International ist der weltweit führende Softwarehersteller und Lösungsanbieter für Barcode- und RFID-Etiketten. Als Branchen-Innovator seit über 30 Jahren hilft TEKLYNX Unternehmen dabei, reibungslos und effizient zu arbeiten, indem es Etikettierlösungen implementiert, die den Betrieb rationalisieren und gleichzeitig den branchenspezifischen Compliance- und neuen Vorschriften vorauseilen. TEKLYNX ist weltweit für seinen Kundenservice bekannt, bietet flexible Kauf- und Mietoptionen, beispiellosen Service und Support mit einem umfassenden Produktangebot, welches mit den Unternehmen im Laufe der Zeit wachsen kann. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan, Lateinamerika, China und Singapur setzen mehr als 630.000 Unternehmen in über 120 Ländern unsere integrierten Softwarelösungen erfolgreich ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter teklynx.de, LinkedIn, oder Sie kontaktieren TEKLYNX in Ihrer Region.

Pressekontakt:

Feliks Kovre

feliks_kovre@teklynx.com

