Der chinesische JING Liqueur war auf der ProWein Messe ein Hit

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Die in China beheimatete Jing Brand Co., Ltd. nahm im März an der in Deutschland veranstalteten ProWein Messe teil. Es war der zweite Auftritt des JING Liqueur auf der Messe.

Die ProWein Messe ist eine der drei bekanntesten und professionellsten Weinmessen der Welt. Die anderen beiden sind die Vinexpo in Frankreich und die Vinitaly in Italien.

Rund 6.700 gewerbliche Aussteller aus 61 Ländern und Regionen nahmen an der dreitägigen Messe teil und stellten Weine, Schaumweine und Spirituosen aus 300 Gebieten der Welt vor. Fünfundachtzig Prozent von ihnen waren Weinproduzenten.

Der JING Liqueur erregte das Interesse von Weinhändlern aus einem Dutzend Ländern in Europa und Amerika. Weinhändler aus den nordischen Ländern wie Norwegen, Schweden und Finnland zeigten großes Interesse, da der JING Liqueur die Überprüfung durch die Systembolaget bestanden hatte.

Der JING Liqueur beweist seine hohe Qualität und seinen großen Einfluss mit Auszeichnungen von internationalen Weinwettbewerben, Zertifizierungen und Zulassungen von Märkten in der ganzen Welt und seiner stetig wachsenden Beliebtheit.

Zahlreiche Weinhändler aus den Vereinigten Staaten und Kanada kannten die traditionelle chinesische Medizin und ihrer heilenden Wirkung sehr wohl. Sie zeigten großes Interesse an den Rohstoffproben des JING Liqueur und beurteilten seinen Geschmack als "einzigartig", "leicht" und "weich".

Angesichts der Qualität, des Einflusses der Marke und der Kanalressourcen sowie des Marktpotenzials des JING Liqueur suchten verschiedene Aussteller auf der Messe aktiv eine Partnerschaft mit dem Hersteller.

Es wurden nicht nur die Rohstoffe vorgestellt, sondern auch professionelle Barkeeper eingeladen, Cocktails mit JING Liqueur als Basis zu kreieren. Die Kombination von orientalischem Kräutergeschmack und westlichen Trinkgewohnheiten bot den Messebesuchern ein einzigartiges Erlebnis. Zahlreiche ausländische Kunden und Weinhändler zeigten Interesse an den "JING Cocktails".

Jing Brand Co. Ltd. wurde 1953 gegründet und ist in der chinesischen medizinischen Likör- und Spirituosenindustrie führend. Das Unternehmen erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar und verkaufte weltweit 800 Millionen Flaschen JING Liqueur. Nach einer Entwicklungszeit von über zehn Jahren ist das Unternehmen seit 2016 in 20 Ländern, vorwiegend in Südostasien, präsent. Es wird seine Globalisierungsstrategie auch künftig fortsetzen und seine Präsenz auf den Weltmarkt ausdehnen.

Links zu den Bildern: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=309074

Pressekontakt:

Hr. Cao

Tel.: +86-10-6307 4558

Original-Content von: Jing Brand Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell