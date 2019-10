LG SIGNATURE

LG SIGNATURE steht im Mittelpunkt der Galaveranstaltung des American Ballet Theatre

Der bekannte Starfotograf Mark Seliger fängt durch einzigartige Gala-Fotografie den Markenfokus auf die "Kunst des Wesentlichen" (Art of Essence) ein

Vorhang auf für die Hauptrolle als Global Electronics Partner des American Ballet Theatre (ABT) - LG SIGNATURE feierte die Eröffnung der ABT-Herbstsaison 2019. Im Rahmen der ABT-Herbstgala trat LG SIGNATURE, die Ultra-Premium-Marke des globalen Innovators LG Electronics, erstmalig auf der Promenade des David H. Koch Theater im Lincoln Center auf.

Als Teil einer choreographierten Allianz, die LG SIGNATURE bei einem modernen, höchst anspruchsvollen Verbraucherstamm zu erhöhter Präsenz verhelfen soll, lenkte die Partnerschaft mit ABD auf der Gala das Augenmerk auf die einzigartige Eleganz von LG SIGNATURE. Der renommierte Fotograf Mark Seliger, der für seine fesselnden Hollywood-Bilderstrecken für Vanity Fair sowie hochstilisierte Starportraits gefeiert wird, fotografierte den "SIGNATURE Look" der VIP-Galagäste.

"Als langjähriger Fan von America's National Ballet Company war es mir eine Ehre, LG SIGNATURE dabei unterstützen zu dürfen, die ABT-Gala auf neue, erfrischende Weise zu präsentieren", so Seliger. "Angefangen bei den Förderern bis hin zu den Tänzern, vom Veranstaltungsort bis hin zur Integration der hochentwickelten Marke LG SIGNATURE verströmte der Abend Anmut und Eleganz."

Anstatt die ABT-Solotänzer traditionell auf dem Roten Teppich abzulichten, fotografierte Seliger sie bereits vor der Gala-Veranstaltung und bot den Gästen der ABT im Anschluss die einmalige Chance, sich auf einem Foto mit dem Tanzensemble verewigen zu lassen. Die Gäste posierten vor dem Hintergrund einer Darstellung der Tänzer an einer gekennzeichneten LG SIGNATURE-Photo-Station und wurden so von Seliger mit einer individuellen Prima Ballerina-Behandlung bedacht.

"Es gibt nur wenige Anlässe, die der Herbstgala des American Ballet Theatre in punkto Eleganz gleichkommen", so David VanderWaal, Senior Vice President der Marketingabteilung von LG Electronics USA, das Unternehmen, das die globale Premium-Marke LG SIGNATURE in den Vereinigten Staaten vertreibt. "LG SIGNATURE zelebriert durch die für Mark Seliger typische elegante Art der Fotografie mit Stolz die unvergleichliche Anmut des ABT und seiner Förderer."

LG SIGNATURE verwandelte den Eingangsbereich des Koch Theater in eine spektakuläre Gallerie, die die "Kunst des Wesentlichen" (The Art of Essence), die hinter LG SIGNATURE steht, präsentiert und konnte auf diese Weise die Gesamterfahrung der Galagäste erweitern. Mit höchster Präzision für anspruchsvolle Kunden wie Balletliebhaber gefertigt, verkörpern LG SIGNATURE-Produkte Finesse, Luxus und Makellosigkeit, wie Vander-Waal ergänzend hinzufügte.

Die preisgekrönten LG SIGNATURE-Produkte wurden hellerleuchtet in der ansonsten schwach beleuchteten Gallerie ausgestellt. Besonderes Augenmerk wurde auf den topaktuellen 88-Zoll 8K OLED TV gelenkt (dessen Bilder 16-mal schärfer als HDTV sind) sowie auf eine Vielzahl mit Wi-Fi ausgestatteter intelligenter Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Luftreiniger und Waschmaschine/Trockner-Kombinationen, die allesamt ein fortschrittliches Design mit den einzigartigen LG SIGNATURE-Funktionen vereinen.

Weitere Informationen zu LG SIGNATURE sowie die hochmoderne Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte der Marke finden Sie unter www.LGSIGNATURE.com.

Informationen zu LG SIGNATURE

LG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke des globalen Innovators LG Electronics, die verschiedene Produktkategorien umfasst. LG SIGNATURE bedient Verbraucher mit höchsten Ansprüchen und ermöglicht mit seinem Design einen hochmodernen Lebensstil, der ein Gefühl von Makellosigkeit, Finesse und Luxus verleiht. Die unverkennbaren LG SIGNATURE-Produkte vereinen das Beste von allem, das LG zu bieten hat, wurden mit einem Blick auf das Wesentliche entwickelt und auf eine Weise optimiert, die sich auf die wesentliche Funktion des jeweiligen Produkts konzentriert. Gleichzeitig bleibt das für LG SIGNATURE typische moderne Design erhalten. www.LGSIGNATURE.com.

Informationen zu LG Electronics USA

LG Electronics USA, Inc., mit Hauptsitz in Englewood Cliffs, N.J., ist die nordamerikanische Tochtergesellschaft von LG Electronics, Inc., ein 54 Milliarden Dollar schwerer globaler Innovator, der in den Bereichen Technologie und Fertigung tätig ist. In den Vereinigten Staaten vertreibt LG ein umfangreiches Angebot an innovativen Haushaltsgeräten, Home Entertainment-Produkten, Commercial Displays, Klimaanlagen, Solarenergielösungen sowie Fahrzeugbauteilen. Das "Life's Good" Marketingkonzept veranschaulicht die Art und Weise, auf welche LG um das Wohlergehen der Menschen bedacht ist und mit der gegenwärtig sowie zukünftig sämtliche Erwartungen übertroffen werden. LG ist ein 2019 ENERGY STAR® Partner of the Year. www.LG.com.

Informationen zum American Ballet Theatre

Nach einer Verordnung des Kongresses der Vereinigten Staaten als America's National Ballet Company® ausgezeichnet, gilt das American Ballet Theatre als eine der bedeutendsten Tanzkompanien der Welt. Nur wenige Ballet-Truppen sind dem ABT in Bezug auf Größe, Reichweite und Einflussnahme gleichgestellt. Das 1940 gegründete ABT unterhält mit seinen Darbietungen jährlich über 300.000 Zuschauer. Das Theater hat im Rahmen über 30 internationaler Tourneen 45 Länder bereist und erhielt für viele dieser Engagements Fördermittel vom Außenministerium der Vereinigten Staaten. In Einklang mit seiner langjährigen Verpflichtung, die größtmögliche Zuschauerzahl mit exquisitester Tanzkunst zu erfreuen, blickt das ABT auf triumphale Erfolge im Rahmen aktueller Engagements in Hong Kong, Brisbane, Singapur, Oman und Paris.

