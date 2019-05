LG SIGNATURE

Inspiriert von der Kunst: Die fortschrittlichen Technologien von LG SIGNATURE sind wegweisend

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Neue digitale Kampagne hebt die branchenführende Kerntechnologie im Zentrum der Ultra-Premium-Produktpalette von LG hervor

LG SIGNATURE (www.lgsignature.com) startet eine neue digitale Kampagne, die die außergewöhnliche Technologie im Kern seiner Premium-Lifestyle-Produkte hervorhebt. Mit dem Slogan "Kunst inspiriert Technologie. Technologie vollendet die Kunst" konzentriert sich die Kampagne auf die neuesten Entwicklungen, die es LG SIGNATURE ermöglichen, stilvolle, funktionale Geräte zu entwickeln. LG SIGNATURE vereinfacht das Leben der Verbraucher und setzt neue Standards für technologische Exzellenz, von den branchenführenden OLED-Displays in seinen Fernsehern über den Inverter-Direktantrieb in seinen Waschmaschinen bis zum InstaView Door-in-Door(TM)-Konzept und den Inverter-Linearkompressoren in seinen Kühlschränken.

Die extrem dünne und elegante LG SIGNATURE TV-Serie sticht hervor durch ein wahrhaft beeindruckendes Seherlebnis. LGs OLED-Display-Technologie, arbeitet mit selbstleuchtenden Pixeln, die keine Hintergrundbeleuchtung benötigen und so perfektes Schwarz, unendlichen Kontrast und unglaublich lebensechte Bilder erzeugen. Dank der exakten, individuellen Pixelkontrolle kann OLED einmalige Tiefe, Detailtreue und Klarheit liefern und hebt sich damit eindeutig von der Konkurrenz ab.

Neben beeindruckendem Schwarz und lebendigen, natürliche Farben besticht die OLED-Technologie von LG durch atemberaubende Detailgenauigkeit, selbst in den dunkelsten Szenen, und durch einen weiten Blickwinkel, damit jeder im Raum die gleiche hervorragende Bildqualität genießen kann. Darüber hinaus bietet OLED durch seine schnelle Reaktionszeit eine gesteigerte Benutzerfreude beim Anschauen von Action-Movies, Sport-Events und beim Gaming. Die Minimierung des Blaulichtanteils trägt dazu bei, den Komfort des Betrachters zu erhöhen und die Belastung der Augen zu verringern. Da die OLED-Panels unglaublich dünn sind, kann LG SIGNATURE TVs mit extrem schlanker Form entwerfen, die in jedem Interieur eine besondere Eleganz erzeugen.

Die Waschmaschinen von LG SIGNATURE bleiben auch beim stärksten Schleuderzyklus stabil. Die Waschmaschine ist mit dem von LG entwickelten Centum System(TM) ausgestattet, einem fortschrittlichen System, das die Haltbarkeit und Energieeffizienz verbessert und für eine sanfte und effektive Kleiderpflege sorgt. Das Centum System(TM) reduziert Schütteln und Geräusche auf ein Minimum, dank eines Vibrationssensors, der die Schleudergeschwindigkeit optimiert, und eines Vibrationsisolators, der hilft die Bewegung der Trommel einzudämmen. Darüber hinaus sorgt der Dual Ball Balancer für ein ausgewogenes Lastenverhältnis, während ein ausgeklügeltes Dämpfungssystem ebenfalls zur Gesamtstabilität der Waschmaschine beiträgt.

Ergänzt wird das Centum System(TM) durch den Inverter-Direktantriebsmotor von LG, eine der größten technologischen Errungenschaften in der Geschichte der Hausgeräte, die 1998 eingeführt wurde. Da der Motor direkt mit der Trommel, ohne jegliche Riemen oder Riemenscheiben, verbunden ist, arbeitet die Waschmaschine leiser, vibriert weniger und ist in der Lage, starke Wasserströme für bessere Waschergebnisse zu erzeugen. Darüber hinaus bietet diese Waschmaschine sechs verschiedene Trommelbewegungen: "Stepping", "Filtration", "Scrubbing", "Tumbling", "Rolling" und "Swinging". Besonders wichtig ist jedoch der Inverter-Direktantriebsmotor für die schonende Wäsche für eine Vielzahl von Geweben, wodurch die Lebensdauer von Kleidung und Bettwäsche verlängert wird.

Der LG SIGNATURE-Kühlschrank ist eine willkommene Bereicherung für jede Küche, nahezu geräuschlos und mit präziser Temperaturregelung. Der Inverter-Linearkompressor bildet das Herzstück des Kühlschranks. Im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren beruht diese Besonderheit von LG auf einem geraden Kolbenantrieb. Aufgrund seines besonderen Designs sorgt der Kompressor für eine geringere Reibung und kann somit lineare Bewegungen effizienter in Kühlleistung umwandeln und Temperaturschwankungen ausgleichen. Der Inverter-Linearkompressor hält Lebensmittel länger frisch, ist leise und verbraucht weniger Strom.

Eine weitere innovative Funktion, die InstaView Door-in-Door(TM), verhindert Kälteverlust und ist außerdem äußerst praktisch. Mit zwei schnellen Klopfbewegungen wird die glatte Spiegelglasscheibe des Kühlschranks transparent, so dass der Benutzer in das Door-in-Door(TM)-Fach blicken kann, ohne die Tür zu öffnen und kalte Luft entweichen zu lassen. Und durch die deutlich geringeren Türöffnungen bleiben die Speisen konstant auf einer optimalen Temperatur, was Energie spart. LGs revolutionäre Features setzen einen neuen Standard für das Design von Kühlschränken, definieren Benutzerkomfort ganz neu und ziehen die Aufmerksamkeit der Verbraucher weltweit an sich.

"LG SIGNATURE steht für das Beste aus Kunst und Technologie und kombiniert unsere branchenführenden Neuerungen mit der Essenz von gutem Design", so Bruce Chang, Vice President of LG SIGNATURE Product Development. "LG SIGNATURE ist die Erfüllung des Wunsches, das Leben der Menschen mit Geräten zu bereichern, die ein exklusives Design mit überlegener Funktionalität verbinden. Wir werden auch weiterhin innovative Premium-Produkte anbieten, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen und unsere starke Präsenz im globalen Markt für Haushaltsgeräte festigen."

Informationen zu LG SIGNATURE

LG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LG SIGNATURE vereint das Beste aus LG-Technologie und Design in einer einzigen Marke und bietet Verbrauchern eine Kollektion, die sich durch subtile Eleganz und erstklassige Leistung auszeichnet. Die Produktpalette von LG SIGNATURE umfasste den View Door-in-Door(TM)-Kühlschrank, die TWINWash(TM)-Waschmaschine, Luftreiniger und den preisgekrönten "Wallpaper" OLED TV W. Alle LG SIGNATURE-Produkte haben eines gemeinsam: kompromisslose Qualität, wobei der Fokus auf dem Wesentlichen liegt. LG SIGNATURE-Produkte wurden mit einer Reihe von Industriepreisen für technologische Innovation und anspruchsvolles Design ausgezeichnet, darunter der 2017 CES Best of Innovation Award, der iF Gold Award 2016, der Red Dot Design Award 2016 und der Engadget Best of CES Award 2019 für den LG SIGNATURE OLED TV R. Für weitere Informationen zu LG SIGNATURE, besuchen Sie bitte: www.LGSIGNATURE.com

