Krauchenwies (ots) - Im Japanischen gibt es einen Ausdruck für das Hochgefühl, ein Ziel erreicht zu haben. Er heißt "yatta" und beschreibt den erhebenden Moment, wenn man etwas geschafft hat. Der Körper stößt Dopamin aus und belohnt mit einem Glücksgefühl. Um diesen Dopamin-Kick häufiger zu erleben, hat der ehemalige RTL-Moderator und Unternehmer Leonard Diepenbrock eine Methode entwickelt, die dabei hilft, mehr gesunde Gewohnheiten zu etablieren und Ziele schneller zu erreichen. Sein Power-Planer "myatta.notes" unterstützt dabei, in 180 Tagen glücklicher, gesünder und erfolgreicher zu werden.

"myatta.notes" ist Notizbuch, Wochenplaner und Motivator mit vielen praktischen Tools, um die tausend täglichen Aufgaben besser zu sortieren. Dabei fokussiert sich die myatta-Methode auf Körper, Gedanken, eigene Fähigkeiten und die Menschen, die einem wichtig sind. Leonard Diepenbrock: "Für mich sind das die vier wesentlichen Bereiche im Leben, die wir wirklich beeinflussen können. Ich nenne das die zone of control. Mein Planer hilft, in dieser zu bleiben, keine Energie an Dinge zu verschwenden, die nicht beeinflussbar sind und so in sechs Monaten mehr zu erreichen, als andere in zwölf oder mehr." Die Details erklärt der Harvard-Alumni im Video auf www.myattanotes.com.

Wie schnell einen die tagtäglichen Anforderungen in Beschlag nehmen und man zwischen Familie und Beruf zerrissen werden kann, weiß Diepenbrock aus eigener Erfahrung: "Ich bin Vater von zwei Kindern, Ehemann und leite mit TOX Dübel Technik sowie der Kosmetikmarke Jean & Len zwei eigene Firmen. Da ist was los. Ich habe in der Vergangenheit viele Bücher über Lebensziele, Motivation, Achtsamkeit sowie Coaching gelesen und viel gelernt. Doch mir fehlte der Strukturgeber für den Alltag. Diesen habe ich jetzt kreiert."

"myatta.notes" kann jederzeit gestartet werden. Erhältlich für 39,95 Euro bei Amazon oder im Online-Shop.

Fotos: http://www.ast-pr.de/downloads/, Passwort: presse

Pressekontakt:

ast. GmbH, Büro für Kommunikation, Vanessa Ast, vanessa.ast@ast-pr.de

Original-Content von: myatta.notes, übermittelt durch news aktuell