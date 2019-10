RCI Versicherungs-Service GmbH

Autoversicherung wechseln? - Mit dem Zusatzfahrerschutz Geld sparen

2 Audios

191014_BmE_Versicherungswechsel.mp3

MP3 - 1,7 MB - 01:53 Download

191014_OTP_Versicherungswechsel.mp3

MP3 - 2,0 MB - 02:10 Download

Ein Dokument

Neuss (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Der Herbst bringt ja nicht nur kürzere Tage, schlechtes Wetter und Kastananienmännchen, sondern auch ganz viel Rummel um die Autoversicherung. An allen Ecken und Enden wird dafür geworben, sich ausgerechnet jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen und Preise und Leistungen rund um die Kfz-Versicherung zu vergleichen. Warum das so ist, erklärt uns jetzt Jessica Martin.

Sprecherin: Dass die Autoversicherung gerade im Herbst immer in aller Munde ist, hat einen ganz bestimmten Grund, weiß Daniel Fabricius vom RCI-Versicherungs-Service.

O-Ton 1 (Daniel Fabricius, 21 Sek.): "Das liegt an den Kündigunsfristen der meisten Kfz-Versicherungen. Bis zum 30. November eines Jahres können Versicherungsverträge gekündigt werden, die das Ablaufdatum '31. Dezember' haben. Ja und für die Autoversicherer findet deshalb jedes Jahr im Herbst bis zum 30. November ein Wettbewerb um neue Kunden statt. Und dieser Wettbewerb lohnt sich auch für die Kunden, denn ein Vergleich kann sich durchaus im Portemonnaie zeigen."

Sprecherin: Wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass man sich genau informiert und auf die Details achtet.

O-Ton 2 (Daniel Fabricius, 20 Sek.): "Gerade bei einem neuen Auto sollte man zum Beispiel auf die Dauer der so genannten Neupreisentschädigung im Falle eines Totalschadens achten. Auch sollte man sich vergewissern, dass der Kfz-Versicherer den Kunden nicht verpflichtet, im Schadenfall eine von der Versicherung vorgeschriebene Werkstatt zu nutzen, weil das führt dazu, dass man im Schadenfall sein Auto nicht in der Werkstatt seines Vertrauens reparieren lassen kann!"

Sprecherin: Und das sollte möglichst verhindert werden. Außerdem können Sparfüchse mit ein paar einfachen Tricks noch weiter an der Preis-Schraube drehen.

O-Ton 3 (Daniel Fabricius, 18 Sek.): "Viele Versicherer gewähren Nachlässe - zum Beispiel für Wenigfahrer oder Garagenparker. Geld sparen kann man auch, indem man den Fahrerkreis auf die Personen eingrenzt, die wirklich nur regelmäßig mit dem Auto fahren. Und wenn man mal das Auto an einen Freund oder Bekannten verleihen möchte, kann man diesen zusätzlichen Fahrer für wenig Geld separat versichern."

Sprecherin: Dazu kann man sich im Internet schlau machen - der Abschluss einer solchen kurzfristigen Zusatz-Versicherung ist dann auch denkbar unkompliziert.

O-Ton 4 (Daniel Fabricius, 23 Sek.): "Das ist bei den meisten Anbietern ganz praktisch über PC, Smartphone oder Tablet möglich. Bei unserem Zusatzfahrerschutz sucht man sich zum Beispiel den gewünschten Tarif unter zusatzfahrerschutz.de aus. Man gibt den Namen des Zusatzfahrers und das Autokennzeichen an. Dann wählt man noch, wie man bezahlen möchte - per Kreditkarte oder PayPal. Und am Ende muss man den Schutz lediglich noch aktivieren: Das kann man sofort machen oder zu einem späteren Zeitpunkt, ganz wie man es braucht."

Abmoderationsvorschlag:

Also, Sie haben es gehört: Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich mal mit dem Thema Autoversicherung zu beschäftigen - vielleicht lohnt sich ja auch für Sie ein Wechsel! Und wenn Sie noch mehr zum erweiterten Fahrerkreis erfahren möchten: Alle Infos dazu finden Sie unter zusatzfahrerschutz.de.

Pressekontakt:

Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 |

E-Mail: presse@rcibanque.com

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 |

41468 Neuss

Internet: www.rcibanque.de

Original-Content von: RCI Versicherungs-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell