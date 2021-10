Else Kröner-Fresenius-Stiftung

Else Kröner-Fresenius-Stiftung lädt zum digitalen Workshop beim World Health Summit ein

Thema: Epidemic preparedness beyond Covid-19 - What can be learned from countries with limited resources?

Bad Homburg (ots)

Wie können Ausbrüche von Epidemien frühzeitig erkannt und verhindert werden? Was können Länder wie Deutschland im Globalen Norden von erfolgreichen Projekten zur Vorbereitung und Bekämpfung von Epidemien im Globalen Süden lernen? Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) ist am 26. Oktober 2021 beim World Health Summit mit dem Thema "Epidemic preparedness beyond Covid-19 - What can be learned from countries with limited resources?" vertreten.

Termin: Dienstag, 26. Oktober 2021 von 11:00 bis 12:30 Uhr

Ort: Der Workshop wird per Live Stream übertragen.

Digital Session: https://worldhealthsummit.zoom.us/j/89330352727

Meeting ID: 893 3035 2727

In dem Workshop werden mehrere erfolgreiche partnerschaftliche Projekte aus OECD-DAC-Ländern vorgestellt wie u. a. das Preisträgerprojekt des diesjährigen Humanitären Preises der EKFS. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Stärkung der Gesundheitssysteme durch die Unterstützung und Verbesserung von Routineüberwachungssystemen und die kontinuierliche Planung, Überarbeitung und Umsetzung von Erkennungs-, Bereitschafts- und Reaktionsplänen. Der Fokus der Diskussion liegt weniger auf Bekämpfungsstrategien zu Covid-19 als auf zahlreichen anderen bekannten Infektionskrankheiten - wie etwa die akute Meningitis, Ebola, Pest, Cholera, Malaria u. a.

Vortragende:

Dr. Joost Butenop, Fachberater für Asyl- und Migrationsgesundheit im öffentlichen Gesundheitsdienst der Regierung von Unterfranken

Dr. Ilka Herbinger, Programmleiterin für Zentral- und Westafrika beim WWF, WWF Deutschland

Dr. Judith von Heusinger, Chair und Verantwortliche für die medizinisch-humanitäre Förderung der Else Kröner-Fresenius-Stiftung

Dr. Michael Katende, Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin/EAC East African Community Secretariat, Tansania

Dr. Tochi Ochwor, Institute of Public Health, University of Nigeria, Koordinatorin beim Nigerianischen Zentrum für Disease Control für das antimikrobielle Resistenz-, Infektionspräventions- und Kontrollprogramm

Johannes Schildknecht, Referent für die DR Kongo von Malteser International

Original-Content von: Else Kröner-Fresenius-Stiftung, übermittelt durch news aktuell