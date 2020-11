RCI Versicherungs-Service GmbH

Online-Schutz für Auto, Reise und Freizeit: RCI Versicherungs-Service mit neuem Internetauftritt

NeussNeuss (ots)

Der RCI Versicherungs-Service hat jetzt seine noch junge Präsenz im Internet weiter verbessert: Mit Podcasts, Videos und verbesserten Funktionalitäten vor allem für Smartphones und Tablets sind die Webseiten jetzt auf den Sofortschutz rund ums Auto und auf Produkte für Reise und Freizeit ausgerichtet - von der Versicherung für die Auslandsreise über die Unfallversicherung bis hin zum Zusatzfahrerschutz.

Ganz neu auf der rci-versicherungs-service.de ist das Magazin "Momente" mit Beiträgen und Tipps rund um die Mobilität wie "Mit Mamas oder Papas Auto in die Ferien", "Auf eigenen Rädern - So finden Sie das richtige Auto für Ihr Kind" oder "Ab in den Stromer! So sind Sie für eine Probefahrt in einem Elektroauto abgesichert".

Hans von Mangoldt, Direktor Marketing von RCI Bank and Services Deutschland, zum neuen Internetauftritt: "Der RCI Versicherungs-Service bietet Services rund um die Mobilität, die einfach und bequem online aktiviert werden können und sofortigen Versicherungsschutz bieten. Beim Relaunch haben wir die Seiten nicht nur technisch für Smartphones und Tablets optimiert. Neu sind spannende Podcasts und Videos sowie informative Beiträge mit vielen praktischen Tipps, auch und gerade für unsere junge Zielgruppe."

Über den RCI Versicherungs-Service

Die RCI Versicherungs-Service GmbH ist ein Unternehmen der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services). Gegründet von der Renault AG am 30. Dezember 1965, leistet der RCI Versicherungs-Service seit über fünf Jahrzehnten professionellen Versicherungsservice in Deutschland, zunächst für die Kunden der Automobilmarke Renault, später auch für die Kunden der Marken Dacia, Alpine und Nissan.

Seit dem 8. März 2017 ist der RCI Versicherungs-Service unter www.rci-versicherungs-service.de im Internet vertreten. Unternehmenssitz der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss am Rhein.

Webseiten: www.rci-versicherungs-service.de | www.rcibanque.de

