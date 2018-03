Technologie trifft auf Kreativität: Huawei und Helena Christensen präsentieren gemeinsam neues HUAWEI P20 Pro Smartphone

Paris (ots/PRNewswire) -

- Berühmtes Supermodel und renommierte Fotografin fängt mit HUAWEI P20 Pro, dem weltweit ersten Smartphone mit Triple-Kamera von Leica, eine intime Portraitserie ein - HUAWEI P20 Pro kombiniert eine einzigartige Kamera mit ausgeklügelter KI (künstlicher Intelligenz) und ermöglicht Smartphone-Aufnahmen in noch nie gekannter Qualität

Das führende Technologieunternehmen Huawei hat sein neues intelligentes Flagship-Smartphone HUAWEI P20 Pro vorgestellt. Ausgestattet mit der weltweit ersten Triple-Kamera von Leica und KI-gestützten, innovativen Funktionsmerkmalen liefert Huawei ein ganz neues Fotografieerlebnis. Bei der feierlichen Präsentation im exklusiven Pariser Grand Palais verkündete Huawei zudem eine Partnerschaft mit Helena Christensen, weltweit gefeiertes Supermodel und anerkannte Fotografin, bei der eine intime Portraitserie entsteht. Die Portraitserie dreht sich um drei faszinierende Themen, die die lebhaften Farben und beeindruckende Detailtreue des HUAWEI P20 Pro herausstellen.

Die wunderschöne Serie mit dem Titel "See More" fängt die Geschichten von drei talentierten Menschen ein und zeigt, wie Fotografen und Betrachter mit dem HUAWEI P20 Pro dank perfekter Ausgewogenheit zwischen Licht und Detailgrad in jedem Portrait mehr sehen. Christensen beweist dabei ihr fotografisches Können, perfekt ergänzt durch das fabelhafte HUAWEI P20 Pro. Technologie und Kreativität verschmelzen zu einer perfekten Kunstform. Die Triple-Kamera von Leica bietet eine Auflösung von 40 Megapixeln. In Kombination mit Huawei-eigenen Innovationen wie Objekterkennung und Super-Slow-Motion bietet sie ein professionelles Fotografieerlebnis.

Helena Christensen, bekannt für legendäre Kampagnen mit Modehäusern wie Chanel, Versace und Prada, ist eines der berühmtesten Supermodels überhaupt. Schon vor langer Zeit hat sie ihre Leidenschaft für die Fotografie entdeckt und sich in den letzten Jahren stärker als Fotografin betätigt. Auf Ausstellungen rund um den Globus konnte man bereits ihre Arbeit bewundern.

"Für dieses Shooting war es mir wichtig, den Geist und die Hingabe meiner Motive einzufangen. Meine Portraits sollten die wahre Essenz der Person darstellen, ganz ohne Worte", erklärt Helena Christensen. "Das HUAWEI P20 Pro Smartphone hat diesen Prozess deutlich vereinfacht. Außerdem konnte ich diesen tollen Frauen viel näher kommen, da kein sonstiges Zubehör gebraucht wurde. Die physische Barriere zwischen mir und dem Motiv wird dadurch effektiv beseitigt."

Huawei hat eng mit Fotografen und Experten bei Leica Camera AG kollaboriert, um ein komplett neuartiges intelligentes Smartphone zu entwickeln, mit dem Nutzer die Kunst der perfekten Fotografie kinderleicht meistern können. Das HUAWEI P20 Pro bietet das fortschrittlichste Kamerasystem in einem Smartphone. Die KI weiß, wie eine gute Aufnahme entsteht. Einstellungen werden je nach Motiv automatisch erkannt und angepasst, um die Bildqualität zu verbessern. Bei Bildaufbau und -einstellung wird Orientierungshilfe angeboten, damit der Nutzer im Handumdrehen auf einen professionellen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann.

Mit dem größten Lichtsensor, der je in einem Smartphone verbaut wurde (mehr Lichteinfall bedeutet klare, scharfe Bilder), und Super Night Mode (für exzellente Nachtfotografie) wird die Bildqualität zusätzlich verbessert. HUAWEI FullView Display maximiert die Displayanzeige für atemberaubende visuelle Eindrücke, und der ultraeffiziente Akku ermöglicht stundenlanges Fotografieren. Und mit HUAWEI SuperCharge ist man in wenigen Minuten wieder startklar*, wenn ein Ladevorgang erforderlich ist!

"Mit dem HUAWEI P20 Pro läuten wir ein neues Zeitalter bei Smartphone-Kameras ein und legen die Messlatte deutlich höher", sagte Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group. "Das HUAWEI P20 Pro kombiniert modernste Smartphone-Technologie mit der legendären Expertise von Leica Camera, um ein beeindruckendes, KI-gestütztes und meisterhaftes Fotografieerlebnis zu bieten. Der Nutzer kann bei jeder Aufnahme professionelle Resultate erzielen."

Mit einer wunderschönen Farbgebung tritt das HUAWEI P20 Pro schick und zugleich elegant auf und ermöglicht dem Nutzer, mit dem Handset seine ganz eigene Persönlichkeit und Emotion zum Ausdruck zu bringen. Farbtöne in Striking Twilight, Midnight Blue und Pink Gold verschmelzen mit traditionelleren Schwarzakzenten. Das Glasgehäuse mit Farbverlauf, eine Weltneuheit, ist eine weitere ästhetische Besonderheit, mit der man sich von der Masse abhebt**.

Christensen hat ihre drei Motive speziell aufgrund ihres Strebens nach Perfektion in ihrem Handwerk ausgesucht. Ganz nach der Idee "See More" zeigen die Portraits, die Helena Christensen mit dem HUAWEI P20 Pro aufgenommen hat, die Hingebung und Leidenschaft der Menschen bei der alltäglichen Arbeit mit noch nie dagewesenem Realismus. Christensen fängt die hohe Konzentration der Juwelierdesignerin Adeline Rapon bei Konzeption und Entwicklung ihrer Designs ein. Die Anmut der Ballerina Melissa Chapski bei der Perfektion der Pirouette ist fast greifbar. Fotografiert wird auch die enigmatische Maria Fagerström, eine internationale Pilotin, die praktisch jeden Winkel der Erde bereist hat.

Die Smartphones HUAWEI P20 und HUAWEI P20 Pro wurden im exklusiven Pariser Grand Palais am Dienstag, den 27. März bei einem spektakulären Event dem Weltpublikum vorgestellt. Es besteht eine lange Tradition zwischen diesem einzigartigen Schauplatz und exklusiven Marken wie Chanel und Hermes. Mit den Smartphones der HUAWEI P20-Serie tritt Huawei in die Fußstapfen dieser Designer und zeigt, wie Technologie und Kreativität zu einer perfekten Kunstform verschmelzen.

* Unter Laborbedingungen wird der Akku bei einer Ladedauer von 30 Minuten auf 58 Prozent aufgeladen

** Fließende Farbgebung verfügbar bei folgenden SKU: Twilight (Ultraviolett) und Pink Gold

