Sila Nano gibt Partnerschaft und Werkstofftechnologie für Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation bekannt

Alameda, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die BMW Group und Sila Nanotechnologies wollen mit vereinten Kräften die Produktion von Elektrofahrzeugen der nächsten Generation vorantreiben

Sila Nanotechnologies ("Sila Nano"), Entwickler und Hersteller von Materialien für neue Maßstäbe in der Battertechnologie, gab heute eine Partnerschaft mit der BMW Group bekannt.

Die BMW Group engagiert sich bereits seit geraumer Zeit, die weltweiten Erwartungen an die Elektromobilität durch Innovationen weiter nach oben zu schrauben. Dies zeigt sich nicht nur durch das wachsende Angebot an fortschrittlichen Elektromodellen, sondern auch durch die renommierte unternehmensinterne Forschung und Entwicklung. BMW erfüllt die zukünftige Nachfrage der Verbraucher nach Elektrofahrzeugen mit großer Reichweite, indem das Unternehmen schon heute neue Schlüsseltechnologien integriert.

Damit wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien den zukünftigen Zielsetzungen des Automobilbereichs gerecht werden, bedarf es weiterer Fortschritte und Entwicklungen. Die herkömmliche, umfassend optimierte Chemie (Graphitanoden, Lithium-Metalloxid-Kathoden) stößt inzwischen an ihre technischen Grenzen. Für deutliche Leistungssteigerungen bei einem hohen Maß an Sicherheit ist ein Wechsel zu einer neuen Generation von Werkstoffchemie erforderlich - und zwar einer mit höherer Speichereffizienz, die selbst bei konventionellen Zellfertigungsprozessen wirtschaftlich ist.

Das Team von Sila Nano konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Batteriematerialien der nächsten Generation. Zu den ersten Produkten gehört eine Reihe von Silizium-dominierten Anodenmaterialien, die herkömmliche Graphitelektroden ersetzen. Diese Materialen funktionieren bereits heute und sorgen für eine hohe Lebensdauer, sehr geringes Ausdehnen und eine hohe Energiedichte in Batteriezellen der nächsten Generation. Die Materialen von Sila Nano sind für bestehende Batterieproduktionsprozesse geeignet und können in großen Mengen kostengünstig hergestellt werden.

Für schnelleren Fortschritt arbeitet die BMW Group bereits seit längerem zusammen mit Sila Nano an der Entwicklung des Sila Nano-Silizium-Anodenmaterials für den Automobilmarkt. Die beiden Unternehmen arbeiten mit vereinten Kräften daran, die bahnbrechende Technologie von Sila Nano anzuwenden und so die für leistungsstarke Elektrofahrzeuge benötigte Performance und industrielle Nutzung zu erzielen.

"Wir bei Sila stellen Batteriematerialien der nächsten Generation bereit, welche die Speicherung von Energie verbessern, keine Änderung bei der Batterieherstellung erfordern und eine wirtschaftliche Massenfertigung ermöglichen", so Gene Berdichevsky, CEO von Sila Nano. "Diese Innovationen werden Anfang der 2020er Jahre einen neuen Leistungsstandard für Elektrofahrzeuge setzen."

Sila Nano verzeichnet starkes Wachstum und erweitert daher seine Teams am Unternehmenshauptsitz in der San Francisco Bay Area, an weiteren Produktionsstandorten sowie in Europa und Asien, um zahlreiche Kunden und Partner auf dem Automobil- und Verbrauchermarkt zu bedienen.

Sila Nano entwickelt Materialien, die einen neuen Batteriestandard setzen. Durch neue Werkstoffchemie schafft Sila Nano die Grundlage für leichtere, sicherere Batterien mit höherer Energiedichte zur breiten Anwendung in Elektrofahrzeugen und intelligenteren tragbaren Elektronikgeräten mit höherer Lebensdauer. Zudem ermöglicht sie eine weitergehende Nutzung erneuerbarer Energien. Sila Nano, mit Unternehmenshauptsitz im kalifornischen Alameda, wurde 2011 von Silicon-Valley-Batterieingenieuren und einem Professor für Werkstoffwissenschaften des Georgia Institute of Technology gegründet. Zu den Investoren des Unternehmens gehören Bessemer Venture Partners, Matrix Partners und Sutter Hill Ventures. Weitere Informationen finden Sie auf www.silanano.com.

