RCI Versicherungs-Service GmbH

Runter vom Sofa! - Der Sommer lockt einfach ALLE nach draußen

2 Audios

190621_BmE_Zusatzfahrerschutz.mp3

MP3 - 1,6 MB - 01:47 Download

190621_OTP_Zusatzfahrerschutz.mp3

MP3 - 1,2 MB - 01:16 Download

Ein Dokument

Neuss (ots)

Anmoderationsvorschlag: Im Sommer wollen alle raus, es werden Ausflüge geplant, Gartenmöbel beschafft und die Festivals abgeklappert. Blöd nur, wenn man das alles mit dem Fahrrad oder den Öffentlichen erledigen muss - da kommt man schnell an seine Grenzen... Oliver Heinze hat sich dazu mal schlau gemacht.

Sprecher: Sommer, Sonne, Sonnenschein - das herrliche Wetter schreit ja förmlich nach Outdoor-Aktivitäten aller Art. Besonders beliebt sind da vor allem:

O-Ton 1 (Umfrage 1, 21 Sek.): Mann: "Rausgehen mit Freunden, mich verabreden und Fahrradfahren." Frau "Am liebsten bin ich am See, schwimmen und in der Sonne liegen." Mann. "Ja, ich finde so ein Lagerfeuer am See ziemlich geil, meistens kommen wir gar nicht dazu, die Zelte aufzubauen, eigentlich sind wir die ganze Nacht wach, sind wir mal ehrlich." Mann: "Camping, zelten, grillen, schwimmen, tauchen im Meer... Was Schöneres wie Sommer gibt es gar nicht."

Sprecher: Nur leider gibt es da oft - gerade bei jungen Leuten - ein Problem: Der fahrbare Untersatz fehlt. Gut, wenn man sich dann mal eben ein Auto ausleihen kann. Aber das ist gar keine Selbstverständlichkeit.

O-Ton 2 (Umfrage 2, 22 Sek.): "Mein Auto würde ich nicht verleihen, aus Angst, dass es beschädigt wird. Ich würde es nie ausleihen." "Eigentlich ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand, aber verleihen tue ich es trotzdem nicht gerne." "Aber wenn es ein guter Bekannter ist und der in Not ist, da kann man vielleicht mal eine Ausnahme machen - aber eigentlich macht man es nicht so gerne. Nachher bekommt man den kaputt wieder, verbeult, oder vermüllt von innen - ist ja auch eine versicherungstechnische Geschichte."

Sprecher: Gutes Stichwort. Worauf man unbedingt achten sollte, wenn man sein Auto verleiht, weiß Expertin Linda Reiners vom RCI-Versicherungsservice.

O-Ton 3 (Linda Reiners, 30 Sek.): "Schwierig wird es, wenn der Fahrerkreis der Kfz-Versicherung eingeschränkt wurde, um bei der Prämie zu sparen. Verleiht man sein Auto dann an jemanden, der nicht mitversichert ist, kann es im Falle eines Unfalls schnell teuer werden. In dem Fall setzt man am besten auf eine Kurzzeitversicherung, wie den Zusatzfahrerschutz, der ganz einfach für kurze Laufzeiten von einem Tag bis zu vier Wochen das gesamte finanzielle Risiko absichert. Der Zusatzfahrerschutz ist ganz einfach online unter zusatzfahrerschutz.de abschließbar und kann zum Beispiel per PayPal bezahlt werden."

Sprecher: Also lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Versicherungspapiere, wenn man sein Auto kurzfristig verleihen will - damit auch wirklich nichts schief gehen kann.

Abmoderationsvorschlag: Alle, die jetzt überlegen, sich mal eben das Auto vom Nachbarn für den nächsten Ausflug ins Grüne zu leihen, sollten wirklich auch mal kurz über mögliche Risiken nachdenken... Mehr Infos dazu finden Sie natürlich auch im Netz, Zusatzfahrerschutz.de

Pressekontakt:

Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail:

presse@rcibanque.com , RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland |

Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss

Internet: www.rcibanque.de

Original-Content von: RCI Versicherungs-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell