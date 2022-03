LenioBio GmbH

LenioBio schließt seine Series-A-Extension Finanzierungsrunde ab und verstärkt das Non-Executive Board

Düsseldorf, Deutschland, 7. März 2022 (ots/PRNewswire)

LenioBio schließt seine Series-A-Extension Finanzierungsrunde unter Leitung des bisherigen Investors Bridford Group ab und verstärkt den Beirat.

LenioBio GmbH, ein deutsches Life-Sciences-Biotech Unternehmen, das eine bahnbrechende Technologie zur Proteinproduktion unter dem Markennamen ALiCE® entwickelt, hat seine Series-A-Extension Finanzierungsrunde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 11,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Investitionsrunde, die im November 2021 finalisiert wurde, wird von LenioBio's derzeitigem Investor Bridford Group angeführt, einem PE-Investor, der sich auf gründergeführte Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial konzentriert, die sich für das Wohl der Gesellschaft oder der Umwelt einsetzen.

Die Mittel werden verwendet, um LenioBio's kontinuierliche Aktivitäten in der Forschung und Entwicklung der ALiCE-Technologie zu finanzieren, die Produktion im industriellen Maßstab weiter zu stabilisieren und die Identifikation und Priorisierung der vielseitigen Marktchancen für die Anwendung der Plattformtechnologie voranzutreiben.

„Nachdem wir unsere Ziele im Hinblick auf die Skalierung der Technologie erreicht haben, ermöglicht uns die Series-A-Extension-Runde nun, die nächsten Meilensteine auf dem Weg zur Etablierung unserer disruptiven Technologie auf dem Markt zu realisieren", sagt Franziska Finke, CFO bei LenioBio.

Im Zuge der Investitionsrunde verstärkt LenioBio zudem das Non-Executive Board. Zu den neuen Board-Mitgliedern gehören Dr. Remberto Martis, Gründer und CEO, Thomas Harding, Leopoldo Zambeletti und Karen Fallen.

Thomas Harding ist Partner bei der Bridford Group und Director mehrerer Portfoliounternehmen, wie Hudson River Biotechnology und Touchlight Holdings Limited. Neben diversen leitenden Positionen war Thomas Harding zuvor bei Access Industries im Bereich TMT-Investitionen sowie in der Private-Equity-Abteilung von Weil, Gotshal and Manges tätig. Er hat einen Masterabschluss von der University of Cambridge und studierte anschließend an der City University (Jura) und der London Business School (Finanzen).

Karen Fallen ist derzeit Geschäftsführerin von Touchlight DNA Services und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Biopharma-Branche. Sie war 14 Jahre lang bei Lonza tätig und hatte verschiedene leitende Positionen in der klinischen Entwicklung und Produktion sowie in der Lizenzierung und im Business Development inne. Sie hat ihren Abschluss in Angewandter Biologie, Industriebiologie, Immunologie und Biotechnologie an der Thames Valley University gemacht.

Leopoldo Zambeletti begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei KPMG und verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung als Investmentbanker, u.a. als Leiter des europäischen Healthcare Investment Banking Teams bei JP Morgan und bei Credit Suisse. Als unabhängiger strategischer Berater für Life-Science-Unternehmen berät er seit 2013 Unternehmen bei Finanztransaktionen, Auslizenzierungen und M&A. Er hat an der Bocconi-Universität in Mailand, Italien, einen Bachelorabschluss in Wirtschaft gemacht.

„Unsere neuen Board-Mitglieder bringen umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen mit. Ihr Beitrag wird für die Festlegung der mittel- und langfristigen Strategie des Unternehmens entscheidend sein, die sich nun auf die Validierung der ALiCE-Technologie konzentrieren wird. Mit der neuen Zusammensetzung des Boards ist LenioBio gut aufgestellt, um die nächste Etappe unserer Reise zu erreichen", sagte Dr. Remberto Martis, CEO von LenioBio.

LenioBio hat die ALiCE-Plattform im Oktober 2018 als Expressionskit auf den Markt gebracht, das seine Konkurrenten in der Einfachheit seiner Anwendung und in der hohen Leistungsfähigkeit übertrifft. Weitere Informationen über ALiCE sind unter www.leniobio.com/ALiCE verfügbar.

Informationen zu LenioBio

LenioBio ist ein Unternehmen für Proteinexpressionsplattformen, das die Entwicklung neuer Technologien für die Entdeckung, Entwicklung und kommerzielle Produktion von Proteinen vorantreibt. Die Verwendung zellfreier Expressions-Technologien bietet gegenüber der zellbasierten Proteinproduktion insbesondere höhere Flexibilität und Zeitersparnis, wodurch die Grenzen, die herkömmlichen zellbasierten Technologien gesetzt sind, überwunden werden können.

LenioBio wurde im September 2016 als Kapitalgesellschaft in Deutschland gegründet, mit Head Office in Düsseldorf und dem Technology & Innovation Center in Aachen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.leniobio.com und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn.

