Applied Risk führt neues europäisches Programm zur Bewältigung von industriellen Cyber-Sicherheitsrisiken ein

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die jüngste Initiative, die sich auf die Bekämpfung von Cyber-Sicherheitsverletzungen konzentriert und die Bereitschaft für die kommende EU-NIS-Richtlinie sicherstellt

Applied Risk, ein etablierter Führer auf dem Gebiet der industriellen Sicherheit, hat heute ein neues Programm eingeführt, das industriellen Betreibern und Anbietern dabei hilft, die IEC 62443 Normen einzuhalten und somit die Bereitschaft für die EU-Direktive in Bezug auf Netzwerksicherheit und Informationssysteme (die NIS-Direktive), die im Mai dieses Jahres in Kraft treten soll, sicherstellt.

Dieses Programm ist eine Zusammenarbeit zwischen Applied Risk und dem internationalen Experten für Sicherheit und Gefahrenabwehr, DEKRA, der in erster Linie industriellen Betreibern dabei helfen soll, ihre aktuellen Cyber-Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und zweitens Hilfe bei der Implementierung von bewährten Verfahren bieten soll, um sicherzustellen, dass die richtigen Abwehrmechanismen vorhanden sind und eingehalten werden.

"Die NIS-Direktive kommt und während es noch Zeit gibt, sich darauf vorzubereiten, könnten riesige Geldstrafen bis zu 17 Millionen Euro verheerende Auswirkungen auf Industrieanlagen haben," bestätigt Auke Huistra, Partner und Security Consultant bei Applied Risk. "Dies sollte jedoch nicht der motivierende Faktor zur Einhaltung sein. Ein wirklich vorausschauendes Unternehmen ist cyber-sicher. Produktivität, Effizienz und Personalsicherheit können nur sicher gestellt werden, wenn die richtigen Cyber-Sicherheitslegitimationen vorhanden sind. Einhaltung der NIS-Direktive und der IEC 62443 Zertifizierung werden dies gewährleisten."

Auke Huistra weiter: "Wir haben beschlossen, dieses Programm einzuführen, da es von Anfang an die Kernmission von Applied Risk war, wichtige Vermögenswerte in der industriellen Domäne gegen auftretende Cyberbedrohungen zu schützen. Wir haben mit einer Vielzahl von Organisationen gearbeitet, die sich auf unsere Cyber-Sicherheitserfahrung verlassen, um ihre Anlagen zu schützen. Programme wie dieses werden eine wichtige Rolle dabei spielen, den für Industrieanlagen Verantwortlichen dabei zu helfen, Industriestandards einzuhalten, und - am wichtigsten - sichere und verlässliche Arbeitsumfelder aufrechtzuerhalten."

Beat Kreuter, Director Global Operations bei DEKRA, sagt: "2017 war DEKRA die erste europäische Organisation, die anerkannte Bewertungen ausführen und Zertifikate für die Einhaltung von IEC 62443 vergeben konnte, den führenden Standard in Cyber-Sicherheit für industrielle Automation, Gesundheitswesen und Industrie-4.0-Anwendungen. Die Zusammenarbeit mit Applied Risk bei der Einführung dieses neuen Programms kennzeichnet die Bedeutung solcher Zertifizierungsprogramme, wenn es darauf ankommt, die Einhaltung mit neuen Richtlinien zu erzielen."

Pressekontakt:

Sean House

+44(0)1225-471-202

Original-Content von: Applied Risk, übermittelt durch news aktuell