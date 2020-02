LG SIGNATURE

LG SIGNATURE präsentiert exklusive Kühlgeräte für frischere Lebensmittel und perfekt temperierte Weine

Brandneuer Weintemperierschrank und innovative Kühl-Gefrier-Kombination schaffen ideale Lagerbedingungen und sorgen mit makellosem Design für ein Mehr an Komfort und Eleganz

LG SIGNATURE, die Luxusmarke von LG Electronics (LG), bekommt Zuwachs: Die Ultra-Premium-Geräteserie wird mit der Einführung eines neu aufgelegten Weintemperierschranks und einer weiterentwickelten Kühl-Gefrier-Kombination weiter ausgebaut. Mit ihrem ausgesucht elegantem Design und modernsten Technologien, die optimale Bedingungen für langanhaltende Frische und Geschmack liefern, setzen die beiden Produkte einen neuen Standard für Kühlgeräte.

Der neue Weintemperierschrank eignet sich perfekt für die optimale Lagerung und Kühlung von bis zu 65 Weinflaschen. Die exklusive LG SIGNATURE Technologie schafft ideale Lagerbedingungen für wirklich jede Sorte sowie jeden Jahrgang. Dank des Inverter-Linear-Kompressors kann eine präzise Temperaturregelung dafür sorgen, dass sich Temperaturschwankungen in einem maximalen Rahmen von nur +/- 0,5 Grad Celsius1 bewegen. Dies ermöglicht die stabilen Bedingungen, die für den Erhalt des Geschmacks und der Textur des Weins erforderlich sind. Ideale Lagerbedingungen werden auch dadurch unterstützt, dass der Kompressor nur minimale Vibrationen erzeugt, während die "Optimal Humidity"-Steuerung jederzeit die benötigte Luftfeuchtigkeit aufrechterhält. Durch die Multi-Temperatur-Steuerung des Weintemperierschranks können LG SIGNATURE Kunden sogar mehrere ihrer Lieblingssorten gleichzeitig lagern - jede unter ihren spezifischen Bedingungen.

Der neue LG SIGNATURE Weintemperierschrank ist zudem mit einer InstaView-Glastür ausgestattet, die durch zweimaliges Klopfen auf die Scheibe den Blick ins Innere freigibt. So lässt sich leicht feststellen, welche Weine gerade gelagert werden. Das dreifach verspiegelte Glas der InstaView-Tür schützt die Flaschen auch vor schädlichen UV-Strahlen, so dass der individuelle Geschmack und das Aroma der einzelnen Weine erhalten bleibt.

Die neue LG SIGNATURE Kühl-Gefrier-Kombination vereint erstklassiges Design mit modernster Technologie. Das Gerät überzeugt so nicht nur durch ungezwungene Eleganz im Äußeren, sondern hält im Inneren Lebensmittel auch wesentlich länger frisch. Auch hier bildet der Inverter-Linear-Kompressor das Herzstück der Temperaturregelung des Geräts. In Kombination mit dem LINEAR Cooling - einer fortschrittlichen Funktion, die den Kompressor zur Reduzierung von Temperaturschwankungen steuert - verlängert er die Frische und Haltbarkeit der gelagerten Lebensmittel. Auch die neue Kühl-Gefrier-Kombination ist mit der InstaView-Door-in-Door-Funktion ausgestattet, die durch zweimaliges Klopfen das Innere des Kühlschranks sichtbar macht, ohne dass dabei die Tür geöffnet werden muss und Kaltluft entweichen kann. In dem "Custom Chill Pantry" Spezial-Einschub lassen sich unterschiedlichste Lebensmittel mit der jeweils perfekten Temperatur lagern: Er ist nicht nur besonders geräumig, sondern bietet verschiedenste Temperatureinstellungen für eine vielseitige Nutzung.

Die zwei neuesten LG SIGNATURE Geräte sind beide mit mehreren innovativen Funktionen für maximalen Bedienkomfort ausgestattet. So lassen sich z. B. Kühlschubladen durch eine automatische Lift-Funktion auf Knopfdruck nach oben heben, so dass sie - ganz ohne Bücken - einen einfachen und bequemen Zugriff bieten. Die Auto-Door-Open-Funktion ermöglicht das freihändige Öffnen der Gerätetür - eine sehr praktische Lösung, wenn Nutzer beim Transport schwerer Lebensmittel oder mehrerer Weinflaschen keine Hand mehr frei haben. Komplett verstellbare Schubladen bieten eine außergewöhnliche Vielseitigkeit, mit der nach Bedarf zwischen Gefrier- und Kühlmodus gewechselt werden kann.

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden neuen Modelle ist der durchgehende Edelstahlkorpus mit kratzfester Strukturlackierung, der sowohl durch seine beeindruckende, jeden Raum aufwertende Ästhetik als auch durch seine besondere Langlebigkeit überzeugt. Der neue LG SIGNATURE Weintemperierschrank und die neue LG SIGNATURE Kühl-Gefrier-Kombination werden weltweit in den Kernmärkten ab März verfügbar sein.

Weitere Informationen zu den neuesten Premium-Lifestyle-Geräten von LG SIGNATURE stehen unter www.LGSIGNATURE.com zur Verfügung.

1) Basierend auf den UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen Testmethode von LG zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankungen von Spitzenwert zu Spitzenwert im Weinlagerfach. Gilt für das LGE-Modell LSR200W. Nicht befüllt getestet sowie bei hohen, mittleren und niedrigen Temperatureinstellungen. Das Ergebnis kann bei der tatsächlichen Nutzung variieren.

Über LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehreren Produktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurde entwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zu bieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LG SIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Sie wurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz - entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen bei gleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

