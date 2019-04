LG SIGNATURE

LG SIGNATURE zeigte exklusive Kunstinstallation auf der Milan Design Week 2019

Das unvergleichliche Design der Luxusmarke wurde durch eine Experten-Podiumsdiskussion und ein überzeugendes, kollaboratives Kunstwerk hervorgehoben

LG SIGNATURE präsentierte auf der Milan Design Week 2019 eine Ausstellung, die den unvergleichlichen Stil und die moderne Funktionalität der innovativen Produkte der Marke zeigte. Der zukunftsweisende LG SIGNATURE OLED TV R (Modell 65R9), der dort sein europäisches Debüt feierte und Besucher mit seinem variablen Erscheinungsbild faszinierte, bildete das Herzstück der spektakulären Kunstinstallation unter dem Titel "Redefining Space".

Die Installation, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten britischen Design- und Architekturbüro Foster + Partners entstanden ist, unterstrich die beispiellose Mischung aus modernster Technologie und zeitloser Eleganz von LG SIGNATURE. Das Kunstwerk orientierte sich am weltweit ersten "Rollable TV" und lotete neue Konzepte der räumlichen Integration aus, die Bild, Licht und Sound zu einem faszinierenden visuellen und auditiven Erlebnis vereinten. Im Rahmen der Design Week wurde der 65R9 zudem harmonisch mit einer Ikone des modernen Möbeldesigns kombiniert: dem Basilica-Esstisch von der Design-Legende Mario Bellini. Der ursprünglich 1977 von Cassina produzierte Tisch war von Bellini und LG SIGNATURE umgestaltet und modernisiert worden, um den einzigartigen OLED TV R in Szene zu setzen.

Auch konnten sich die Besucher der Ausstellung das komplette Spektrum der schlanken, minimalistischen LG SIGNATURE-Produkte in einer luxuriösen Lifestyle-Umgebung anschauen. Ergänzt wurde der veredelte OLED-TV durch den neuesten LG SIGNATURE Kühlschrank, die Waschmaschine, den Luftreiniger und den in Kürze erscheinenden Weintemperierschrank. Ausgestattet mit einem automatisch hebbaren Schubfach für mühelosen Zugriff und einer Multi-Temperatursteuerung, die ideale Bedingungen für verschiedene Weinsorten bietet, ist der exklusive LG SIGNATURE Weintemperierschrank für Kenner und Sammler die perfekte Lösung zum Lagern von Weinen.

Auf der parallel stattfindenden Podiumsdiskussion, an der die Markenbotschafter Stefan Diez und Hadi Teherani sowie Vertreter von LG teilnahmen, wurde darüber diskutiert, wie Technologie derzeit die Raumgestaltung neu definiert sowie, welche Rolle LG SIGNATURE bei dieser Neuausrichtung einnimmt und diese beeinflusst. Das erkenntnisreiche Gespräch wurde von Alba Cappellieri, der Direktorin des Studiengangs Modedesign am Polytechnikum Mailand, moderiert.

"Innovation ist der Schlüssel, mit dem sich Verbindungen schaffen lassen, die bisher undenkbar waren", kommentierte Stefan Diez, der international erfolgreiche Industriedesigner. "LG SIGNATURE-Produkte sind grundsätzlich innovativ. Sie gehen über die reine Funktionalität hinaus, bereichern jeden Raum mit einer hohen Ästhetik und vernetzen Menschen so auf ganz neue Weise mit ihrer Umgebung."

"Heute schätzen wir das Wesentliche - und das gilt sowohl für die Form als auch für die Funktion", erklärte der preisgekrönte Architekt Hadi Teherani. "Etwas auf das Notwendige zu reduzieren, ist die Grundlage für gutes Design. Genau dies gelingt LG SIGNATURE. Die Geräte bieten maximale Benutzerfreundlichkeit und einen hohen Alltagskomfort."

Die an der Podiumsdiskussion teilnehmenden Vertreter von LG teilten zudem ihre Eindrücke und die Vision für LG SIGNATURE. "Dank des minimalistischen Designs und der Benutzerfreundlichkeit können sich unsere Produkte nahtlos in das Raumdekor einfügen und sich an den Lebensstil unserer Kunden anpassen", sagte WookJun Chung, Leiter des Home Appliance & Air Solution Design Lab. von LG Electronics.

"Wir konzentrieren uns darauf, Design und Technologie so einzusetzen, um ein neues Zeitalter für die Raumgestaltung einzuläuten", bemerkte Sung-Gu Joe, Leiter des Home Entertainment Design Lab. von LG Electronics. "Resultat dieser Mission ist der LG SIGNATURE OLED TV R. Der extrem dünne Bildschirm des TV-Geräts verschwindet, sobald er nicht mehr gebraucht wird. So öffnet sich der Raum, während das Gerät sich mühelos in die Umgebung einfügt."

Die erneute Teilnahme an der Milan Design Week zeigt, dass LG SIGNATURE eine weltweit anerkannte Luxusmarke ist, die auch in Zukunft den Markt neu gestalten und die Möglichkeiten beim Design von Haushaltsgeräten erweitern wird.

Informationen zu LG SIGNATURE

LG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. Mit der Symbiose des Besten aus LGs Technologie und Design in einer Marke bietet LG SIGNATURE Kunden eine Kollektion, die sich durch subtile Eleganz und hochklassige Leistung auszeichnet. Zur LG SIGNATURE Produktfamilie gehören der InstaView Door-in-Door Kühlschrank, die TWINWash Waschmaschine, der Luftreiniger sowie der preisgekrönte "Wallpaper"-Fernseher "OLED TV W". Alle LG SIGNATURE Produkte stehen für kompromisslose Qualität und richten ihren Fokus auf das Wesentliche. Die LG SIGNATURE Kollektion erhielt für ihren technischen Innovationsgrad und ihr anspruchsvolles Design schon etliche Branchenauszeichnungen, darunter den "CES Best of Innovation Award" 2017, den "iF Gold Award" 2016, den "Red Dot Design Award" 2016 und den "Engadget Best of CES Award" 2019 für den LG SIGNATURE "OLED TV R".

