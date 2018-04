Pivot Pharmaceuticals informiert über neueste Produktentwicklungen

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Pivot Pharmaceuticals Inc. (CSE: PVOT/OTCQB: PVOTF/FRA: NPAT) ("Pivot" oder das "Unternehmen") berichtet über die neuesten Fortschritte seiner branchenführenden Pipeline für Bio-Cannabis-Produkte. Wie bereits angekündigt, ist eine in Deutschland entwickelte 1%ige orale CBD-Micelle-Lösung marktreif und die Entwicklung von zwei topischen Cremes mit den patentierten Formulierungs- und Verabreichungssystemen des Unternehmens ist nun abgeschlossen.

Angesichts dieser Entwicklung geht das Unternehmen davon aus, dass es zum Zeitpunkt des offiziellen Beginns der Legalisierung mehrere Produkte in Kanada zum Verkauf anbieten wird. Pivot plant außerdem, ab dem dritten Quartal 2018 den Vertrieb in Kalifornien aufzunehmen, einschließlich der Einführung ihrer eigenen Produktlinie "Ready-to-Infuse-Cannabis" ("RTIC"). Der Verkauf von Bulkware in Pulverform, Stickpacks und Kapseln wird den Umsatz deutlich steigern.

Die bisher gesicherten Patente bieten Pivot die Möglichkeit, eigene Produkte zu entwickeln, die in ihrer Qualität von derzeit lizenzierten Herstellern und Distributoren unerreicht sind. Das Portfolio für geistiges Eigentum des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Patentbereiche, die bereits in klinischen Studien ihre Fähigkeit bewiesen haben, Produkte in pharmazeutischer Qualität zu liefern. Pivot wird nun seine Produktpalette im Vorgriff auf die Legalisierung von Cannabis in Kanada sowie international herstellen und vermarkten, wo dies durch die Vorschriften zugelassen ist.

Das differenzierte Geschäftsmodell von Pivot beinhaltet den Erwerb von revolutionären Formulierungs- und Verabreichungstechnologien und daraus folgend die Entwicklung von dosierbaren und reproduzierbaren Bio-Cannabis-Produkten für Verbraucher. Da die Produkte von Pivot durch Patente geschützt sind, kann das Unternehmen Verkäufe sicherstellen, die nicht von Konkurrenten mit ähnlichen Aktivitäten beansprucht werden können. Nach Angaben der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO, World Intellectual Property Organization) kann Pivot durch das Verfolgen einer Patentstrategie folgendes erzielen:

- Exklusive Rechte - Eine starke Marktposition - Eine höhere Kapitalrendite - Möglichkeiten zur Lizenzierung und zum Verkauf von Erfindungen - Eine starke Verhandlungsposition gegenüber Unternehmen, die Rechtsverletzungen begehen

Dr. Joseph Borovsky, Vice President von Pivot für den Geschäftsbereich Formulations, weist darauf hin, dass "unser Entwicklungsteam in Israel mit unserem nanopartikulären transdermalen Technologieprodukt sowie mit unserem topischen Produkt BiPhasix wichtige Meilensteine in der Entwicklung erreicht hat. Für diese beiden führenden Produktkandidaten wird in Kürze die Endkontrolle abgeschlossen und wir werden in den kommenden Monaten unsere Erweiterungs- und Marketingstrategie bekannt geben."

"Kanadische Lizenzproduzenten haben in großem Umfang in die Kapazitäten für getrocknete Blüten und Öl investiert, sich aber nicht auf nachgelagerte, nachhaltige Qualitätsprodukte aus Cannabis konzentriert. Verbraucher verdienen Produkte, die funktionieren und werden diese auch verlangen, wobei Regulierungsbehörden auf qualitativ hochwertige, reproduzierbare und sichere Produkte bestehen werden. Pivot hat sich als Marktführer für Bio-Cannabis-Produkte positioniert", so Dr. Patrick Frankham, CEO von Pivot.

Informationen zu Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Pharmazeutika und Nahrungsergänzungsmitteln (Nutrazeutika) beschäftigt und dabei innovative Technologien für die Verabreichung von Medikamenten einsetzt. Der zu hundert Prozent im Besitz von Pivot befindliche Geschäftsbereich für Cannabisprodukte für medizinische Zwecke, Pivot Green Stream Health Solutions Inc. ("PGS" oder "Pivot Green Stream"), betreibt die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis. PGS hat weltweit Rechte für "RTIC" Ready-To-Infuse Cannabis powder to oil technology (Cannabis-Pulver-zu-Öl-Technologie), BiPhasix(TM) Transdermal Drug Delivery platform technology (perkutane Verabreichung von Medikamenten), Solmic Solubilisation technology (oral) und Thrudermic Transdermal Nanotechnology (perkutan) für die Lieferung und Vermarktung von Cannabinoid-, Cannabidiol (CBD)- und Tetrahydrocannabinol (THC)-basierten Produkten erworben. Zu den ersten Produktentwicklungskandidaten von PGS gehören topische Therapien zur Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen bei Frauen (PGS-N005) sowie Psoriasis (PGS-N007) und ein orales Produkt (PGS-N001) zur Unterstützung bei der Krebsbehandlung. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.PivotPharma.com

