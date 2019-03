PräPPräfektur Chiba hält 500 Tage vor den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr 2020 Forum ab

Chiba Prefectural Government

Chiba, Japan (ots/PRNewswire)

Das Forum bestand aus zwei Teilen. Im ersten Teil, der im "AEON Cinema Makuhari New City" abgehalten wurde, stellen Vertreter der Sportverbände die Wettbewerbe vor, die in der Präfektur Chiba abgehalten werden sollen.

Der ehemalige Profi-Baseballspieler Tomoya Satozaki, der an den Olympischen Spielen 2008 in Peking und an der 2006 World Baseball Classic teilgenommen hatte, erklärte in diesem Teil auf verständliche Weise schwierige und angenehme Aspekte eines jeden Wettbewerbs auf Grundlage eigener Erfahrungen als Gast. Viele Teilnehmer waren von Herrn Satozakis Rede beeindruckt und brachten Äußerungen wie "Seine Geschichten über seine eigenen Erfahrungen waren sehr interessant." vor.

Des Weiteren wurde "CHI-BA+KUN cheering for sports" (offizieller Name: Logo von cheering for sports) enthüllt und während des ersten Teils wurden Erinnerungsbilder aufgenommen. Das Logo wurde dafür erstellt, die Dynamik der Unterstützung von "All Chiba" für alle Sportarten, auch für Sportarten für Behinderte weiter zu verstärken. Die Präfektur Chiba wird die Dynamik der Unterstützung des Sports durch die "All Chiba"-Bemühungen ankurbeln, indem Unternehmen und Schulen in der Präfektur das Logo auf ihren Visitenkarten, Broschüren, etc. verwenden.

Im zweiten Teil haben fünf Organisationen -- die Makuhari Sohgoh High School, die Showa Gakuin Junior & Senior High School, die Teikyo Heisei University, die Japan Post Co., Ltd und die Chiba Chamber of Commerce and Industry -- ihre Initiativen zur Unterstützung und Förderung des Sports präsentiert. Die Teilnehmer äußerten sehr positive Eindrücke und einer sagte "Wir würden gerne eine Kooperation im Rahmen unserer Unternehmenstätigkeit aufnehmen", während ein anderer Teilnehmer sagte "Ich würde gerne proaktiv freiwillige Arbeiten im Rahmen der Spiele übernehmen".

