Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

13 Event-Tipps für 13 kleine Auszeiten an der Ostsee

Unbeschwerte Momente auf den Wellen, am Strand und an Land zu jeder Jahreszeit

Bild-Infos

Download

Lübecker Bucht (ots)

In der Lübecker Bucht ist immer was los! Das ganze Jahr hindurch gibt es bei Events, Konzerten, Kino am Strand, Wassersport-Festivals, Kreativtagen, Schlittschuhlaufen mit Meerblick oder Fackelwanderungen am Winterstrand eine Menge zu erleben. So fühlen sich die Tage an der Ostsee leicht und bunt an und bieten eine unbeschwerte Auszeit am Meer.

13 Ostsee-Events, die man nicht verpassen sollte

Ostern unplugged

Vom 14. bis 18. April 2022 gibt es auf dem Seebrückenvorplatz in Scharbeutz bei 'Ostern unplugged' von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag jede Menge Frühlingsfeeling mit Livemusik, Foodstationen mit Leckereien der internationalen Küche und kreativen Mitmachaktionen.

Anbaden

Am 1. Mai 2022 wird im kleinen Ostseebad Rettin die Badesaison eröffnet. Hartgesottene Ostseefans stürzen sich - einige von ihnen in bunten Kostümen - in die noch empfindlich kühlen Meereswellen. Drumherum gibt es ein buntes Rahmenprogramm, bei dem jeder Spaß hat und auf seine Kosten kommt.

Hamburg ancora Yachtfestival

Vom 20. bis 22. Mai 2022 findet in Neustadt in Holstein Deutschlands größte In-Water-Boat Show statt. In der 5-Sterne ancora Marina präsentieren sich 200 Yachten, Experten informieren über neue Trends und Workshops und Vorführungen bieten maritimes Programm für Insider und Interessierte.

Drachen- und Skulpturenfest

An drei Tagen - vom 3. bis 5. Juni 2022 - schweben am Himmel über Pelzerhaken bunte Drachen und kunstvolle Air-Skulpturen. Mit musikalisch inszenierten Flugperformances, chinesischen Drachen und außergewöhnlichen, selbst gefertigten Modellen in Übergröße erhalten die Besucher spannende Einblicke in die Welt des Drachenfliegens.

Hafen Live

Am 18. Juni 2022 gibt es in der maritimen Kulisse der Neustädter Häfen ein musikalisches Hop-on-Hop-Off-Event. In acht Locations begleiten acht Live-Bands mit handgemachter Musik sowie Leckereien der lokalen Hafengastromie durch einen Hafenbummel der besonderen Art.

11. Tag der Küstenwache

Vom 16. bis 17. Juli 2022 gibt es für alle, die es immer schon mal genauer wissen wollten, Einblicke in die spannende Welt der Küstenwache - von Polizeitauchern, über das Pirateriepräventionszentrum Neustadt, einer Live-Vorführung der Zollhunde bis hin zum "open ship" auf den Seefahrzeugen von Bundespolizei und Zoll und der "Lisa von Lübeck".

Wanderkino

Den vielleicht stimmungsvollsten Abend am Strand erlebt man am 18. und 19. Juli 2022 in Sierksdorf beim Wanderkino. Hier werden Stummfilme mit Livemusik gezeigt, während am Himmel über der Ostsee langsam der Mond aufgeht.

31. europäisches folklore festival

Vom 26. Juli bis zum 6. August 2022 ist die Welt im Hafenstädtchen Neustadt in Holstein zu Gast. Dann herrscht eine Woche lang buntes Treiben in den Gassen des historischen Stadtkerns; in den Straßen wird getanzt und Folklore und moderne Klänge treffen stimmungsvoll aufeinander.

Künstler am Meer - 18. Scharbeutzer Straßenkünstlerfestival

Internationale Straßenkunst auf höchstem Niveau gibt es vom 4. bis 7. August 2022 in Scharbeutz. Auf mehreren Bühnen treten Artisten, Jongleure, Seiltänzer, Zauberer, Clowns und Pantomimen auf und zaubern eine bunte, lebensfrohe Sommerstimmung an die Ostseeküste.

Waves & Soul Beach Tour

In Pelzerhaken - dem Wassersport-Spot der Lübecker Bucht - können vom 26. bis 28. August 2022 kostenfrei Wassersportarten verschiedenster Art getestet werden. Am Strand sorgt ein Beach-Setting mit Hängematten, Liegestühlen, Palettenmöbeln, Lichterketten und Food Trucks für rundum lässige Strandfestival-Tage.

Ostsee-Krimifestival

Vom 20. bis 24. September 2022 entführen Krimi-Autoren in Neustadt in Holstein das Publikum mit Lesungen und Vorträgen in spannend-schaurige Welten. Während im Hintergrund sanft die Segelboot im Hafen schaukeln, begeben sich die Gäste in rätselhafte, mysteriöse, unfassbare und hintergründige Geschichten.

Kreativtage Lübecker Bucht

Wer in seinem Alltag zu wenig Zeit für seine kreative Ader findet, ist bei den Kreativtagen Lübecker Bucht im Oktober 2022 genau richtig. Bei über 40 Workshops mit regionalen Künstlern können verschiedenste Kunstformen ausprobiert und etwas eingerostete Fähigkeiten wieder aufgefrischt werden.

Eisbahnen und Feuer und Flamme

In den Wintermonaten laden in der Lübecker Bucht zwei überdachte Eisbahnen mit charmantem Budenzauber und Musik zu maritimem Schlittschuhvergnügen ein. Zwischen den Jahren lädt die Scharbeutzer Veranstaltung 'Feuer und Flamme' in ein gemütliches Winterdorf in Strandnähe ein - mit Wintermarkt, Feuerinszenierungen und kulinarischen Leckereien.

Diese und weitere Eventtipps der Lübecker Bucht gibt es im Online-Eventkalender unter: https://www.luebecker-bucht-ostsee.de/veranstaltungskalender

Original-Content von: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, übermittelt durch news aktuell