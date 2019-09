Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

Rettung für den Herbsturlaub am Meer

Spontan-Aktion an der Ostseeküste: Urlaubsunterkünfte in der Lübecker Bucht bieten bis zu 50 % Rabatt für von Thomas Cook-Insolvenz betroffene Urlauber

Scharbeutz (ots)

Der Urlaub ist schon lange beim Arbeitgeber eingereicht, die Reise geplant und die Vorfreude groß. Schließlich ist der Urlaub die schönste Zeit im Jahr. Durch die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook können nun jedoch viele ihren geplanten Herbsturlaub nicht antreten.

Die gute Nachricht: wer im Herbst ans Meer möchte und bereit ist, den Bikini gegen einen kuscheligen Pullover zu tauschen, der findet in der Lübecker Bucht an der Ostsee Schleswig-Holsteins eine Alternative zum geplanten Herbsturlaub.

In der Lübecker Bucht - nahe der Hansestadt Lübeck und eine Autofahrstunde von Hamburg entfernt - haben sich Unterkunftsvermieter mehrerer Ostseeorte zusammengetan und zu einem exklusiven Urlaubsangebot verständigt. Sie geben ab sofort ihre noch freien Kontingente zu Sonderkonditionen an Urlauber frei, die von der Thomas Cook-Insolvenz betroffen sind. Exklusiv für den Reisezeitraum zwischen dem 27. September 2019 und dem 31. Oktober 2019 gewähren sie diesem Personenkreis einen Preisnachlass von mindestens 25% bis maximal 50% auf den Original-Übernachtungspreis. Zu den Unterkünften zählen Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser in den Ostseeorten Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Neustadt in Holstein und Pelzerhaken.

Bedingung für den exklusiven Preisnachlass ist ein schriftlicher Beleg, der nachweist, dass bei dem Reiseveranstalter Thomas Cook eine Reise für den Zeitraum zwischen dem 27. September 2019 und dem 31. Oktober 2019 gebucht wurde.

Bei einer zentralen Telefonnummer können sich ab sofort interessierte und betroffene Urlaubssuchende melden und ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse für einen Ostseeurlaub angeben. Folgend werden sie an die teilnehmende Unterkunft weitergeleitet, die dem Wunschprofil bestmöglich entspricht und noch über freie Kapazitäten verfügt.

Die herbstliche Lübecker Bucht bietet einen charmanten Mix aus frischer Seeluft, dem weiten Horizont der Ostsee und wohliger Wärme in der gemütlichen Gastronomie an den Flanierpromenaden sowie Wellnessangeboten. Bei einem ausgedehnten Strandspaziergang wird der Kopf frei - vielfältige Freizeit- und Erlebnisangebote sowie ein Bummel durch die historische Altstadt im nahe gelegenen Lübeck bieten eine gesellige Ergänzung zur Ruhe am Strand.

Hotline 'Rettung für den Herbsturlaub': 04503 / 77 94 - 100

Pressekontakt:

Doris Wilmer-Huperz

Referentin PR & Kommunikation

Tel. +49 04503 / 7794-112

dwilmer-huperz@luebecker-bucht-ostsee.de

