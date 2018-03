Kenneth Cole: Abschluss einer regionalen Vereinbarung für den Vertrieb von Schuhen mit GBG Europe Footwear and Accessories Limited

New York (ots/PRNewswire) - GBG wird Herren- und Damenschuhe vertreiben und übernimmt außerdem die Herstellung und den Vertrieb von Damenhandtaschen sowie Herren- und Damenaccessoires in ausgewählten Gebieten für die amerikanische Marke

Um die Marke weiterhin weltweit zu expandieren hat Kenneth Cole Productions, Inc. mit dem britischen Unternehmen GBG Europe Footwear and Accessories Limited einen Vierjahresvertrag über den Vertrieb von Herren- und Damenschuhen sowie die Herstellung und den Vertrieb von Damenhandtaschen in ausgewählten Ländern Europas, des Nahen Ostens und Afrikas unterzeichnet.

Der Vertrieb von Schuhen der weltweit bekannten Marke Kenneth Cole in ausgewählten Städten wie London, Paris, Mailand und Berlin ist für Herbst 2018 geplant. Im Mittelpunkt stehen die Herren- und Damenschuhe Kenneth Cole New York und Reaction Kenneth Cole sowie die Damenschuhe Gentle Souls. Damenhandtaschen werden unter den Labels Kenneth Cole New York und Reaction Kenneth Cole hergestellt und vertrieben und im Frühjahr 2019 auf dem Markt eingeführt. Die Vereinbarung gibt GBG Europe Footwear and Accessories Limited auch die Rechte zur Herstellung und zum Vertrieb von Aktentaschen und -mappen, Gepäckstücken, Rucksäcken und Kleinlederwaren.

"Wir freuen uns darauf, mit einem mitteleuropäischen Partner zusammenzuarbeiten, der auf Schuhe spezialisiert ist und in der Lage sein wird, Warenhäusern und unabhängigen Einzelhändlern in diesen Regionen einen erstklassigen Service zu bieten", meinte Marc Schneider, CEO von Kenneth Cole Productions Inc. "Diese Partnerschaft wird uns hohe Wachstumschancen in diesen Bereichen unseres Geschäfts bieten."

"Kenneth Cole und seine Marke definieren seit über drei Jahrzehnten den Standard für den Stil und das soziale Bewusstsein New Yorks", so Mike Hiscock von Global Brands Group Holding Limited. "Wir sind davon überzeugt, dass die Marke Kenneth Cole mit ihrem enormen Potenzial sogar noch mehr als bisher bei den Kunden ankommen wird und rechnen mit einer erfolgreichen Einführung des Produkts bei neuen Kunden in Europa, im Nahen Osten und in Afrika."

GBG wird das moderne Schuhdesign von Kenneth Cole unter Nutzung aller wichtigen Vertriebswege wie Kaufhäuser, unabhängige Einzelhändler und E-Commerce Kunden in Europa, Nahost und Afrika anbieten. Kenneth Cole Productions und GBG planen in Zusammenarbeit mit einigen der führenden europäischen Einzelhändler eine Markteinführung im Herbst 2018.

Das Unternehmen hat durch das von Kenneth Cole betriebene direkte Einzelhandelsgeschäft sowie Boutiquen in ausgewählten Warenhäusern und Fachgeschäften in Nordamerika und durch von Vertriebshändlern betriebene Geschäfte in Asien und Lateinamerika eine starke globale Präsenz aufgebaut.

GBG ist Teil der Fung Group und verwaltet Lizenzen für mehrere Dutzend Marken, darunter Under Armour, Kenneth Cole, Juicy Couture, Kate Spade New York, Katy Perry, Fiorelli und All Saints.

Kenneth Cole ist ein amerikanischer Designer, Sozialaktivist und Visionär, der Geschäft und Wohltätigkeit als voneinander abhängig ansieht. Sein weltweit tätiges Unternehmen Kenneth Cole Productions produziert moderne und funktionale Bekleidung, Schuhe und Accessoires für einen inspirierenden urbanen Lebensstil unter den Marken Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole und Unlisted sowie Schuhe unter der Marke Gentle Souls. Das Unternehmen hat zudem eine breite Palette von Lizenzen zur Produktion von Bekleidung, Parfüm, Uhren, Schmuck, Brillen und weiterer Accessoirekategorien für Damen und Herren vergeben, darunter auch Schuhe für Kinder. Die Produkte des Unternehmens werden in Warenhäusern, gehobenen Spezialgeschäften, Handelsketten und über die E-Commerce-Website vertrieben. Kenneth Cole nutzt seit mehr als 30 Jahren seinen Einsatz und seine einzigartige Markenplattform, um nicht nur die Bekleidung des Menschen positiv zu beeinflussen, sondern sich dessen Not zu widmen. Seine Taten und Worte sprechen Bände. Die Kenneth Cole Foundation kümmert sich auch heute weiterhin um bedürftige Gemeinschaften und unterstützt Gesundheit für alle, Bürgerrechte und künstlerischen Aktivismus.

Global Brands Group Holding Limited (SEHK-Aktiencode: 787) ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Markenprodukte in den Bereichen Bekleidung, Schuhwaren und Modeaccessoires. Die Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und verkauft Produkte unter zahlreichen kontrollierten und lizenzierten Marken sowie in einer großen Bandbreite von Produktkategorien.

Innovative Design-Fähigkeiten, eine starke Konzentration auf Markenführung und strategische Vision versetzen Global Brands in die Lage, für Marken neue Chancen, Produktkategorien und Markterweiterung auf weltweiter Ebene zu erschaffen. Durch ihr Joint Venture, die CAA-GBG Global Brand Management Group, ist die Global Brands Group außerdem das weltweit führende Markenmanagement-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens www.globalbrandsgroup.com

