Die Regierung der Präfektur Chiba veranstaltet während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio Online-Touren durch "City Volunteers".

- Japan durch virtuelle Touren erleben -

Die Präfekturregierung von Chiba wird im August und September virtuelle Touren anbieten, die von "City Cast Chiba", einer Organisation von "City Volunteers", die von der lokalen Regierung rekrutiert wurden, organisiert werden.

Die Präfektur Chiba wird bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2020 in Tokio acht Sportveranstaltungen wie Fechten, Surfen und Goalball ausrichten.

Die virtuellen Rundgänge sollen Menschen, die geplant hatten, lokale Touren oder Ausflüge in der Umgebung der Olympia- und Paralympischen-Austragungsorte zu unternehmen, zu alternativen Erfahrungen verhelfen.

Die Programme in Englisch, Chinesisch und Spanisch werden ab Mitte Juli auf der Website der Präfekturregierung von Chiba veröffentlicht. Diejenigen, die an den Programmen teilnehmen möchten, müssen sich über die Website bewerben, nachdem sie die Programme ihrer Wahl bestätigt haben.

*Teilnehmer werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" ausgewählt.

Sprachen und Zeitplan der Tour *Details zu den Touren und ihren Themen werden auf der Website, wie unten aufgeführt, veröffentlicht, sobald sie festgelegt sind. *Zeit ist japanische Zeit. *Jede Tour ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Tour Nr. 1

Sprache: Chinesisch

1. 15. Aug. (So.) 2021, von 15:00 bis 16:00 2. 21. Aug. (Sa.) 2021, von 11:00 bis 12:00 3. 29. Aug. (So.) 2021, von 11:00 bis 12:00

Tour Nr. 2

Sprache: Spanisch

1. 21. Aug. (Sa.) 2021, von 20:00 bis 21:00 2. 22. Aug. (So.) 2021, von 20:00 bis 21:00

Tour Nr. 3

Sprache: Englisch

1. 5. Aug. (Do.) 2021, von 19:00 bis 20:00 2. 21. Aug. (Sa.) 2021, von 18:00 bis 19:00 3. 4. Sept. (Sa.) 2021, von 9:00 bis 10:00

Tour Nr. 4

Sprache: Englisch

1. 5. Aug. (Do.) 2021, von 19:00 bis 20:00 2. 22. Aug. (So.) 2021, von 9:00 bis 10:00 3. 5. Sept. (So.) 2021, von 18:00 bis 19:00

City Cast Chiba: Regierung der Präfektur Chiba

https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/volunteer2020/en/index.html

