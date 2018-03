Red Sun Group investiert mehr als 100 Millionen Pfund in Großbritannien und unterstützt weltweit führende Technologie und britische Arbeitsplätze

Coventry, England (ots/PRNewswire) - Am Montag, den 26. März 2018 hat die Red Sun Group mit der Ankündigung einer Investition in Höhe von mehr als 100 Mio. Pfund in eine neue Anlage in Coventry für CAD CAM Automotive (CCA) ihr Engagement in Großbritannien vertieft.

Aufbauend auf der Facharbeit, die CCA derzeit für Jaguar Land Rover leistet, möchte die Red Sun Group - beginnend mit der Produktion des MetroCab - in die Bereitstellung von Anlagen investieren, die für die neue Generation von Nutzfahrzeugen auf Grundlage der erprobten, hocheffizienten Hybrid-Fahrzeugplattform Ecotive eingesetzt werden.

Yang Shou Hai, Präsident der Red Sun Group, kommentierte die Investition wie folgt: "Ich bin stets von der Anwendung neuer Technologien angetrieben worden, um bessere Produkte zu liefern und die Umweltauswirkungen zu reduzieren.

"Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in dem erklärten Ziel von Red Sun, der chinesische und weltweite Vorreiter im Hinblick auf neue Technologien, unabhängige Innovationen und Industriemodelle zu werden. Diese Investitionsmöglichkeit vereint hochqualifizierte Arbeitskräfte und die Anwendung marktführender Technologien, um hocheffiziente Nutzfahrzeuge mit stark reduzierten schädlichen Auspuffgasen zu schaffen. Wir sind sehr gespannt auf die längerfristigen Aussichten, die diese Technologie und Anlage bieten können.

"Die Investition wird zusammen mit der bereits angekündigten in Höhe von 300 Millionen Pfund in den kommenden Jahren zur Produktion von Autos und Nutzfahrzeugen im Wert von mehreren Milliarden Pfund führen."

Richard Harrington, MP, Parlamentarischer Unterstaatssekretär, Minister für Wirtschaft und Industrie, sagte: "Mit unserer modernen Industriestrategie hat sich die Regierung zum Ziel gesetzt, einen zukunftsfähigen Automobilsektor zu schaffen, der bei der Produktion von emissionsarmen Fahrzeugen eine Führungsrolle übernimmt. Die heutige Investition ist ein weiterer Beweis für die Stärke Großbritanniens bei der Entwicklung der Elektrofahrzeugtechnologie und unterstreicht die bedeutende Innovation innerhalb der sogenannten Midlands Engine."

"Unser im Januar angekündigtes Automobilsektor-Abkommen hat außerdem 400 Millionen Pfund für den Bau einer neuen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und weitere 200 Millionen Pfund für fortschrittliche Batterietechnologie bereitgestellt. All dies trägt dazu bei, dass Großbritannien bei der Entwicklung von neuen Technologien, die eine sauberere Zukunft unterstützen, weltweit die Nase vorn hat."

Martyn Wheeler, Geschäftsführer von CCA, ergänzte: "Diese Investition ist nicht nur ein Beleg für die Qualität der Mitarbeiter unseres Unternehmens und deren Leistung, sondern auch ein Beweis dafür, dass die Automobilproduktion in den Midlands und besonders in Coventry floriert."

Gérard Lopez, Executive Chairman von Ecotive Limited, sagte: "Heute ist ein weiterer wichtiger Tag, an dem die Ecotive-Fahrzeugplattform in die volle Produktion übergeht, und zwar zunächst in Bezug auf das MetroCab-Taxi. Wir freuen uns im Rahmen unseres Produktionseinstiegs für unser revolutionäres Taxi auf die enge Zusammenarbeit mit der Red Sun Group und CCA."

Hinweise für Redakteure:

Die Red Sun Group beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, verzeichnet einen Umsatz von ca. 2,6 Milliarden Pfund und hat Vermögenswerte im Wert von über 5,6 Milliarden Pfund. Die Gruppe unterhält derzeit 68 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die sich auf die Bereiche wissenschaftliche Forschung und Produktion konzentrieren. Die Gruppe findet ihre Grundlage in den wesentlichen Wirtschaftsbereichen gesunde Landwirtschaft, Biowissenschaften, Energieeinsparung und Umweltschutz sowie Automobil. Ihr Fokus ist auf stark auf Umwelt und Fortschritt ausgerichtet, der durch modernen Service gestützt wird.

Die Gruppe verzeichnet in allen Geschäftsbereichen ein zweistelliges Wachstum.

Das maßgeblich an der Red Sun Group beteiligte Cad Cam Automotive Limited ist der führende britische Anbieter von Leichtbaukarosserien aus Aluminium für Spezialfahrzeuganbieter wie Jaguar Land Rover Special Vehicles Operations. Darüber hinaus handelt es sich um die einzige komplette Aluminium-Rohbauanlage in Großbritannien für Volumen von bis zu 15.000 Fahrzeugen pro Jahr.

