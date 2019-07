CO2 Solutions Inc.

CO2 Solutions und COAL21 geben gemeinsam die Ergebnisse einer wichtigen Studie zur Anwendung der Enzymtechnik auf Kohlekraftwerke und industrielle Prozesse bekannt

CO2 Solutions Inc. (das "Unternehmen") (TSXV: CST), ein Carbontech-Marktführer auf dem Gebiet der enzymfähigen Kohlenstoffabscheidung, und COAL21 Ltd. (COAL21), ein neu gegründetes Unternehmen auf der Grundlage einer bedeutenden Investition der australischen Schwarzkohleindustrie in die Demonstration emissionsarmer Kohletechnologien, wie z. B. des Kohlenstoffverbrauchs und der Kohlenstoffspeicherung (CCS), freuen sich, die Ergebnisse einer Studie zur Untersuchung der Leistungsfähigkeit der enzymatischen Technologie des Unternehmens bei der Anwendung auf Kohlekraftwerke zur Co2-Abscheidung nach der Verbrennung bekanntzugeben. Die Studie wurde in den letzten 18 Monaten von PROCOM Consultants (Brisbane, Australien) durchgeführt und vom COAL21-Fonds finanziert.

Die von PROCOM bei dieser tiefgehenden Studie angewandte Methodik umfasste die Entwicklung von ratenbasierten Modellen für Absorber/Stripper, die Validierung der Wärme-/Massenbilanz der enzymatischen Technologie sowie die wichtigsten Leistungsparameter und die Modellintegration der enzymatischen Technologie in Kohlekraftwerken. Die verwendete Simulationssoftware war Aspen Plus. Zwei Referenzfälle wurden modelliert: i) US DoE SC Referenzfall (B12B) und ii) superkritisches (SC) Kraftwerk aus Queensland, Australien. In beiden Fällen wurde die Leistung der enzymatischen Technologie des Unternehmens mit einer bekannten fortschrittlichen Amin-Technologie (Cansolv) verglichen. Das Unternehmen stellte der PROCOM-Studie zwei nicht optimierte Prozessbücher seiner enzymatischen Technologie in verschiedenen Maßstäben auf der Grundlage seiner ProTreat®-Modelle zur Verfügung.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie von PROCOM Consultants:

- Die enzymatische Technologie scheint für Kohleindustrieanlagen (z. B. Eisen und Stahl, Zement) insbesondere wegen ihrer Verträglichkeit gegenüber den Oxiden im Rauchgas gut geeignet zu sein und scheint erhebliche ökologische und betriebliche Vorteile gegenüber alternativen Technologien zur Erfassung nach der Verbrennung, wie z. B. der fortschrittlichen Amin-Technologie, zu haben. - Durch den Einsatz von niedriggradiger, residualer thermischer Energie in Form von Warmwasser liefert die modellierte, nicht optimierte enzymatische Lösemittelleistung bei einem bestehenden Kohlekraftwerk in Australien im Vergleich zu dem fortschrittlichen Amin geringfügig mehr Strom. - Die Toleranz der enzymatischen Technologie gegenüber SOx- und NOx-Verunreinigungen im Rauchgas von schwefelarmen Kohlekraftwerken bietet ihr einen geschätzten Capex-Vorteil von 30 % gegenüber der fortschrittlichen Amin-Technologie, da es nicht erforderlich ist, dieses Rauchgas durch eine Rauchgasentschwefelung (REA) und durch selektive katalytische Reduktion (SCR) soweit zu verfeinern, dass sich beim Wert für Teile pro Million (ppm) einstellige Zahlen ergeben. - Die Modellierung hat bestätigt, dass superkritische Kohlekraftwerke (SC) in Australien über genügend Restwärme verfügen, um der enzymatischen Technologie einen leichten Effizienzvorteil gegenüber der fortschrittlichen Amin-Technologie zu verschaffen. Darüber hinaus würde die voraussichtliche weitere Optimierung der enzymatischen Technologie diesen Vorteil noch verstärken. - Die enzymatische Technologie kann nicht nur Restwärme mit niedrigem Gehalt als Wärmeenergie nutzen, sondern auch erneuerbare Energiequellen wie Geothermie und Solarthermie für ihren Energiebedarf verwenden, Optionen, die für die fortschrittliche Amin-Technologie, die Dampf erfordert, zu anspruchsvoll sind. Die Nutzung dieser Quellen externer erneuerbarer Wärme würde die thermische parasitäre Belastung der Kohlenstoffbindung möglicherweise erheblich reduzieren. - Die PROCOM-Studie bestätigte, dass der enzymatische Prozess den ökologischen Fußabdruck durch den Einsatz eines ionischen (nichtflüchtigen) und umweltverträglichen Lösungsmittels minimiert. - Die enzymatische Technologie wandelt einen Teil der Oxidverunreinigungen im Rauchgas (SOx und NOx) in hochwertige Sulfate, Sulfite, Nitrate und Nitrite um, die sich im Laufe der Zeit im Lösungsmittel ansammeln. Dadurch bietet die periodische Entlüftung dieses ungiftigen Lösungsmittels die Möglichkeit, wertvolle Materialien wie Kaliumnitratdünger zurückzugewinnen, was die Gesamtbetriebskosten der enzymatischen Technologie senkt. Dieser Ansatz ist für die fortschrittliche Amintechnologie nicht verfügbar. - Durch die erwartete Optimierung könnte die enzymatische Technologie in Bezug auf die Capex-Anforderungen und den Gesamtenergiebedarf günstiger sein als aminbasierte Verfahren und sehr viel günstiger als aminbasierte Verfahren in Bezug auf Managementaspekte von Oxid-Rauchgas-Verunreinigungen. - Die enzymatische Technologie scheint für Kohleindustrieanlagen (z. B. Eisen und Stahl, Zement) insbesondere wegen ihrer Toleranz gegenüber den Oxiden im Rauchgas gut geeignet zu sein und scheint erhebliche ökologische und betriebliche Vorteile gegenüber alternativen Technologien zur Erfassung nach der Verbrennung, wie z. B. der fortschrittlichen Amin-Technologie, zu haben.

"Wir nutzen diese Gelegenheit, um COAL21 und PROCOM Consultants für ihre Gründlichkeit, Liebe zum Detail, fleißige Arbeit und Sorgfalt bei der Durchführung dieser umfangreichen Studie zu würdigen", erklärte Richard Surprenant, Chief Technology Officer von CO2 Solutions. "Der ausführliche Bericht von Procom Consultants unterstreicht die kostengünstigen und umweltfreundlichen Qualitäten unseres Verfahrens. Er bestätigt ferner den großen Paradigmenwechsel, den die enzymatische Technologie für die CO2-Abscheidungsindustrie darstellt. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Zukunft der Kohlenstoffbindung auf modernen, innovativen und kostengünstigen Technologien mit geringem ökologischem Fußabdruck beruhen wird. Es ist an der Zeit, sich der heutigen Kohlenstoff-Herausforderung mit der Technologie des 21. Jahrhunderts entgegenzustellen."

"Wir danken CO2 Solutions für die umfassende Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Studie zur enzymatischen Technologie", so Mark McCallum, CEO von COAL21. "Die von CO2 Solutions entwickelte enzymatische Technologie ist ein interessantes Verfahren, das eine kostengünstigere und umweltfreundliche Kohlenstoffbindung verspricht. Es hat gezeigt, dass es möglich ist, parasitäre Energielasten und den gesamten ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Durch die breite Anwendung solcher Technologien können wir die CO2-Emissionen aus jeder Quelle, einschließlich Kohle, verringern."

