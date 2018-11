Publicis.Sapient ernennt Sarah Adam-Gedge zum MD für Australien

Sydney (ots/PRNewswire) - Publicis.Sapient, die digitale Drehscheibe für Business Transformation der Publicis Groupe, die sich für die Steigerung von Geschäftsleistung und nachhaltiger Marktrelevanz auf die Zusammenarbeit mit Kunden konzentriert, hat heute die Ernennung von Sarah Adam-Gedge zum Managing Director für Australien bekannt gegeben.

Adam-Gedge ist eine ausgewiesene Führungskraft mit drei Jahrzehnten Führungserfahrung bei führenden Technologie- und Beratungsunternehmen. Sie kommt von Avanade Australia, wo sie als Managing Director tätig war, und war zuvor Managing Partner und Vice President of Global Business Services bei IBM sowie in leitenden Positionen bei PwC und Arthur Andersen. Adam-Gedge hat die Entwicklung und Implementierung zahlreicher Projekte zur Transformation digitaler Unternehmen für Kunden wie Treasury Wine Estates, NBN, Commonwealth Bank (CBA), Open Universities Australia, MMG, AGL Energy und Stockland geleitet.

Die Ernennung erfolgt an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung von Publicis.Sapient in Australien. Das Unternehmen expandiert, um den wachsenden Anforderungen an einen Partner gerecht zu werden, der den Kunden hilft, bei der Neuausrichtung und Transformation ihres Geschäfts für das digitale Zeitalter erfolgreich zu sein. Adam-Gedge wird dafür verantwortlich sein, auf diesen Beziehungen aufzubauen, um durch die Erschließung von Wachstum und Effizienzsteigerung exponentiellen Wert für die Kunden zu schaffen. Sie wird die Reputation von Publicis.Sapient auf dem Markt für die Umsetzung von Transformationsinitiativen durch die einzigartige Kombination von Technologie, Datenwissenschaft, Kreativität und detailliertem Branchenwissen vorantreiben.

Adam-Gedge wird an Nigel Vaz, CEO von Publicis.Sapient International und Publicis Groupe Global Lead für digitale Geschäftstransformation, berichten. Sie tritt dem Publicis.Sapient International Leadership Team bei und wird mit der bestehenden Publicis.Sapient Australia Führung zusammenarbeiten.

"Sarah ist ein außergewöhnliches Talent mit einem guten Ruf für den Aufbau und das Wachstum australischer Unternehmen. Ihre Erfahrung und Stärke in Technologie und Beratung, ihre starken C-Level-Beziehungen und ihr persönlicher Ruf auf dem Markt machen sie zur perfekten Person, um Publicis.Sapient in Australien auf die nächste Stufe zu heben und die Geschäfte unserer Kunden zu beschleunigen, indem sie sicherstellt, dass sie sich erfolgreich an das digitale Zeitalter anpassen. Ich bin begeistert von der Erfahrung und der Vielfalt der Perspektiven, die sie unserem Team hinzufügen wird", sagte Nigel Vaz.

Sarah Adam-Gedge kommentierte: "Ich freue mich, zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung von Publicis.Sapient dabei zu sein. Ich kann auf seinem Ruf aufbauen und Unternehmen helfen, sich neu zu erfinden und zu verändern, um mit einer sich schnell verändernden Welt Schritt zu halten. Als Teil von Publicis Groupe, mit ihrem Engagement für Kreativität und Technologie im Dienste einer besseren Kundenbindung. Ich freue mich darauf, einen wesentlichen Beitrag für unsere Kunden leisten zu können."

Informationen zu Publicis.Sapient

Publicis.Sapient, die digitale Drehscheibe von Publicis Groupe, hilft Kunden, Wachstum und Effizienz zu steigern und ihre Arbeitsweise zu verbessern - in einer Welt, in der Verbraucherverhalten und -technologie soziale und kommerzielle Veränderungen in einem beispiellosen Tempo katalysieren. Mit 19.000 Mitarbeitern und über 100 Niederlassungen auf der ganzen Welt ermöglicht uns unsere Expertise in den Bereichen Technologie, Datenwissenschaft, Beratung und Kreativität, komplexe Transformationsinitiativen zu realisieren, die das Geschäft unserer Kunden beschleunigen, indem sie die passenden Produkte und Dienstleistungen für ihre Kunden entwickeln. www.publicis.sapient.com.

Craig Publicis.Sapient + 44 csmith@sapient.com Smith (0)7554 000820

Pressekontakt:



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787999/Sarah_Adam_Gedge.jpg

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/655800/Publicis_Sapient_Logo.jpg

Original-Content von: Publicis.Sapient, übermittelt durch news aktuell