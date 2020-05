LG SIGNATURE

LG SIGNATURE unterstützt virtuelle sonder-aufführung des American Ballet Theatre

Ultra Premium-Gerätemarke sponsert die "American Ballet Theatre: Together Tonight"-Feierlichkeit zu Gunsten des Krisenhilfsfonds des ABT

LG SIGNATURE wird als weltweiter Consumer Elektronics-Partner des renommierten American Ballet Theatre (ABT) die bevorstehende virtuelle Feierlichkeit der bekannten New Yorker Kulturinstitution zu ihrem 80-jährigen Bestehen unterstützen. Aus diesem Anlass wird der feierliche Ballettabend "American Ballet Theatre: Together Tonight" heute um 19 Uhr amerikanischer Ortszeit (1:00 Uhr deutscher Zeit, 13. Mai) auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Tanzkompanie per Live-Stream übertragen. Die Veranstaltung unterstützt den Krisenhilfsfond des ABT, der eingerichtet wurde, um von der COVID-19-Gesundheitskrise direkt betroffenen ABT Mitarbeitern notwendige Hilfen zukommen zu lassen.

Die festliche Online-Übertragung wird einzigartige Ballett-Aufführungen aus der gesamten Historie des American Ballet Theatre präsentieren sowie bisher noch unveröffentlichte Choreographien, die erst in den letzten Monaten entstanden sind, darunter auch eine besondere Aufführung zu Ehren des Hilfsengagements, das wichtige Mitarbeiter des ABT in diesen schwierigen Zeiten leisten. Aktuelle und ehemalige Tänzer und Direktoren der Ballettkompanie übernehmen die Moderation des Abends und werden auch die Talente besonderer "Special"-Guests vorstellen, darunter der populäre Sänger Tony Bennett sowie die für den Oscar nominierten und mit dem Tony Award ausgezeichnete Sängerin, Liedermacherin und Schauspielerin Cynthia Erivo.

LG SIGNATURE hat dem Ballettensemble im Rahmen der Feierlichkeit eine Reihe seiner Premium-Geräte sowie weitere brandneue LG Electronics Produkte gespendet. Während der Veranstaltung wird zudem auch der neueste Luftreiniger von LG SIGNATURE online versteigert - der Erlös daraus geht an den Krisenhilfsfond des ABT.

Als engagierter Förderer der Künste unterzeichnete LG SIGNATURE bereits im vergangenen Jahr einen Kooperationsvertrag mit dem ABT und wurde damit offizieller Sponsor sowie weltweiter Consumer Elektronics-Partner der international renommierten Ballettkompanie. Misty Copeland, eine der Haupttänzerinnen des ABT, ist auch offizielle Markenbotschafterin des Premium-Geräteherstellers.

Um die großartigen Aufführungen und die begeisternde Kunstfertigkeit des "American Ballet Theatre: Together Tonight"-Abends zu erleben, besuchen Sie bitte folgenden Link: https://www.youtube.com/user/ABTBalletTheatre

Weitere Informationen zu LG SIGNATURE und seiner Suite an modernster Haushaltselektronik und -geräten finden Sie unter www.LGSIGNATURE.com.

Über LG SIGNATURE LG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehreren Produktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurde entwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zu bieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LG SIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Sie wurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz - entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen bei gleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

