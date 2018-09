Neue globale Kampagne zu LG SIGNATURE: elegantes Design und Spitzentechnologie in Einem

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Zusammen mit Experten aus Singapur organisierte LG SIGNATURE ein exklusives Event zur Präsentation seiner Ultra-Premium-Marke

LG SIGNATURE, die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics, hat sich bei seiner aktuellen globalen Kampagne mit führenden Innenausstattern, Modedesignern und Köchen aus aller Welt zusammengetan (vertreten sind USA, Deutschland, Australien, VK, Italien, Spanien Russland, VAE, Singapur, Mexiko, Kolumbien und Taiwan.

Die Pressemitteilung im interaktiven Multimediaformat finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8391851-lg-signature-global-campaign/

Singapur machte den Anfang. Dort richtete LG SIGNATURE am 14. August ein exklusives Event aus und lud prominente sogenannte "Tastemaker" (Geschmacksgeber) zu einer Podiumsdiskussion ein, in der die persönlichen und professionellen Vorteile der LG SIGNATURE-Produktreihe diskutiert wurden. Zu dem exklusiven Event im historischen Arts House kamen mehr als 100 Gäste, darunter Medienvertreter und High-Society-VIPs.

Andrea Savage, Mitgründer des preisgekrönten Innenarchitekturbüros Design Intervention, erklärte die bedeutende Rolle von Haushaltsgeräten bei der perfekten Innenraumgestaltung. "Es ist kein Geheimnis, dass Designer aus der ganzen Welt um uns herum beeinflusst werden. Jedes LG SIGNATURE-Produkt verkörpert Eleganz und Raffinesse und bleibt doch der Natur seiner innewohnenden Funktionalität treu. Es ist das perfekte Zusammenspiel von Design, Komfort und Gebrauchstauglichkeit, das eine perfekte Integration mit dem Zuhause ermöglicht."

Die Modedesignerin Beatrice Tan, Gründerin des Modelabels KLARRA, ist eine Verfechterin der Textilpflege und betonte, dass stilbewusste Kunden die richtige Waschmaschine verwenden sollten. "Als Vertreterin des Modegeschäfts lege ich großen Wert auf die Pflege meiner Kleidung und Designs. Die Waschmaschine sollte unkompliziert und intelligent und für die verschiedensten Textilien geeignet sein. Die LG SIGNATURE-Waschmaschine erfüllt diese Kriterien und bietet vieles mehr. Damit kann ich verschiedene Kleidungsstücke waschen ohne Angst, dass etwas abfärbt. Mit der LG SmartThinQ(TM) App kann ich den Waschvorgang regeln und überwachen, wenn ich bei der Arbeit bin. Das spart wertvolle Zeit und gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Toll finde ich auch das elegante Design, das perfekt in mein Zuhause passt."

LG SIGNATURE will die Zusammenarbeit mit Experten aus aller Welt ausweiten, um die besonderen Qualitäten seiner Premium-Produktreihe bei der Zusammenführung von Kunst, Design und Spitzentechnologie herauszustellen. Mit Erfahrungsberichten von globalen Experten zeigt diese Kampagne, wie LG SIGNATURE jedes Zuhause aufwerten kann.

Über LG SIGNATURE

LG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LG SIGNATURE vereinigt das Beste an Technologie und Design von LG unter einer Marke und bietet Verbrauchern damit eine Auswahl, die sich durch raffinierte Eleganz und erstklassige Leistung auszeichnet. Zum Spektrum der LG SIGNATURE-Produkte gehören aktuell der InstaView Door-in-Door(TM) Kühlschrank, die TWINWash(TM) Waschmaschine, ein Luftreiniger und das preisgekrönte TV-Gerät "Wallpaper" OLED TV W8. Alle LG SIGNATURE-Produkte haben eines gemeinsam: Sie bieten kompromisslose Qualität und konzentrieren sich auf das Wesentliche. LG SIGNATURE-Produkte haben eine ganze Reihe von Preisen der Branche für technische Innovationen und ausgefeiltes Design gewonnen. Dazu gehörten unter anderem der CES Best of Innovation Award 2017, der iF Gold Award 2016 und der Red Dot Design Award 2016.

