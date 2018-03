Invictus eröffnet zum ersten Mal die TSX Venture Exchange Trading mit dem Tickersymbol GENE

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Rocklegende Gene Simmons, der Chief Evangelist Officer der Gesellschaft, war bei Eröffnung des Handels anwesend

INVICTUS MD STRATEGIES CORP. Invictus ("Invictus" oder die "Gesellschaft") (TSXV: GENE) (OTC: IVITF) (FRA: 8IS1) freut sich bekanntzugeben, dass Gene Simmons, der Chief Evangelist Officer des Unternehmens, und sein Management-Team heute den Handelstag an der TSX Venture Exchange (TSXV) eröffnet haben. Sein Erscheinen trifft mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem das Unternehmen seinen Aktienticker von IMH auf GENE ändert.

"Dass ein Cannabis-Unternehmen wie Invictus den Handel auf der TSXV, einer der weltweit besten Handels-Communities, eröffnet, ist wirklich inspirierend", sagte Dan Kriznic, Chairman und CEO von Invictus. "Mit unserer Präsenz in Ontario und Alberta sind wir auf dem richtigen Weg, um in den nächsten zwölf Monaten die volle Produktion aufzunehmen, und bereit für die Versorgung von Kanadas dynamischem Verbrauchermarkt mit einer Vielzahl von Stämmen und Extrakten."

Invictus änderte sein TSX-Venture-Symbol mit sofortiger Wirkung zum Handelsbeginn am 20. März 2018 von IMH auf Gene, um die Bedeutung der neuen Partnerschaft des Unternehmens mit Rock-Ikone und Branding-Genie Gene Simmons widerzuspiegeln. Man geht davon aus, dass Simmons eine wichtige Rolle spielen wird, wenn das Unternehmen in dieses historische Jahr für Kanada und Cannabis schreitet.

Simmons wird in vielen verschiedenen Bereichen involviert sein.Sein Schwerpunkt wird dabei sein, dem Unternehmen dabei zu helfen, seine Strategie zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit aufzustellen. Darüber hinaus wird er bei der Hauptversammlung, bei Investorentreffen und auf Fachmessen auftreten und als Mediensprecher fungieren. Seine Bemühungen werden in Übereinstimmung mit den strengen Vorschriften von Health Canada für den Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke der kanadischen Gesundheitsbehörde (Access to Cannabis for MedicalPurposesRegulations,ACMPR), des Lebens- und Arzneimittelgesetzes (Food and Drugs Act, FDA) und der Betäubungsmittelgesetze (Narcotic Control Regulations, NCR).

Simmons hatte eine Reihe möglicher Cannabis-Teilhaberschaften erkundet, bevor er beschloss, mit Invictus zu arbeiten.

"Als ich mehr über die sich wandelnde Einstellung der Öffentlichkeit und der Investoren erfuhr, war ich begeistert von der Idee, in den Cannabis-Bereich zu investieren. Ich habe sorgfältig alle verfügbaren Informationen über die zehn größten lizenzierten Cannabis-Produzenten in Kanada geprüft und eine Reihe von persönlichen Gesprächen geführt", sagte Simmons. "Dieses Unternehmen hat eine Führung, die das Potenzial, die gegenwärtige Situation zu ändern, und einen soliden Wachstumsplan für."

Über Invictus

Invictus betreibt Cannabis-Unternehmen in Kanada mit der Vision, eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Cannabisprodukten und -stämmen für den Weltmarkt zu produzieren, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben. Gene Simmons, Musiklegende und Medienmogul, vermittelt die Vision von Invictus als Chief Evangelist Officer.

Invictus betreibt zwei Cannabis-Produktionsstätten, die den gesetzlichen Bestimmungen für den Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke ("ACMPR") in Kanada entsprechen, und hat eine Produktionskapazität für Cannabis von ca. 8.500 Quadratmetern an den lizenzierten Produktionsstandorten.Die 100-%ige Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Acreage Pharms") befindet sich in West-Zentral-Alberta auf 150 Hektar und besitzt nach der kürzlich abgeschlossenen Erweiterung der zweiten Phase eine für Cannabis vorbereitete Produktionsfläche von etwa 3.700 Quadratmetern.Das Unternehmen beabsichtigt, bis Ende 2018 auf gut 11.000 Quadratmeter zu expandieren, sobald dritte Phase abgeschlossen ist.

Invictus besitzt auch 50 % der AB Laboratories Inc. ("AB Labs"), eines lizenzierten Produzenten gemäß den ACMPR mit Standort in Hamilton, Ontario. AB Labs arbeitet derzeit in einer knapp 1.500 Quadratmeter großen Anlage und hat zusätzlich zu seinem bestehenden Eigentum vor Kurzem das Nachbargrundstück mit einer weiteren Anlage erworben, das bis Juni 2018 insgesamt 5.200 Quadratmeter Anbaufläche für die Produktion ermöglichen wird. Im ersten Quartal des Jahres 2018 hat AB Labs eine sekundäre Lizenz für eine nahe gelegene Immobilie auf 100 Hektar unter dem Namen AB Ventures Inc. ("AB Ventures") bei Health Canada beantragt. Invictus hat 5,5 Millionen US-Dollar in Bar in AB Ventures investiert, um sich seine 33,3 % Eigentum zu sichern und es AB Ventures zu ermöglichen, seine erste 20.000 Quadratmeter große Anlage auf dem 100 Hektar großen Grundstück zu errichten.

Kombiniert erwarten die lizenzierten Produzenten von Invictus bis Ende 2018 über etwa 18.600 Quadratmeter und bis Ende 2019 über etwa 48.300 Quadratmeter Cannabis-Produktionskapazität zu verfügen.

Zusätzlich zu den ACMPR-Lizenzen besitzt das Unternehmen einen 82,5-%igen Anteil an Future Harvest Development Ltd., einem Hersteller von hochwertigen Düngemitteln und Nährstoffen mit Sitz in Kelowna, British Columbia, der seit über 20 Jahren unter der Marke Plant Life Products und Holland Secret betrieben wird.

