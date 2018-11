Die ersten Spielerweiterungen von PlayFusions 'Warhammer Age of Sigmar: Champions' am 30. November verfügbar

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Die erste Spielerweiterung des riesigen Sammelkartenspiels Warhammer Age of Sigmar: Champions ist am 30. November in den Läden und auf mobilen Plattformen verfügbar. Mit der ersten Veröffentlichung wurden in nur 10 Tagen fast 10.000.000 Karten verkauft und über 200.000 digitale Spiele gespielt; die Kriegsflaggen sind weltweit gehisst. Jetzt vereinen PlayFusion und Games Workshop ihre Kräfte, um den Spielern den nächsten Satz von 128 Karten zur Verfügung zu stellen, sodass Schlachten auf neue und blutigere Weise geführt werden können.

Mit Onslaught kommt das Debüt der neuen Kartenkategorie: Realm Magic. Die Reiche der Sterblichen bilden den Schauplatz für die Schlachten in der Welt von Warhammer Age of Sigmar: Champions. In Onslaught sind die Reiche die von Aqshy, dem Reich des Feuers und Ghyran, dem Reich des Lebens. Wählen Sie ein Reich aus und entfesseln Sie seine Macht durch neue Segnungen und Zaubersprüche, um Feinde zu vernichten.

Hammerhal, die Twin-Tailed City stand lange zwischen den Reichen des Feuers und des Lebens; ein Leuchtfeuer des gerechten Ruhms des Gottkönigs Sigmar. Im Zuge des Nekrobebens von Shyish, dem Reich des Todes, durchdringt dunkle Magie die Reiche und Hammerhal steht am Rande des Krieges. Die vier großen Allianzen sind bereit, ihre gewählten Champions und ihre Kriegsmittel auf das Schlachtfeld zu bringen.

Nutzen Sie die Kräfte der Reiche, bilden Sie neue Taktiken und stellen Sie sich neuen Herausforderungen in Onslaught. Besuchen Sie www.warhammerchampions.com/onslaught-overview um mehr zu erfahren oder klicken Sie hier um sich das Warhammer Age of Sigmar: Champions Fact-Sheet anzusehen.

Informationen zu PlayFusion

PlayFusion hat seinen Firmensitz in Cambridge, dem Technik-Eldorado im Vereinigten Königreich, und ist ein mehrfach preisgekröntes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit für die Zukunft des Enhanced Reality Entertainment (Unterhaltung mit erweiterter Realität) leistet. Die Enhanced Reality Engine(TM) basiert auf modernster firmeneigener Computervision-Technologie und integriert nahtlos physische und digitale Welten, damit die nächste Generation von Designern, Erziehern, Unterhaltern und Geschichtenerzählern wahrhaft magische, fesselnde Erlebnisse bieten kann. Lightseekers, kreatives geistiges Eigentum (IP) und Vorzeigeprodukt von PlayFusion, ist eines der am schnellsten wachsenden Sammelkartenspiele. Das Sammelkartenspiel "Warhammer Age of Sigmar: Champions" ist der jüngste große Erfolg des Unternehmens.

press@playfusion.com

Informationen zu Games WorkshopGames Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) hat seinen Firmensitz in Nottingham, UK, und stellt die besten Fantasieminiaturen der Welt her. Games Workshop konzipiert, produziert, verkauft und vertreibt die Produktpalette von Warhammer®: Age of Sigmar® und Warhammer® 40.000® Spiele, Miniatursoldaten, Romane und Modellbausätze über mehr als 500 eigene Geschäfte (mit den Namen Games Workshop® oder Warhammer®), über den Web-Store www.games-workshop.com und über unabhängige Einzelhandelskanäle in weltweit mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen über Games Workshop sowie die anderen angeschlossenen Marken und seine Produktpalette (einschließlich des Verlagsbereiches "Black Library" und des Spezialstudios für Kunststofffiguren "Forge World") finden Sie unter www.games-workshop.com.

Pressekontakt:

Robert Sargent

+44(0)7846-223252

Rob.Sargent@PlayFusion.com

